ELIXIR เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ควงคู่รัก “เจี๊ยบ – บอย” สาดความหวาน พร้อมแนะนำ “ELIXIR TOTAL V FIRMIMG CREAM” ที่สุดของครีมเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์

เรียกได้ว่าขนความหวานมาเต็มงาน เมื่อแบรนด์ Anti-Aging Skincare สัญชาติญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านCollagen จากเครือชิเซโด้ จัดงาน Unlock Youthful-Looking Skin with ELIXIR Total V Firming Creamคว้าในฐานะควงคู่มากับสามีสุดหล่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ELIXIR TOTAL V FIRMIMG CREAMที่สุดของครีมเพื่อผิวดูอ่อนเยาว์เฟิร์มกระชับใน 2 สัปดาห์* ด้วย TOTAL V-Technology ดูแลผิวจากสัญญาณแห่งวัย 5 ประการ ได้แก่ ริ้วรอยบนใบหน้า, ริ้วรอยบริเวณคาง, ริ้วรอยร่องแก้ม,กรอบหน้า และลำคอ พร้อมมอบความชุ่มชื้นให้ผิว ให้คุณพร้อมเผยผิวดูอ่อนเยาว์ในทุกมิติ** ปิดท้ายด้วย Mini Concert สุด Exclusive จากบอย พีซเมคเกอร์ทำเอามดเต็มงานเมื่อดาราสาวสวยของแทร่ เจี๊ยบ พิจิตตรา ควงคู่มากับสามีสุดหล่อ บอย พีซเมคเกอร์ โชว์ความหวานออกสื่อร่วมกันหลังปล่อยซิงเกิลคู่ครั้งแรกกับเพลง“ขเยิบ” ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของELIXIR พร้อมเปิดตัว เจี๊ยบ พิจิตตรา ในฐานะ Friend of ELIXIR THAILAND เผยเคล็ดลับการดูแลผิวให้ยังสวย เป๊ะ หน้าเด็กตลอดกาล จะเป็นอย่างไรนั้น “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ให้สัมภาษณ์ว่า“รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ ELIXIRในฐานะ Friend of ELIXIR THAILAND เจี๊ยบเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกสกินแคร์ในการบำรุงดูแลตัวเองอยู่แล้ว เพราะว่าอยากให้ตัวเองดูเด็กอยู่ตลอดเวลา พอแบรนด์ติดต่อเข้ามาแล้วได้เชิญมาร่วมงานกันแบบนี้ เป็นอะไรที่เจี๊ยบดีใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเวลาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็เห็นอยู่บ่อยและก็เคยได้ลองผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้มาหลายตัวแล้วด้วย รู้สึกว่าผิวดูเฟิร์มขึ้นมากเลยค่ะ จนวันนี้ได้กลายมาเป็นคนที่บอกต่อสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนเนี่ยแหละค่ะ เจี๊ยบชอบมากเวลาที่ได้ใช้ เพราะส่วนตัวเจี๊ยบเองรู้สึกว่าเห็นผล ที่สำคัญคนรอบข้างก็ทักว่าไปทำอะไรมา ทำไมดูเด็กจัง และยิ่งตอนนี้เค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาด้วย เป็นครีมที่เน้นเรื่องผิวให้ดูเฟิร์มกระชับขึ้น เจี๊ยบใช้ทุกคืนเป็นประจำเลยค่ะ แล้วยิ่งนวดผิวหน้าตามแบบที่เค้าแนะนำแล้วด้วย เป็นอะไรที่ชอบมากๆ เลยค่ะ”ร่วมพิสูจน์ผลลัพธ์เพื่อผิวดูอ่อนเยาว์กับคุณเจี๊ยบได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์Elixir ทุกสาขา (เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 แผนก Beauty Galerie, เซ็นทรัล@เมกาบางนา ชั้น 1 แผนก Beauty, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 1,เอ็มโพเรียม ชั้น G แผนก Beauty Hall และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น M) หรือช่องทางออนไลน์Central Online, M Online, Lazada Flagship Store และ Shopee Flagship Store