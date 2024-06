“พีพี กฤษฏ์” สวมบทหลากหลายเวอร์ชัน ชวนคนรุ่นใหม่ อย่ากลัวที่จะ #ใช้เวลาลอง #เฟิร์สช้อยส์ลองป่ะ

ปังไม่ไหวคว้าพรีเซ็นเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ภายใต้แนวคิดใช้เวลาลอง… ใช้เวลาพลาด กับไอเดียที่ยืนข้างคนรุ่นใหม่ บอกเล่าเรื่องราวของ ‘พีพี’ ที่มีหลากหลายความเป็นไปได้ในโลกคู่ขนาน Multiverse กับบทบาทของอาชีพอื่นๆ ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ผ่านแฮชแท็ก #เฟิร์สช้อยส์ลองป่ะ หวังสื่อสารความเชื่อของแบรนด์ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทุกไลฟ์สบาย ให้ใช้เวลาลอง… ใช้เวลาพลาด เพราะเฟิร์สช้อยส์พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆ การลองของคุณกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตอกย้ำภาพความเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่และผู้นำด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องสิทธิประโยชน์บัตร บริการ และโปรโมชันหลากหลายที่ช่วยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยได้ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร มาร่วมสื่อสารความเชื่อของแบรนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่นำเสนอคอนเซ็ปต์ไอเดีย เรื่อง “Take Time to Try, Take Time to Fail” เพราะ “เฟิร์สช้อยส์เชื่อและพร้อมที่จะสนับสนุนการลองใช้ชีวิตทุกรูปแบบ”โดยยังคงสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ด้วยความเข้าใจ จริงใจ ไม่ตัดสินใคร ให้พวกเขาได้ใช้เวลาในการลอง “Take Time to Try, Take Time to Fail”” #เฟิร์สช้อยส์ลองป่ะ และโอบกอดพวกเขาอย่างเข้าใจในวันที่ผิดพลาดไปบ้าง เพราะความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาครั้งนี้สื่อสารไอเดียเทคนิคสุดล้ำ บอกเล่าเรื่องราวของ ‘พีพี’ จากหลากหลายความเป็นไปได้ในโลกคู่ขนาน Multiverse ต่าง ๆ พร้อมถ่ายทอดประเด็นเรื่อง “อาชีพในฝัน” ของคนรุ่นใหม่ที่ความฝันของเขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจซึ่งประเด็นนี้ถูกเล่าผ่านเรื่องราวของคุณพีพีที่เปรียบเหมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ภายในจิตใจเต็มไปด้วยความรู้สึกกังวล ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเพราะกลัวที่จะทำออกมาได้ไม่ดี หรือกลัวว่าจะกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิด แต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถผ่านไปได้ เพียงแค่ตัดสินใจที่จะ “ลอง” เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองใช้ชีวิตในแบบต่าง ๆ เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น แบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จึงพร้อมที่จะสนับสนุนทุกการลองของคุณให้ได้เจอโอกาสใหม่ ๆ เพื่อช่วยเติมเต็มทุกความฝันของคนรุ่นใหม่ได้”พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร พรีเซ็นเตอร์สุดฮอต เผยว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณทางกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มากๆ ที่ให้เกียรติพีได้อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นปีที่ 2 และครั้งนี้ยังได้ร่วมถ่ายทำโฆษณาในคอนเซ็ปต์ใหม่ “Take Time to Try, Take Time to Fail” เปลี่ยนพีจากลุคนักแสดงไปสู่อาชีพต่าง ๆ ถึง 14 อาชีพ ซึ่งบรรยากาศการถ่ายทำในครั้งนี้เป็นสิ่งที่พีไม่เคยทำมาก่อน สนุกมาก ๆ ครับ ทำให้รู้สึกได้ว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเอง อย่างงานในวงการบันเทิงที่พีทำก็เปิดโอกาสให้พีได้ลองทำอะไรหลายต่อหลายอย่าง เมื่อก่อนพีไม่มั่นใจในตัวเอง แต่เมื่อเราก้าวผ่าน และกล้าที่จะลงมือทำ เราก็สามารถทำมันได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ต้องการสื่อสารเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับรู้เพื่อช่วยเติมเต็มความฝันของทุกคนได้”ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “Take Time to Try, Take Time to Fail” ผ่านทางทางสื่อโทรทัศน์, สื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ยูทิวบ์, อินสตาแกรม และ TikTok ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกช่องทาง นอกจากนั้น หากสนใจสมัครบัตรและร่วมสัมผัสสิทธิประโยชน์และ บริการหลากหลายสามารถติดตามได้ที่ https://www.firstchoice.co.th/ โดยช่วงเปิดตัวแคมเปญ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ยังเตรียมโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่ตลอดปี 2567 สามารถเลือกรับของสมนาคุณได้ตามไลฟ์สไตล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ และทำตามเงื่อนไข ที่กำหนด หรือรับสิทธิ์กดเงินสด 0% นาน 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์มากมาย เลือกได้ทุกฟังก์ชันจัดให้ทุก #ไลฟ์สบาย เช่น ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืนสูง, เปลี่ยนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็น ผ่อน 0% นาน 3 เดือน, ผ่อนชำระสินค้าแบรนด์ดัง 0% นานสูงสุด36 เดือน พร้อมโปรโมชันที่ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่าย หรือถ้าจำเป็นต้องใช้เงินสดฉุกเฉินก็สามารถใช้บริการ UCASH กดโอนเงินสดจากบัตรเฟิร์สช้อยส์ในแอป UCHOOSE เข้าบัญชีธนาคาร หรือพร้อมเพย์ได้เงินทันที ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ผ่านช่องทางดิจิทัล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่