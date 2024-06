Nutrition Profess จับมือคุณแม่ป้ายแดง ยุ้ย จีรนันท์ รุกตลาดแม่และเด็ก ภายใต้แบรนด์ Muume

นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ชื่อว่าโดยมุ่งเน้นตลาดแม่และเด็กอย่างเต็มกำลังคลอดสินค้าในกลุ่มแบรนด์ ได้แก่ Strectch mark protection nourish body cream, Anti-Stretch mark revival and booster cream , และ Banana blossom Mixed Vegetables And Vitamin Beverage Powder อีกทั้งได้เลือก คุณยุ้ย จีรนันท์ นักแสดงชื่อดังและคุณแม่มือใหม่ มาเป็นพรีเซนเตอร์หลักของแบรนด์ การเลือกยุ้ย จีรนันท์เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นและคาดหวังในวงการธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากเธอคุณแม่มือใหม่ไปหมาดๆ“Muume” (มูมเม่) ของ Nutrition Profess (นูทริชั่น โปรเฟส) นี้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสำหรับแม่และเด็ก ทั้งในด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ การเลือก ยุ้ย จีรนันท์ เป็นพรีเซนเตอร์ไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ แต่ยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการเปิดตัวแบรนด์ใหม่นี้ถือเป็นการขยายตลาดที่สำคัญของ Nutrition Profess (นูทริชั่น โปรเฟส) และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อแม่และเด็กอย่างมากผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ทางเฟสบุ๊คเพจ Muumé Official หรือติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ