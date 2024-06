“RADICAL OPTIMISM TOUR” เอเชียทัวร์สุดร้อนแรงของนักร้องสาวสุดแซบ “DUA LIPA” เต้นใหญ่ใส่สุด 27 พ.ย.นี้ ซื้อบัตรก่อนใครวันนี้!

คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นทัวร์ประจำสตูดิโออัลบั้มล่าสุดของเธอ Radical Optimism ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามหลังจากที่ปล่อยไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างสถิติเป็นศิลปินหญิงชาวอังกฤษที่มียอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวในรอบ3 ปี ทั้งยังคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard’s Top Album Sales และขึ้นอันดับ 2 ในชาร์ต Billboard 200 ขึ้นแท่นเป็นศิลปินสุดฮอตของเดือนนี้ และยังได้รับคำชมจากเหล่านักวิจารณ์เพลงมากมาย”ยกให้เป็นอัลบั้มติดหูของปีนี้“- The New York Times“อัลบั้มเพลงป๊อปที่จริงใจ ทำเพลงได้จึ้งสมมงตัวแม่” - Variety“ปังแบบหาตัวจับยาก Dua เท่านั้นที่ทำได้” - The New Yorker“เพลงป๊อปแบบสาวมั่นสุดเริ่ด ติดหูแบบไม่มีอะไรมาล้างได้” Vogueแฟนชาวไทยเตรียมสัมผัสความจึ้งแบบตัวแม่สุดมั่นใน Dua Lipa Radical Optimism Tour - Bangkok ได้ในปลายปีนี้