“อเล็กซ์ เรนเดลล์” ชวนเด็กไทยรวมพลังอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ”

นักแสดงหนุ่มหัวใจสีเขียว “อเล็กซ์ เรนเดลล์” ห่างหายจากงานในวงการบันเทิง เพื่อทุ่มเททำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Centre : EEC) ล่าสุด จับมือกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เปิดกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” (Mizuiku Water Hero Camp) ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” ประจำปี 2567 (One Suntory Mizuiku Program 2024) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับแกนนำนักเรียนและครูในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดระยองงานนี้ หนุ่ม “อเล็กซ์” นำทัพคุณครูและเยาวชนไทยกว่า 500 ชีวิต ตะลุยป่าเพื่อเรียนรู้การเดินทางของน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จากนั้นพาน้อง ๆ ไปดูระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนที่ทุ่งโปรงทอง ต่อด้วยการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก ทั้งพยูน หรือหมูน้ำ เต่าทะเล และเต่ากระ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง จบด้วยการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการแยกขยะผ่านกิจกรรมการเก็บขยะที่ชายหาด ณ สถานีเรียนรู้หาดแหลมสน พร้อมปิดค่ายด้วยการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สะท้อนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความหวงแหน อยากให้ธรรมชาติอันสวยงามอยู่คู่โลกใบนี้ไปนาน ๆ นอกจากนี้ยังมี “เจสซี่ - เมฆ เมฆวัฒนา” มารับบทบาทนักร้อง/ นักดนตรีประจำค่าย สร้างสีสันและความครื้นเครงตลอด 3 วัน ที่ร่วมกิจกรรมในค่าย“อเล็กซ์ เรนเดลล์” กล่าวว่า “EEC ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้แบบ Let Nature be Our Classroom ให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนของเรา มุ่งมั่นสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกระบอกเสียงและเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ที่จะช่วยกันส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกชีวิตบนโลก สำหรับกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันทำโครงการดี ๆ แบบนี้ เพราะตลอดเกือบ 10 ปีที่ EEC ดำเนินการมา เราพบว่ามีคนสนใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน โลกก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน ทั้งโลกร้อนขึ้น อากาศที่แย่ลง ธรรมชาติถูกทำลาย ผมว่าจริง ๆ แล้วการบรรเทาปัญหาเหล่านี้พวกเราสามารถช่วยกันได้ เพียงแค่พยายามทานข้าวให้หมดก็ช่วยโลกได้ เพราะการฝังกลบขยะอาหารก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน รวมถึงการแยกขยะ เราสามารถเริ่มต้นด้วยการแยกขยะเศษอาหาร หรือขยะเปียก ออกจากขยะแห้งก่อนก็ได้ครับ เพราะจะช่วยขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกวิธีสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น”สำหรับผลงานในวงการบันเทิง หนุ่ม “อเล็กซ์ เรนเดลล์” เผยว่า ช่วงนี้งานละครยังคงหยุดพักไปก่อน เพราะอยากทุ่มเทกับ EEC เพราะที่ผ่านมาเคยทำทั้ง 2 อย่างคู่กันแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผมเลยอยากให้งานที่ EEC อยู่ตัว เป็นองค์กรที่ยั่งยืนก่อน แล้วจะกลับไปแสดง เพราะงานแสดงก็เป็นสิ่งที่ผมรักเหมือนกันครับ แต่ทุกวันนี้ผมก็มีทำรายการของตัวเอง ก็จะมีรายการที่ทำอาหารกับคุณพ่อ และมี Podcast ที่ช่อง Youtube @AlexRendellChannel ตอนนี้ก็ทำ TikTok @alex.rendell / https://www.tiktok.com/@alex.rendell?_t=8mSJhArHjhR&_r=1 ด้วยครับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและภาพบรรยากาศของกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” ได้ที่ Facebook: One Suntory Mizuiku Program Thailand หรือคลิก https://www.facebook.com/OneSuntoryMizuikuProgram