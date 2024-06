อลังการเพชร งานMet Gala เปิดตัวนิตยสาร Elite เซเลบนักธุรกิจคนดังร่วมโชว์กว่า 100 ล้าน

งาน Met Gala เปิดตัวนิตยสารโดยจัดแสดงแฟชั่นโชว์โดยเหล่านักธุรกิจเซเลบเดินแบบเครื่องเพชร Beauty Gems มูลค่านับร้อยล้าน นำทัพโดย คุณหนึ่ง- สุริยน ศรีอรทัยกุล, วิภาพร สัตยาอภิธาน, ผศ.ดร.วิมลิณฬ์ โบวีไนเซอร์, กันยาวีร์ ใจบุญ พร้อมด้วยเหล่านักธุรกิจใจบุญ ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์, สุพิน ศิริโภค, ธัญณิชา บุญเลิศ ร่วมเข้าประมูล เครื่องเพชร และกระเป๋าคอลเล็คชั่นใหม่ของ Judith Leiber ในโครงการ Love and Sharing by Elite Thailand เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับ Special Olympics Thailand & The Hope Thailand ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ