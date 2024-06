บันเทิงรอบโลก "เอมิเนม" ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม สมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งอเมริกา (RIAA) ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ว่า "ริฮานนา" มีซิงเกิลระดับ Diamond ที่ได้รับการรับรองถึง 7 เพลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ซึ่งประกอบไปด้วย 'Umbrella', 'We Found Love', 'Stay', 'Love the Way You Lie', 'Needed Me', 'Work' และ 'Diamonds' โดยซิงเกิลระดับ Diamond ที่ได้รับการรับรองโดย RIAA คือเพลงที่มียอดขายอย่างน้อย 10 ล้านหน่วยในสหรัฐอเมริกา การรับรองนี้ครอบคลุมการดาวน์โหลดดิจิทัลและการสตรีมด้วย ก่อนหน้านี้ "ริฮานนา" มีซิงเกิลระดับ Diamond อยู่ 3 เพลง แต่มาได้การรับรองอีก 4 ซิงเกิลคือเพลง 'Umbrella', 'Work', 'Needed Me' และ 'Stay' เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง”หลังรอคอยกันมานาน "เอมิเนม" ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้ว 'Houdini' ที่กลายเป็นซิงเกิลที่ฮิตถล่มทลาย ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ และมีเนื้อหาที่แตะประเด็น และเหตุการณ์อ่อนไหวมากมาย ทั้งการเมืองสังคม พูดถึงบุคคลที่เป็น transgender, และกระแส cancel culture แต่ประเด็นหลักที่ทำให้ "เอมิเนม" โดนวิจารณ์ ก็คือจากเนื้อเพลงที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การยิงเท้า "เมแกน ธี สตัลเลียน" ในปี 2020 โดย "ทอรี เลนส์" โดยในเนื้อเพลง "เอมิเนม" แร็พทำนองว่าถ้าอยากจะร่วมงานกับ "เมแกน ธี สตัลเลียน" ก็ไม่รู้ว่าต้องยิงเท้าเธอด้วยรึเปล่า ซึ่งแน่นอนว่าเสียงสะท้อนในแง่ลบก็มี แต่ส่วนใหญ่มองว่า "เอมิเนม" คนเดิมต้องไม่กลัวใครแบบนี้แหละช็อกไปทั้งวงการเมื่อ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต This Is Me ... Live Tour ช่วงซัมเมอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด” เป็นการประกาศเลิกทัวร์ เพียงหนึ่งเดือนก่อนวันเริ่มต้นคอนเสิร์ตรอบแรก โดยทัวร์คอนเสิร์ตนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนอัลบั้มล่าสุดที่ชื่อว่า This Is Me ... Now ซึ่งทัวร์กำหนดเริ่มวันที่ 26 มิถุนายนที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา โดย "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" ให้เหตุผลเบื้องต้นว่าอยากจะใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนสนิทและยอมรับว่าตอนนี้ตัวเองมีปัญหา "ไข้ใจ" หนักมาก "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" บอกว่าเสียใจกับการตัดสินใจนี้มาก และสัญญาว่าจะชดเชยให้แฟนๆ แน่นอนว่าหลายคนมองว่าปัญหาไข้ใจของ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" น่าจะจากประเด็นข่าวเรื่องชีวิตครอบครัวของ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" และ "เบน แอฟเฟล็ก"เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2024 "ยูซากุ มาเอซาวะ" มหาเศรษฐีญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกภารกิจ "dearMoon" ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ และย้อนไปเมื่อปี 2022 "T.O.P" เป็นหนึ่งใน 8 ศิลปินที่ได้รับเลือกให้ร่วมสำรวจในฐานะลูกเรือ ซึ่งในวันต่อมา "T.O.P" ประกาศในอินสตาแกรมว่าโปรเจ็ค "dearMoon" ได้ยกเลิกแล้วและขอบคุณ "ยูซากุ มาเอซาวะ" ที่เลือกเขาสำหรับโปรเจ็คนี้ และ "T.O.P" ยังเผยว่าภารกิจ "dearMoon" เป็นความฝันของเขาแต่ถึงแม้ว่าโปรเจ็คจะยกเลิกไปแล้วแต่ความฝันของเขายังไม่จบและมันกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขา"T.O.P" ยังเล่าอีกว่าประสบการณ์ที่จะได้ไปดวงจันทร์ทำให้เขามีไฟเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้แต่งเพลงใหม่ๆ และหวังจะได้ปล่อยในเร็วๆ นี้