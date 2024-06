ปากหรือนั่นชาวเน็ตจีน!! บอก "เฉินหลง" เกษียณได้แล้ว แถมวิจารณ์ "ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา 2" ดู "ปลอม" เหมือนหนังออนไลน์

A Legend เป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ได้รับความรอคอยอย่างมากหลังจาก The Myth "ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา" ของ เฉินหลง เมื่อปี 2005 ทข่าวบอกว่า "A Legend" ใช้ทุนสร้างถึง 50 ล้านเหรียญฯ และถ่ายทำนาน 6 เดือน โดย เฉินหลัง วัย 70 ปี ยังเล่นฉากบู๊เอง และยังมีการใช้เทคโนโลยี AI ถูกใช้ในการสร้างภาพของตัวละครของเขาในวัย 27 ปี ออกมาด้วยนอกจากแจ็คกี้แล้ว ภาพยนตร์ที่กำกับโดย สแตนลีย์ ตง ยังมีนักแสดงอื่น ๆ เช่น เลย์ จาง อี้ชิง, กู่ลี่ นาจา, และ ลี่ เฉิน ร่วมแสดงในภาพยนตร์ตัวอย่างไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวมากนัก แต่ดูเหมือนว่าจะตามความเรื่องของตัวละครของเลย์ ชายรุ่นใหม่ที่มีความฝันสมจริงของยุคก่อนที่เขาจะต่อสู้ไปกับเจ้าหญิงเพื่อค้นหา "แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์"แม้จะเป็นภาคต่อของหนังที่ดังมาก แต่กระแสตอบรับของชาวเน็ตต่อ A Legend กลับออกมาในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ หลายคนมองว่าหนังดูเทียบไม่ได้กับ The Myth บางคนบอกว่าหนังดูเหมือน "หนังออนไลน์" ดูเชย และล้าสมัยมีคนแสดงความเห็นถึงขั้นว่า เฉินหลง ดู "แก่เกินไปแล้ว" และถึงเวลาที่เขาต้อง "เลิกเล่นหนัง" ได้แล้วยังมีคนบอกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้ แต่ "อยากดูแค่ เลย์​ อะ""The Myth" ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา เข้าฉายในปี 2005 เล่าเรื่องของนักโบราณคดีชื่อ "แจ็ค" ที่ฝันซ้ำ ๆ ในเรื่องเดิม เห็นตัวเองเป็นทหารในยุคจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่ต้องปกป้องเจ้าหญิง จนตัดสินใจเดินทางเพื่อไปตามหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความฝันนั้นโดยปัจจุบัน เฉินหลง เพิ่งจะอายุครบ 70 ปีเต็มไปเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เขายังมีผลงานการแสดงมากมาย และล่าสุดกำลังจะมีภาคต่อของหนังฮิตในอดีตของตัวเองเข้าฉายหลายเรื่อง รวมถึง "Karate Kid" และ "New Police Story 2" ด้วย