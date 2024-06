“สไปรท์ SPD” เซอร์ไพรส์แฟนคลับ! บินลัดฟ้า ถ่ายคอนเทนต์กับ “MrBeast” ยูทูบเบอร์ No.1 ของโลก

เพิ่งมีดรามาขับรถไฟฟ้าสุดหรูลงหาด จนต้องออกมาร่อนจดหมายขอโทษ พร้อมเสียค่าปรับไปตามระเบียบ ล่าสุด หนุ่มหรือยูทูบเบอร์คนดัง ก็เลยขอจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่เอาใจแฟนคลับ ด้วยการเผยภาพการร่วมงานกับ(มิสเตอร์บีสต์) หรือเจ้าของฉายา No.1 แห่งโลกยูทูบเบอร์ เนื่องจากเป็นยูทูเบอร์คนแรก ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านได้จากการสร้างคลิปโดย “สไปร์ท SPD” ได้ลงรูปคู่กับ “MrBeast” ในไอจี พร้อมใส่แคปชั่นว่า “So much fun! I never thought anything like this would happen! Thank you Mr. Beast for seeing the great potential in my channel and my teams work! I promise moving forward that me and my team will create work that lives up to international standards“คลิปนี้เป็นคลิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลย มันสุดยอดมาก ๆ ขอขอบคุณ Mr.Beast ที่เห็นศักยภาพในช่องของผม และ ทีมงาน เราสัญญาว่าจะสร้างผลงานดี ๆ ออกมาเรื่อย ๆ เจอกันปีหน้าครับ 🙏🏻🔥🇹🇭”งานนี้ก็ต้องมารอดูกัน ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ปังขนาดไหน เพราะทาง “MrBeast” ก็ได้ออกมาเผยผ่านช่องยูทิวบ์ของตัวเอง โดยโพสต์ภาพยูทูบเบอร์ 50 คนจากทั่วโลก พร้อมระบุแคปชั่นว่า “เพิ่งถ่ายคลิปกับ 50 ครีเอเตอร์คนโปรดของทุกคนเสร็จ เตรียมพบกับความสนุกได้วันที่ 13 กรกฎาคมนี้ (ขอเวลาตัดคลิป 1 เดือน)”