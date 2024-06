HAMILTON เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ KHAKI NAVY SCUBA มาพร้อม 3 สีสันใหม่ มีพลังและสดใสมากขึ้นกว่าที่เคย พร้อมด้วย “ป้อง ณวัฒน์” ตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำ ฉลองการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ ณ ประเทศโมนาโก

Khaki Navy Scuba ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักดำน้ำที่เติมเต็มสีสันและความสดใส แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณ ผสานความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของ Hamilton ที่ได้รับการยอมรับในด้านความทนทานของนาฬิกาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง คุณสามารถสวมนาฬิกาตระกูล Khaki Navy Scuba เมื่ออยู่ใต้น้ำได้ลึกถึง 100 เมตร ทำให้ Khaki Navy Scuba เหมาะที่จะเป็นนาฬิกาคู่ใจของคุณ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือใต้น้ำคอลเลกชั่น Khaki Navy Scuba มาพร้อมกับ 3 สีสันสะดุดตา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ช่วงเวลาริมชายหาด ประกอบไปด้วยสีส้ม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากปะการังสีสันสดใสใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ สีเหลือง ที่สะท้อนให้เห็นถึงสีสันที่สวยงามของเหล่าฝูงปลาใต้ท้องทะเล และสีชมพู ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระดานโต้คลื่นที่มีสีสันสะดุดตา สีสันเหล่านี้ทั้งน่าจดจำและมีตัวตนที่ชัดเจนทำให้คอลเลกชั่น Khaki Navy Scuba มีพลังและสดใสมากขึ้นกว่าที่เคย ซึ่งเปลี่ยนช่วงเวลาริมชายหาดให้เป็นการผจญภัยอย่างแท้จริงโดย Hamilton ได้จัดกิจกรรมดำน้ำ ฉลองการเปิดตัวนาฬิกา Hamilton รุ่นใหม่อย่าง Khaki Navy Scuba ณ ประเทศโมนาโก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Explore the sea with the new Hamilton Khaki Navy Scuba watches โดยมีคุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ นักแสดงมากความสามารถ ผู้หลงใหลในการดำน้ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำแบบ Freediving กับคุณ Pierre Frolla นักดำน้ำผู้มีชื่อเสียง พร้อมได้พบกับตัวแทนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยคุณป้อง ณวัฒน์ได้สวมนาฬิกา Hamilton Khaki Navy Scuba สี Orange ซึ่งเป็นสีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีสันของประการังใต้ท้องทะเลในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมดำน้ำในครั้งนี้Khaki Navy Scuba บรรจุอยู่ในตัวเรือนเหล็กสแตนเลสขนาด 40 มม. ทั้งนี้เรือนเวลายังมาพร้อมกับขอบหน้าปัดที่อ่านได้ชัดเป็นพิเศษ แบบหมุนได้ทิศทางเดียวที่ทำจากอะลูมิเนียม และสายยางที่สวมใส่สบาย พร้อมใช้งานด้วยตัวล็อกสายรูปตัว H ทำให้นาฬิกาเรือนนี้ช่วยให้คุณสัมผัสถึงการผจญภัยในโลกใต้น้ำได้ในทุกที่ นาฬิกาตระกูล Khaki Navy Scuba ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม และมีดีไซน์ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนด้วยกลไกออโตเมติก H-10 ที่มี balance spring ที่ทำจาก Nivachron™ อัลลอยที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรับประกันความแม่นยำ อีกทั้งยังต้านทานสนามแม่เหล็ก และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้#hamiltonwatch#hamiltonfamily#divewithhamilton#khakinavyscubaเกี่ยวกับ HAMILTONHamilton ก่อตั้งขึ้นที่เมืองแลงคาสเตอร์ รัฐเพนซิลวาเนีย ในปี 1892 และได้รังสรรค์นาฬิกาโดยการผสานนวัตกรรมและความไม่ปรุงตัวเข้าไว้ด้วยกันอย่างโดดเด่นและลงตัว เรือนเวลานี้ได้รับเลือกให้เป็นนาฬิกาสำหรับระบบการเดินรถไฟครั้งแรก รวมถึงเป็นเครื่องจับเวลาของผู้บุกเบิกการบินและทหารของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นาฬิกา Hamilton ถือเป็นผู้ผลิตนาฬิกาของบรรดาผู้กำกับภาพยนตร์ โดยปรากฏตัวในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มาแล้วกว่า 500 เรื่อง และมีนาฬิกาแบบเฉพาะตัวที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่อง Hamilton มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างตัวละครและเส้นเรื่องอย่างไม่ปรุงแต่งผ่านนาฬิกา ด้วยการออกแบบนาฬิกาของแบรนด์รุ่นแรกที่จะปรากฏตัวในวิดีโอเกม ความมุ่งมั่นด้านฝีมือและความเที่ยงตรงอย่างต่อเนื่องทำให้ Hamilton เปิดตัวนาฬิกาไฟฟ้าเรือนแรกของโลกในปี 1957 และนาฬิกาดิจิทัล LED เรือนแรกในปี 1970 คอลเล็กชันปัจจุบันของ Hamilton ซึ่งเป็นสมาชิกในเครือ Swatch Group หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายนาฬิกาของโลก ได้ผสานจิตวิญญาณแห่งความเป็นอเมริกันเข้ากับความเที่ยงตรงตามแบบฉบับของนาฬิกาสวิสอย่างแท้จริงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hamiltonwatch.com และติดตามเราได้ที่ @hamiltonwatch บน Facebook Twitter และ Instagram