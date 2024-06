“เจนนี่ BlackPink” ถูกโหวตให้เป็นสุดยอดไอดอลเก่งรอบด้าน กับคะแนนเสียงถล่มทลาย

“เจนนี่ คิม” หรือ “เจนนี่ BlackPink” นับว่าทรงอิทธิพลแห่งวงการบันเทิงเกาหลีไม่น้อย ล่าสุดก็ได้รับโหวตจากแฟนๆทั่วโกให้ขึ้นแท่นเป็น “สุดยอดไอดอล”ตามรายงานระบุว่า แพลตฟอร์มแฟนด้อมระดับโลกอย่าง UPICK ได้จัดสำรวจในหัวข้อ “สุดยอดไอดอลเก่งรอบด้าน” ขึ้น โดยเปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 3 มิ.ย.ผลสำรวจปรากฏว่า เจนนี่ BlackPink ได้รับคะแนนโหวตไปอย่างถล่มทลายที่ 11,048,657 โหวต โดยอันดับ 2 เป็นของ นายอน จาก Twice และอันดับ 3 คือ ฮีซึง จาก ENHYPENเรียกได้ว่า เจนนี่ สร้างอิมแพคได้ไม่น้อยทั้งในฐานะสมาชิกวง BlackPink และในฐานะศิลปินเดี่ยวเมื่อปีก่อนเจ้าตัวปล่อยผลงานเพลง You & Me ก็ฮิตติดชาร์ตทั่วโลก และไม่นานนี้กับผลงานใหม่ SPOT! ที่ร้องร่วมกับ Zico ก็โด่งดังอย่างมากทั้งในและต่างประเทศเรียกได้ว่าจะสวมบทบาทไหนก็ปัง ความสามารถเหลือล้นจริงๆ