LOVEiS ENTERTAINMENT จับมือ WHAT THE DUCK ยกทัพศิลปินกว่า 60 ชีวิตสร้างปรากฏการณ์พิเศษ จัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ “CONLAB FEST LUV A DUCK รักเต็มก๊าบ”

เป็นการโคจรการมาพบกันครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง 2 ค่ายพันธมิตรแห่งย่านอารีย์ LOVEiS ENTERTAINMENT และ WHAT THE DUCK ในคอนเสิร์ต “มาม่า Presents CONLAB FEST LUV A DUCK รักเต็มก๊าบ” คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกของ 2 ค่าย กับการผสมผสาน 2 เคมี 2 ค่ายที่เข้ากันอย่างลงตัวยกมาเป็นกองทัพ 32 ศิลปิน มากกว่า 60 ชีวิต 1 วัน 2 เวที อัดแน่นด้วยศิลปินคุณภาพ อย่าง NONT TANONT, THE TOYS, BOWKYLION, PiXXiE, MIRRR, MEAN, MUSKETEERS, LANDOKMAI, SARAH SALORA, WANYAI, WHAL & DOLPH และอีกมากมาย และแน่นอนว่าโชว์ครั้งนี้ แฟนเพลงทุกคนจะได้ ตื่นตา ตื่นใจในความอลังการไปกับ โปรดักชั่นสุดปัง ทั้งแสง สี เสียง เวทีคอนเสิร์ตสุดพิเศษ โดยเฉพาะการคอลแลปครั้งแรกของศิลปินที่ไม่เคยได้โชว์ที่ไหนมาก่อนถ้าไม่อยากพลาดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งพิเศษกับความสนุกสนานไปด้วยกัน มาปลุกเร้าเสียงดนตรีจากกองทัพศิลปิน คุณภาพตัวตึงระดับท็อปชาร์ตที่แต่ละคนปล่อยของแบบแน่นๆ ไม่มีกั๊ก สนุกเต็มพิกัด ร้อง เล่น เต้นเต็มไลน์ พร้อมเสิร์ฟโชว์คุณภาพ ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดที่ไม่ควรพลาดสักวินาทีแฟนตัวจริงห้ามพลาด เริ่มการแสดงวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 ที่ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo พร้อมสนุกตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน บัตรราคา 1,299.- (Regular), โปรคู่เลิฟ 1,999.- (Couple), โปรเต็มก๊าบ 1,999.- (VIP) BUD Free flow / เข้างานก่อนใคร *บัตรยืนทุกราคา เปิดขายบัตรวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาง zipevent application หรือ zipeventapp.com ติดตามข่าวสาร ต่าง ๆ เพิ่มเติมทาง LOVEiS และ Whattheduck#รักเต็มก๊าบ#CONLABFEST