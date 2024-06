“มอส - แบงค์” คู่จิ้นนักหยุม! ถ่ายทอดความโรแมนติกผ่าน Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) เริ่มตอนแรก 15 มิย. นี้

เมื่อคุณหนูสุดแสบ ต้องมาฝึกงานในบริษัทจิวเวลรี่ของท่านประธานสุดเซ็กซี่ ความแซบ! ปน โรแมนติก จึงเกิดขึ้น! กับ ซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่อง Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) นำแสดงโดยคู่จิ้นนักหยุม มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และ แบงค์ - มณฑป เหมตาล งานนี้มาร่วมลุ้นไปกับความรักที่เขาทั้งสองคนได้เจอกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ แล้วใครจะไปรู้ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกให้พวกเขามาเจอกันในที่ทำงานเดียวกัน! หรือ เขาทั้งสองคนเคยมีพันธะสัญญาในอดีตชาติที่ผูกพันกันมา บอกเลยว่าน่าจับตา ดูมาก ๆ กับซีรีส์วายเรื่องนี้ เนื่องจาก STAR HUNTER ENTERTAINMENT ได้ร่วมกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) โดยมี 2 ผู้อำนวยการสร้าง โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการบริษัท และ เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จาก STAR HUNTER ENTERTAINMENT พร้อมด้วย ป๊อปปี้ - ผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย (Country Director, iQIYI Thailand) ได้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันผลิตซีรีส์วายเรื่องนี้ มีกำหนดออกอากาศให้ชมกัน ทาง ช่องวัน31 โดย ตุ๊กตา - ประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ช่องวัน31 ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่อง Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) พร้อมกองทัพนักแสดงสังกัด STAR HUNTER ENTERTAINMENT มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ จ๊อบ - กฤษ อหันทริก, พอร์ช - ศิฑา กาญจนอลงกรณ์, นีล - กวิศวร์ สันทราย, นิวตัน -ไวยากรณ์ วงค์ขาแก้ว, นุ่น - ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ, แพรวา - พุทธิชา บุญมาศ, เดวี่ - เทวิยาภา อุทธจันทร์, อะตอม - อภิชญา กำเนิดศิริกุล, เจนนี่ - ภัทรวดี ฐิติวุฒิกุล, ซีนโฮ - ดั่งตะวัน โฮ, ปิ่น - ดนิตา โชคธาดาภรณ์ และ เมอซีเดส - สิรภัทร สาระคุณ ณ SCBX NEXT TECH 4FL, Siam Paragon เมื่อวันก่อนเปิดเวทีด้วยเซอร์ไพร์สแรก แบงค์ มณฑป ร้องเพลง “Pink Sea” Ost. Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) ที่บอกเลยว่า เนื้อหาโดนใจสุด ๆ จากนั้น โซล วีรเมธาชัย พิธีกรดำเนินงานในวันนี้ก็ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติและเหล่าแฟนคลับภายในงาน ร่วมรับชม Official Trailer ซีรีส์ Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) เป็นครั้งแรก! งานนี้มีแต่คำว่า “ฟิน” เพราะเสิร์ฟฉากเลิฟซีน ของ 2 พระเอก - นายเอก มอส ภาณุวัฒน์ และ แบงค์ มณฑป แบบไม่ให้ได้หยุดพักหายใจ บอกเลยหมอนกี่ใบก็ไม่พอ มีแต่คำว่า “ฉ่ำ” โดยผู้กำกับซีรีส์ฯ มิ ภูวดล และ ปอย เกณิกา นักเขียน นามปากกา Rosesarin_ เจ้าของนิยาย Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) ก็ได้พูดถึงรายละเอียดการถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวหนังสือให้มีชีวิต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ท้าทาย เพราะบางเนื้อหา มีการหยิบยกเรื่องราวความเชื่อ ความลี้ลับ เข้ามาเกี่ยวข้อง ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย โดยทีมนักแสดงนำ ทั้ง 8 คน มอส ภาณุวัฒน์, แบงค์ มณฑป, เตนนท์ - เตชพัฒน์ พิณรัตน์, พีท - วชโรนนท์ สีเดือน, ฟง - บวร คงแนวดี, เจเจ - รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์, อันดา - อนันตา เตียวิรัตน์, ลูกแก้ว - กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน ยังได้ร่วมพูดคุยถึงบทบาทคาแรกเตอร์และแชร์บรรยากาศการถ่ายทำในกองถ่ายที่ถึงแม้จะเหนื่อยเพราะทำงานแข่งกับเวลา แต่ก็ยังหาเวลาว่าง ถ่าย TikTok เล่นในกองถ่ายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ได้ตลอดเวลา สมกับเป็นซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีแต่ความสนุกสนานเซอร์ไพร์สส่งท้ายกับ Special Show จากทีมนักแสดงฯ Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) กับ 6 หนุ่ม มอส, แบงค์, เตนนท์, พีท, ฟง, เจเจ ที่ฟอร์มทีมเป็นบอยกรุป ในนาม “The Dragon” มาโชว์เพลง “ไปด้วยกันเถอะ (We Go Together)” Ost. Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) ออกสเตป อุ่นเครื่อง ก่อนปิดเวทีไปกับความจิ้นสุดคิ้วท์ จาก 2 สาว อันดา, ลูกแก้ว ที่มาร้องเพลง “รักฉันหมายความว่าเธอ” เหล่าแฟนคลับต่างพากันฟิน แถมส่งเสียงกรี๊ดตลอดโชว์ห้ามพลาด! สามารถติดตามชมซีรีส์วายโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่อง Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 23.00 น. เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ทาง ช่องวัน31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23.45 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นสามารถรับชม [Official Trailer] Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) | เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ | one31https://www.youtube.com/watch?v=RksE84L1DNAติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์ Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) ได้ทางInstagram : @sunsetxvibestheseries https://www.instagram.com/sunsetxvibestheseriesTwitter : @SunsetxvibesSTH https://x.com/sunsetxvibessthหรืออัพเดตเพิ่มเติมจากออฟฟิเชียล Star Hunter Entertainment ได้ทางWebsite : https://starhunterent.com/Facebook Fanpage : Star Hunter Entertainment https://www.facebook.com/starhunterstudio/Youtube : Star Hunter Entertainment https://youtube.com/@StarHunterEntertainmentInstagram : @starhunter_entertainment https://instagram.com/starhunter_entertainmentTwitter : @starhunter_ent https://twitter.com/starhunter_entTikTok : @starhunter_ent https://www.tiktok.com/@starhunter_ent#SunsetxVibesPressCon#SunsetxVibes #เพียงชลาลัย #StarHunterEntertainment #iQIYI #ช่องวัน31