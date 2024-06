เคาะแล้วใครเป็น "จอห์น,พอล,จอร์จ, ริงโก้" ในโปรเจ็คใหญ่ "จักรวาลภาพยนตร์ The Beatles"

แซม เมนเดส ผู้กำกับที่โด่งดังจาก "American Beauty" และ "Skyfall" กำลังสร้างโปรเจ็กต์ที่ทำให้แฟนๆ The Beatles ตื่นเต้นสุดๆ ด้วยภาพยนตร์ชีวประวัติที่มีการแยกออกมาเป็น 4 เรื่อง เพื่อเล่าเรื่องของ The Beatles จากมุมมองของแต่ละคนรายงานล่าสุดเผยว่ามีการคัดเลือกนักแสดงออกมาแล้ว โดยลือกันว่า พอล เมสคาล จะรับบทเป็น พอล แม็คคาร์ทนีย์, แบร์รี คีโอแกน รับบทเป็น ริงโก สตาร์, แฮร์ริส ดิกคินสัน รับบทเป็น จอห์น เลนนอน และ ชาร์ลี โรว์ รับบทเป็น จอร์จ แฮร์ริสันโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ชุดนี้นับเป็นการร่วมมือครั้งแรกที่บริษัท Apple Corps ของ The Beatles ที่จะให้สิทธิ์ทั้งเนื้อหาชีวิตและเพลงอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้สร้างภาพยนตร์ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องจะผลิตโดย Sony Pictures และ Neal Street Productions ของเมนเดส มีกำหนดเข้าฉายในปี 2027 และจะเริ่มถ่ายทำในกลางปี 2025 เรื่องราวในภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะนำเสนอการเดินทางของ The Beatles จากมุมมองเฉพาะของสมาชิกแต่ละคนข่าวการคัดเลือกนักแสดงนำทั้ง 4 คน สร้างความเห็นที่หลากหลาย บางคนวิจารณ์ว่าการเลือกนักแสดงดาวรุ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอย่าง เมสคาล, คีโอแกน, ดิกคินสัน และโรว์ อาจไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของ The Beatles ที่เป็นแรงงานชนชั้นกลาง แต่ก็มีแฟนหนังหลายคนที่มองว่าหนังแสดงหนุ่มที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหล่านี้ จะทำให้หนังมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับ พอล เมสคาล ที่เป็นที่รู้จักจากบทในซีรีส์ "Normal People" และ แบร์รี คีโอแกน ที่โดดเด่นจากบทใน "The Banshees of Inisherin" นับเป็นดารารุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับเรื่องฝีมือการแสดงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ส่วนนักแสดงชาวอังกฤษ แฮร์ริส ดิกคินสัน ดังมาจาก "Maleficent: Mistress of Evil" และชาร์ลี โรว์ เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ "Vanity Fair" ของ ITVอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ผู้สร้างยังไม่ได้ออกมายืนยันข่าวแต่อย่างใดโดยเมนเดสได้กล่าวถึงความรู้สึกตื่นเต้นของเขาเกี่ยวกับโปรเจ็กต์นี้ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่าเรื่องราวของวงร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ท้าทายความคิดเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์”