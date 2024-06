ยิ่งใหญ่กว่า Marvel! "สตีฟ คาเรลล์" ประกาศจักรวาล "มิลเนียน" วางแผนสร้างหนัง 50 เรื่องใน 100 ปี

โดย สตีฟ คาเรลล์ ที่ให้เสียง "กรู" ประกาศผ่านคลิปว่า "MegaVerse" จะเล่าเรื่องราวผ่าน "หนัง 50 เรื่อง เชื่อมโยงกับสื่อต่าง ๆ มากมาย ที่แฟน ๆ จะได้ติดตามกันในช่วง 100 ปี หลังจากนี้""Mega Minions กำลังเดินทางจากหน้าจอใหญ่ไปยังหน้าจอเล็ก จากอนาคตของปัจจุบันไปยังปัจจุบันของอดีต" เขากล่าวเสริม โดย Mega Minions คือเหล่าตัวเหลืองที่ได้รับการอัพเกรดจนมีพลังพิเศษอย่างที่ สตีฟ คาเรลล์ บอกในคลิปว่าเป็นพวกมีพลังพิเศษ "ที่ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงมุกตลกล้อเลียนการสร้าง "จักรวาลภาพยนตร์" ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในคลิปก็มีชื่อหนัง (ปลอม ๆ) ที่น่าสนใจอยู่หลายชื่อ อาทิ "Mega-Minions: Electric Gru-Galoo," "Mega-Minions: The Tax Write-Off," "Mega-Minions: Quantum of Soulless," "Mad Mega: Furry Road," และ "Mega-Minions: Mega Musical On Ice" เป็นต้นแคมเปญการตลาดสุดฮาของ Universal สร้างขึ้นเพื่อโปรโมต "Despicable Me 4" ที่จะมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 3 กรกฎาคม นั่นเอง