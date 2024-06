ปักหมุด! รักษ์โลก “ดร.น้อง” พร้อมพันธมิตร เน้นย้ำ MISS EARTH THAILAND 2024 ชูสโลแกน ”สาวงามหัวใจสิ่งแวดล้อม“

จัดจบไปอย่างสวยงาม เมื่อค่ำคืนวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ สำหรับงาน MISSION FOR THE EARTH ภายใต้การนำของ ดร.น้อง สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กร มิสเอิร์ธ ไทยแลนด์ ซึ่งภารกิจในค่ำคืนนี้มีด้วยกัน 4 วัตถุประสงค์ได้แก่ การจัดประกวด Miss Earth Thailand 2024 การเฉลิมฉลอง มงกุฎแห่งไฟ คอร่า เบียลท์ Miss Earth Fire 2023 การมอบรางวัล Hero of The Earth และ กิจกรรมหารายได้เพื่อการกุศล โดยมีทัพดารา นักแสดง และกูรูนางงาม มาร่วมงานอาทิ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ , เต๋า ทีวีพูล , ลูกเกด เมทินี ,แม่ลี ดร.ศริญญา สิทธาไชย ,หมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห , อรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนลด์ , ปุ๋ย นิทัศน์ ฯสำหรับบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์ประมูลเครื่องเพชรเพื่อนำรายได้มอบให้กับองค์กรการกุศล โดยเครื่องเพชรจากร้าน สิริไทยเจมส์ นำทีมแฟชั่นโชว์สุดอลังได้แก่ คอร่า เบียลท์ MISS EARTH FIRE 2023 , แนน ปิยะมล มินยง , ออมสิน วรินทร ภูผาดแร่ , บิว กานต์ชนก สารถี , พิ้งค์ ชวัลลักษณ์ หมุดเหล็บ , สปาย ชวัณภัสร์ คงนิ่ม , สตางค์ ศศิปภา ปภณธีร์ธนาภูมิ , ยู่ยี่ ธิดาพร เกตุทอง , ฝน พัชริดา งอนกิ่ง และ บีบี กิติยา ภูมิสูง โดยมี โค้ชบุ๋ม เบญจวรรณ และ ดีเจอรรณพ กิตติกุล รับหน้าที่พิธีกร‘สำหรับภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังคำกล่าว‘หากเราไม่สนโลก..โลกก็ไม่สนเราเช่นกัน’ ซึ่งทางดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ได้กล่าวถึงหัวใจหลักของภารกิจ MISSION FOR THE EARTH ว่า ‘สำหรับปีนี้มีสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักษ์โลกด้วยกัน เริ่มจากการที่เรามอบรางวัลให้กับองค์กรต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อเปิดรับคนที่รักษ์โลกไปด้วยกัน นั่นคือการมอบรางวัล HERO OF THE EARTH 2024 ซึ่งในปีนี้ได้มอบรางวัลให้กับ 3 องค์กร ได้แก่ คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการบริษัทนงนุชวิลเลจ จำกัด รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัลตอบแทนผู้ทำห้องเสื้อ รีไซเคิล อัพไซคลิ่ง Recycle Upcycling การนำขยะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ คุณเพชร ภิพัชรา แก้วจินดา และ คุณทับทิม จิตริณี แก้วจินดา เจ้าของแบรนด์ดัง PIPATCHARA‘ในส่วนของการประกวด Miss Earth Thailand 2024 ปีนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมา น้องคอร่า เบียลท์ คว้ามงกุฎไฟ Miss Earth Fire 2023 มาครอง ทำให้ทุกคนต่างจับจ้องสาวงามหัวใจสิ่งแวดล้อมในปีนี้ จะต้องเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 19 กรกฎาคม 2567 รอบออดิชั่น 20 กรกฎาคม 2567และรอบไฟนอล 16 สิงหาคม 2567 รับชมได้ทางช่อง 1 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์การกุศล โดยสิริไทยเจมส์ ได้นำเครื่องเพชรมาประมูล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะส่งต่อให้ UNHCH องค์กรเพื่อมนุษยชาติ และองค์กรสิ่งแวดล้อม สุดท้ายคือการเฉลิมฉลองมงกุฎแห่งไฟ ให้กับน้องคอร่า ที่คว้า Miss Earth Fire 2023 ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง‘สิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิด ภายใต้การนำของ ดร.น้อง ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทย ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มาเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพราะท่านที่ความสนใจภาวะโลกร้อน GREEN ENERGY และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีคูณมากขึ้น ซึ่งเรามาจับมือกันช่วยเหลือกัน เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งในคืนนี้ และเราจะสานพลัง ทุกเพศทุกวัย จากรุ่นสู่รุ่น มาร่วมรักษ์โลกไปด้วยกันอย่างแท้จริง และอีกหนึ่งความหวังคือ เวที Miss Earth Thailand 2024 จะได้ผู้สนับสนุนที่มีหัวใจรักษ์ในสิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราให้มากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้โลกใบนี้สดชื่นสดใส และยั่งยืนค่ะ’#missearththailand2024 #missearththailand #งานแถลงข่าว #งานเดินแบบเครื่องเพชร #งานฉลองมงให้คอร่า#herooftheearth #sirithaigems #สิริไทยเจมส์ #คอร่าเบียลท์ #นางงามรักษ์โลก #เวทีประกวด #แฟชั่นโชว์เพชร #สิ่งแวดล้อม #รักษ์โลก #ดรน้อง #สิริกานต์ #ไก่วรายุฑ #โก้ธีรศักดิ์ #แม่ลี #ลูกเกดเมทินี #เต๋าทีวีพูล