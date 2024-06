บันเทิงรอบโลก มาไง!? ข่าวลือ "เลดี้ กาก้า" ท้อง

อยู่ ๆ ก็มีข่าวลือว่า "เลดี้ กาก้า" อาจจะตั้งท้องแล้ว ข่าวลือแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยเฉพาะใน TikTok อย่างรวดเร็ว ขณะที่ตัวของ เลดี้ กาก้า ก็ไม่ปล่อยให้คนลือกันไปไกลกว่านี้ ด้วยการโพสต์คลิป TikTok ในลุคอายไลเนอร์สีดำ ลิปซิงค์กับเนื้อเพลงท่อนที่ว่า “ไม่ได้ท้อง แค่ร้องไห้หนักมาก” ที่ยิม ซึ่งมาจากเพลง "Down Bad" ของ เลดี้ กาก้า นั่นเอง งานนี้ตัวของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ที่ถูกนำเพลงไปใช้ปฏิเสธข่าว ก็ออกตัวแสดงความคิดเห็นในวิดีโอ TikTok ของ เลดี้ กาก้า ด้วยการปกป้อง และให้กำลังใจ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ขอประณามการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกายคนอื่นแบบนั้นด้วย"อารียาน่า แกรนเด้" ได้ปล่อย MV เพลง "The Boy Is Mine" ออกมาให้ชมกันแล้ว โดยแฟนเพลงอาจจะคุ้น ๆ ชื่อเพลงนี้ เพราะเป็นชื่อเดียวกันกับเพลง "The Boy Is Mine" ผลงานสุดอมตะแห่งยุค 90s ของสอง Diva วัยรุ่นในยุคนั้นอย่าง "แบรนดี" และ "โมนิกา" นั่นเอง แม้จะไม่ได้เป็นเพลงเดียวกัน แต่ "The Boy Is Mine" ก็ยังมีบรรยากาศแบบเพลงยุค 90s โดย "The Boy Is Mine" ของ อารียาน่า แกรนเด้ ที่มีความยาว 2 นาที 53 วินาที เป็น track ที่ 8 ของอัลบั้มชุด Eternal Sunshine มีเนื้อหาว่าด้วยการที่สื่อคาดหวังในสิ่งที่ อารียาน่า แกรนเด้ ไม่ได้เป็น แถมที่พิเศษสุดก็คือ MV ของเพลง ยังได้ แบรนดี และ โมนิกา มาปรากฏตัวด้วย"เคนดริก ลามาร์" มีแผนการจัดคอนเสิร์ตในลอสแองเจลิสในอีเวนต์ The Pop Out: Ken and Friends ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม ที่ Kia Forum ในอิงเกิลวูด แคลิฟอร์เนีย คอนเสิร์ตนี้ถือว่าเป็นการออกแสดงครั้งแรกของ เคนดริก ลามาร์ หลังจากปัญหาบาดหมางใหญ่โตกับ "เดรก" ที่ต่างฝ่ายต่างส่ง Diss Track สาดโคลนใส่กัน ซึ่งในสายตาของสาธารณะชน และสื่อส่วนใหญ่ เคนดริก ลามาร์ เป็นฝ่ายชนะ เดรก ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในที่สุด อีเวนต์ดังกล่าวจึงกลายเป็นที่จับตามองของคนทั้งวงการโดยทันที"แมตต์ โบเมอร์" เผยครั้งหนึ่งเคยได้รับเลือกให้รับบทเป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ตลอดกาล “ซูเปอร์แมน” ในหนังของ Warner Bros. แต่สุดท้ายก็พลาดโอกาสดังกล่าวไป เพราะมีข่าวเปิดเผยว่าเขาเป็น “เกย์” ออกมาในช่วงนั้นพอดี แมตต์ โบเมอร์ ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาในยุคนั้น ที่นักแสดง LGBTQ จะถูกตัดโอกาสเพราะเหตุผลแบบนั้น และมองว่าปัจจุบันนักแสดงเกย์อย่างเขาสามารถรับบทต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดย แมตต์ โบเมอร์ ประกาศตัวเป็นเกย์มาตั้งแต่ปี 2012 หลังเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มคนปัจจุบันประมาณ 1 ปี