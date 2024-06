Lanos Thailand คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ในงาน HOFS AWARDS 2024 ในสาขา Skincare Hall Of Fame ณ ประเทศสิงคโปร์

โดยงานนี้ทางแบรนด์ Lanos สามารถคว้ารางวัลในสาขา “Skincare Hall Of Fame” ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สามารถการันตีความสำเร็จแบรนด์ Lanos ที่เติบโตมาอย่างยาวนาน จนเป็นแบรนด์ Skincare อันดับหนึ่งของใครหลายๆ คนซึ่งภายในงาน HOFS AWARDS 2024 ยังมีเหล่าคนดัง-อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์ นักธุรกิจ บริษัทแบรนด์ดัง ต่างๆ มากมาย ที่เดินทางมาร่วมรับรางวัล อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เก๋ไก๋ สไลเดอร์, ตู่ ปิยวดี-มาวิน ทวีพล, ณภศศิ-สงกรานต์ เตชะณรงค์, ซี ศิวัฒน์-เอมี่ กลิ่นประทุม, โต laboutique, ZBING Z., LDA, เลิ่กลั่ก tigercryy, thammachad ฯลฯโดยงาน Hall Of Fame in Singapore Awards 2024 (HOFS AWARDS 2024) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์ จำกัด (Win Win PRPlus Singapore) บริหารงานโดยหัวเรือใหญ่อย่างประธานกรรมการบริษัท "ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล" อีกทั้งยังได้รับเกียรติและได้รับความร่วมมือจาก “ท่านอุรีรัชต์ เจริญโต” เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr. Daniel Tan, Mr. Steven Wong ตัวแทนจาก SME Centre @ASME Singapore รวมถึง Mrs. Malinee Srinara, Dr. Mita Kelder ตัวแทนจากสมาคมไทยในสิงคโปร์ ซึ่งงาน HOFS AWARDS 2024 เป็นงานประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่จารึกความสำเร็จของเหล่าบุคคลที่ทรงอิทธิพลในแวดวงต่างๆ และกลุ่มบริษัทธุรกิจชั้นนำ เพื่อเป็นการยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากลโลก