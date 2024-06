“รัศมีแข–ซิลวี่–โยชิ” นำทัพคนดังร่วมเติมสีสันเทศกาล Pride Month ในงาน “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ”

แสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ในธีมสีรุ้งที่ยาวที่สุดที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะจัดแสดงให้ชมวันละ 3 รอบ เวลา 19:00, 20:00 และ 21:00 น. บริเวณริเวอร์ พาร์ค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในช่วง Pride Month ของไอคอนสยาม เพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับสีสันและบรรยากาศของ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” ไปด้วยกันอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดพื้นที่แห่งความหลากหลาย “Pride Market” จัดเต็มแฟชั่นโชว์ มินิคอนเสิร์ต และสินค้าสุดสร้างสรรค์จากร้านค้าหัวใจ Pride ให้ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์อันเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจร่วมกัน ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

แสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ในธีมสีรุ้งที่ยาวที่สุดที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะจัดแสดงให้ชมวันละ 3 รอบ เวลา 19:00, 20:00 และ 21:00 น. บริเวณริเวอร์ พาร์ค ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในช่วง Pride Month ของไอคอนสยาม เพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับสีสันและบรรยากาศของ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” ไปด้วยกัน

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดงานเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดพื้นที่แห่งความหลากหลายจัดเต็มแฟชั่นโชว์ มินิคอนเสิร์ต และสินค้าสุดสร้างสรรค์จากร้านค้าหัวใจ Pride ให้ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์อันเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจร่วมกัน ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยามทั้งนี้งานเปิด “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” และเปิดตลาด Pride Market ได้รับความสนใจจากเหล่าศิลปินคนดังมาร่วมฉลองให้กับความหลากหลายอย่างคับคั่ง อาทิ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ตือ-สมบัษร ถิระสาโรช, ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ, โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, บุญรอด อารีย์วงษ์, ครูต้องตา จำเริญใจ, จิมมี่-พิฆเนศ สุขหยิก และ เมญ่า ซันซัน ฯลฯ โดยภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งแฟชั่นโชว์การแสดงผ้าไทย เครื่องประดับ กระเป๋า ซึ่งรังสรรค์โดยเหล่านักออกแบบชื่อดังจาก ICONCRAFT และคอลเลคชั่นที่จัดทำขึ้นมาพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month ภายใต้ชื่อ Limitless จากแบรนด์ Collector Project by เอก ทองประเสริฐ นำแสดงแบบโดย “บรูซ” คชิสรา ศรีดาโคตร และ “เจสซี่” เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์ สองสาวงามจากเวที Miss Tiffany’s Universe พร้อมเหล่านางแบบ-นายแบบ LGBTQ+ อีกทั้งยังสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจาก ต้น ธนษิต และ เพียว The Voice รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการช็อปปิ้งสินค้าจากร้านดังที่ยกขบวนมาให้เลือกซื้อมากมายนอกจากนี้ตลอดช่วง Pride Month ไอคอนสยาม ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งภาคภูมิใจของเพศที่หลากหลายอีกมากมาย อาทิ “Pride Out Loud Exhibition” นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูคุณค่าที่อยู่ในตัวตนอันแตกต่างซึ่งประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจัดแสดงให้ชมฟรีระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน บริเวณ Walkway ชั้น M นิทรรศการ “The Proud Reflexions Exhibition” ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแสดงผลงานอาร์ตทอยคอลเลคชั่นพิเศษจากศิลปิน LGBTQ+ เจ้าของคาแรกเตอร์ดัง Rainbow Kido และศิลปิน LGBTQ-Friendly “Poriin” จัดแสดงให้ชมบริเวณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ระหว่างวันที่ 1-18 มิถุนายน 2567และตั้งแต่วันนี้ -16 มิถุนายน 2567 พบกับ Exclusive Collection for Pride Month By Ek Thongprasert ที่ดีไซเนอร์ได้นำผ้าฝ้ายทอมือจากผ้าขาวม้าไฉไลบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด อันมีเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้า 7 สี มาออกแบบเป็นผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ การยอมรับ การเปิดกว้างของเพศสภาพและกายสภาพ ที่บริเวณชั้น 4 โซน ICONCRAFTสำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพและสร้างคอนเทนต์ พลาดไม่ได้กับถนนสีรุ้งบริเวณทางเข้าไอซีเอสและไอคอนสยาม บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า และบริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M รวมถึงน้ำตกหลากสีรุ้ง (Waterfall) ในโซนอลังการ ชั้น 6 และ “ICONIC Multimedia Water Features” การแสดงระบำสายน้ำผสมผสานทั้งนี้งานเปิด “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” และเปิดตลาด Pride Market ได้รับความสนใจจากเหล่าศิลปินคนดังมาร่วมฉลองให้กับความหลากหลายอย่างคับคั่ง อาทิ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ตือ-สมบัษร ถิระสาโรช, ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ, โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, บุญรอด อารีย์วงษ์, ครูต้องตา จำเริญใจ, จิมมี่-พิฆเนศ สุขหยิก และ เมญ่า ซันซัน ฯลฯ โดยภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งแฟชั่นโชว์การแสดงผ้าไทย เครื่องประดับ กระเป๋า ซึ่งรังสรรค์โดยเหล่านักออกแบบชื่อดังจาก ICONCRAFT และคอลเลคชั่นที่จัดทำขึ้นมาพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month ภายใต้ชื่อ Limitless จากแบรนด์ Collector Project by เอก ทองประเสริฐ นำแสดงแบบโดย “บรูซ” คชิสรา ศรีดาโคตร และ “เจสซี่” เจสสิลินน์ นาคประสิทธิ์ สองสาวงามจากเวที Miss Tiffany’s Universe พร้อมเหล่านางแบบ-นายแบบ LGBTQ+ อีกทั้งยังสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจาก ต้น ธนษิต และ เพียว The Voice รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการช็อปปิ้งสินค้าจากร้านดังที่ยกขบวนมาให้เลือกซื้อมากมายนอกจากนี้ตลอดช่วง Pride Month ไอคอนสยาม ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งภาคภูมิใจของเพศที่หลากหลายอีกมากมาย อาทิ “Pride Out Loud Exhibition” นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูคุณค่าที่อยู่ในตัวตนอันแตกต่างซึ่งประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจัดแสดงให้ชมฟรีระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน บริเวณ Walkway ชั้น M นิทรรศการ “The Proud Reflexions Exhibition” ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแสดงผลงานอาร์ตทอยคอลเลคชั่นพิเศษจากศิลปิน LGBTQ+ เจ้าของคาแรกเตอร์ดัง Rainbow Kido และศิลปิน LGBTQ-Friendly “Poriin” จัดแสดงให้ชมบริเวณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ระหว่างวันที่ 1-18 มิถุนายน 2567และตั้งแต่วันนี้ -16 มิถุนายน 2567 พบกับ Exclusive Collection for Pride Month By Ek Thongprasert ที่ดีไซเนอร์ได้นำผ้าฝ้ายทอมือจากผ้าขาวม้าไฉไลบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด อันมีเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้า 7 สี มาออกแบบเป็นผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ การยอมรับ การเปิดกว้างของเพศสภาพและกายสภาพ ที่บริเวณชั้น 4 โซน ICONCRAFTสำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพและสร้างคอนเทนต์ พลาดไม่ได้กับถนนสีรุ้งบริเวณทางเข้าไอซีเอสและไอคอนสยาม บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า และบริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M รวมถึงน้ำตกหลากสีรุ้ง (Waterfall) ในโซนอลังการ ชั้น 6 และ “ICONIC Multimedia Water Features” การแสดงระบำสายน้ำผสมผสาน