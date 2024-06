ส่องชีวิตที่แสนสบายกาย สบายใจ "ปู - หาญช์" สุดภูมิใจ "น้องเพิร์ล" ลูกสาว สอบติด จุฬาฯ

ห่างหายจากหน้าจอไปนาน แถมไม่ค่อยมีข่าวคราวออกมาให้แฟนๆ ได้อัพเดทเท่าไหร่ สำหรับคู่รักคนบันเทิงที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีแล้ว สำหรับ "ปู มัณฑนา หิมะทองคำ" และ "หาญส์ ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ" โดยทั้งคู่พบรักกันในขณะที่เป็นนักแสดงอยู่ ก่อนจะตัดสินใจแต่งงาน และมีทายาท 3 คน ได้แก่ น้องเพียร์ซ ภีมเดช หิมะทองคำ, น้องเพิร์ล ภัคธีมา หิมะทองคำ และน้องพอล ภีมวัจน์ หิมะทองคำ ที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว แถมสวยหล่อถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆอย่างไรก็ตาม แม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีข่าวแยกเตียงกันอยู่ แต่ความรักของทั้งสองก็ต้องบอกว่ายังคงหวานอยู่ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หนุ่ม "หาญห์" ก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรภรรยา เนื่องในวันเกิดของ "ปู มัณฑนา" ว่า "HBD to my better half and all for the best for you and our family krub"ล่าสุด "หาญส์ หิมะทองคำ" ยังได้ออกมาโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับ "น้องเพิร์ล" ลูกสาวคนกลาง ในวันจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย แถมยังเก่งจนสามารถสอบติดหลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่านอกจากจะหน้าตาดีทั้งบ้านแล้ว การเรียนก็ไม่ธรรมดาจริงๆ งานนี้ทำเอาหนุ่มๆ สาวๆ อยากขอสมัครร่วมวงตระกูลกันยกใหญ่