ค่าบัตรเหลือศูนย์! “บีไอ” (B.I) ไฮป์คนดูฉ่ำ พลังล้นโดดไม่หยุดกว่า 3 ชม. ในคอนเสิร์ต #BI_2024HypeUpinBKK

คนเท่ให้กลับขึ้นเวที เปิดช่วงอังกอร์แรกด้วยบรรยากาศอบอุ่นของเพลง ‘COSMOS’ หลังจบเพลงมีวิดีโอโปรเจกต์จากแฟนคลับชาวไทยรอเซอร์ไพรส์ เหล่าไอดีสร้างความประทับใจฉลองการกลับมาอย่างเต็มรูปแบบของบีไอ รวมถึงครบรอบ 3 ปีของโซโลเดบิวต์อัลบั้ม WATERFALL จัดเต็มมาทั้งป้ายสโลแกน “같이 한지 3년 됐네 앞으로도 잘 부탁해요” ที่แปลว่า “3 ปีแล้วนะที่อยู่ด้วยกัน หลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะ” ป้ายธง “추웠던 겨울, 어느 여름, 쓸쓸한 가을 김한빈이라서 우리겐 다 봄이야” ซึ่งความหมายคือ “ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงที่ว้าเหว่ เพราะคิมฮันบินสำหรับพวกเรา ทั้งหมดมันคือฤดูใบไม้ผลิ” ยังมีตุ๊กตารูปปั้นบีไอตัวน้อยสุดคิวต์ มอบแทนความรักความหวังดีและแรงซัพพอร์ตที่แฟนๆ มีให้เสมอ ไม่ใช่แค่ 3 ปีแต่จะมีกันและกันตลอดไป ถึงตรงนี้ บีไอ บอกว่า

พร้อมกันนั้นยังขอเก็บบรรยากาศผ่านเลนส์กล้องคู่กับบีไอจิ๋ว ของขวัญพิเศษจากไอดีไทย แล้วปิดพาร์ตด้วย ‘Re-Birth’ (다음생) อีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายต่อทั้งไอดีและบีไออย่างลึกซึ้ง

ไฮป์ฉ่ำสุดตัวไม่ได้มุสาวาปึ้ง สมมงตัวพ่อ! นี่สินะผู้ชายที่เล่นคอนเสิร์ตแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์ เลเยอร์ คัสตอม!!หรือสเตจเนมที่รู้จักกันดีว่า#BI #비아이 ศิลปินไอดอลโปรดิวเซอร์จากเกาหลี ผู้ซึ่งทำถึงและทำเกินมาตรฐานไปมาก จัดลิสต์เพลงจุใจ ใส่เอเนอร์จีแบบไม่ยั้ง แม้ว่าจะเจ็บขามาก่อนหน้านี้ ก็ยังเซอร์วิสผู้ชมทั่วฮอลล์เต็มที่ของแทร่ในเอเชียทัวร์ผลงานแห่งปีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตโดยผู้จัดของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ แท็กทีมเช่นเคยกับต้นสังกัดเกาหลีจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ซึ่งฤกษ์งามยามดีตรงวาระครบรอบ 3 ปีโซโลเดบิวต์อัลบั้ม B.I 1ST FULL ALBUM [WATERFALL] แบบพอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินเปิดเวทีด้วย Padi DJ SHOW โดย “Padi” หรือที่แฟนๆ ชาวไทยเรียกติดปากว่า “พี่เพดี้” ศิลปิน/ดีเจ/โปรดิวเซอร์ที่ปรากฏชื่ออยู่ในเครดิตเพลงเคฮิปฮอปเจ๋งๆ มากมาย ให้เหล่าไอดี (ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) ได้คึกคักอุ่นเครื่องกันก่อนจะเข้าสู่ VCR เปิดตัว “บีไอ” (B.I) ซึ่งระเบิดเพลงแรกกันที่ ‘MICHELANGELO’ ความหนักแน่นของดนตรีผสานกับไลน์เต้นที่มองกี่ครั้งเป็นต้องตกหลุมรัก รวมถึงเพลงถัดไป ‘Alive’ ซึ่งผู้ชมเต็มพื้นที่ฮอลล์ไม่ยอมมือว่าง ร่วมโบกบินบง (ชื่อเรียกแท่งไฟออฟฟิเชียลของ B.I) ตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ต้องนัดแนะใดๆ ขณะที่บนสเตจนั้นคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่อาจละสายตาได้ ไม่ว่าใครก็ต้องมองไปยังผู้ชายตรงหน้าเท่านั้น ‘One and Only’ (돗대) ส่งพลังความฮอตต่อเนื่อง แล้วเติมเชื้อเพลิงให้ร้อนแรงขึ้นไปอีกกับ ‘WATERFALL’ เขย่าเวทีแบบไม่มีกั๊กตั้งแต่เริ่มต้นกันไปเลยพูดจบ บีไอ ชวนซ้อมร้องเพลงถัดไปสักเล็กน้อย แล้วอินโทรเพลง ‘illa illa’ (해변) ก็ดังขึ้นให้ไอดีไทยได้ร้องคลอไปด้วยกันแบบเต็มเพลง สวิตช์ใจร้าวเปิดทำการ เพลงช้าแบบใด ทำไมมูฟเมนต์ละลายใจเหลือเกิน ไม่ว่าจะเพลง ‘Loved’ หรือ ‘Numb’ ที่ถูกมัดรวมถ่ายทอดออกมาดึงอารมณ์ไร้ความรักอย่างไม่ปราณีหัวใจ ต่อด้วยเพลง ‘4 Letters’ ซึ่งมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวรอบที่ 1 ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ เจ้าตัวลงจากสเตจเดินพบปะประชาชนไอดีรอบฮอลล์ ก่อนจะไปต่อกันที่เพลงชาติประจำด้อมอย่าง ‘BTBT’ โรยผงความแซ่บอีกครั้งจนฮอลล์อัดแน่นไปด้วยสารเอ็นดอร์ฟินใจฟูไปตามๆ กัน ไฟลุกต่อไม่มีพักกับ ‘Keep me up’ แบ่งท่อนร้องให้ไอดีได้ร่วมจอยท่ามกลางอุณหภูมิความฮอตเกินต้านโยกกันต่อกับ ‘Got It Like That’ ก่อนจะชวนไปปัดฝุ่นที่ทับถมความทรงจำในเพลง ‘Remember me’ (역겹겠지만) ยิ่งตอกย้ำหัวใจแฟนๆ แบบไม่มีวันลืมว่าหนุ่มคนนี้คือศิลปินอันเป็นที่รักเบอร์หนึ่งเสมอ เพลงต่อมา ‘Dare to Love’ (겁도 없이) คิมฮันบินคืนสู่สเตจด้วยท่าเต้นสุดน่ารักเพลินตาเพลินใจตลอดเพลง คนเท่ขอแวะพักทาลิปมันที่ไม่ได้เรียกเสียงกรี๊ด แต่กรี๊ดมาก แล้วแนะนำแขกรับเชิญเสียงกรี๊ดกระหึ่มต้อนรับน้องเล็กของค่าย 131 ศิลปินรับเชิญปรากฏตัวรับหน้าที่ดูแลสเตจในเพลง ‘Pretty Plzzz’ โดยมีรุ่นพี่บีไอขอเป็นฝ่ายร่วม Feat. ในโชว์นี้ ดื่มด่ำฉ่ำใจโมเมนต์พี่น้องจากตึกเขียวมะนาว ปลดปล่อยความเท่ไปด้วยกัน จากนั้นบีไอยกเวทีให้ลีโอได้เล่นกับหัวใจพี่สาวเต็มๆเรียกว่าได้รู้จักหนุ่มคนนี้ใกล้ชิดขึ้นผ่านเพลง ‘Come Closer’ แล้วปิดท้ายช่วงศิลปินรับเชิญด้วย ‘Farewell’ ซึ่งลีโอโชว์โวคอลให้พี่สาวได้หูเคลือบทองก่อนลาลงสเตจไปถึงคิวเพลงที่ทุกคนรอคอย ไลฟ์สเตจครั้งแรกในประเทศไทยของคัมแบ็กซิงเกิลล่าสุด ‘Tasty’ นักรีวิวอาหารต้องมุง หัวหน้าเชฟต้องให้รางวัล ความอร่อยที่มีเอกลักษณ์ บีไอ กลับขึ้นเวทีด้วยชุดสุดคิวต์แต่แอบเซ็กซี่ เสิร์ฟโชว์สดๆ ปรุงรสให้ได้ชิมกันอร่อยแซ่บซี๊ด! เติมผงนัวต่อด้วย ‘TO DIE’ และ ‘TTM’ สองเพลงที่ได้ฟังแร็ปสุดโหดแบบเน้นๆ แล้วไฟลุกโชนไปกับเพลง ‘Flame’ สเตจเดือดด้วยอุณหภูมิร้อนแรงแข่งกับอากาศประเทศไทย ก่อนเปลี่ยนเข้าโหมดคลั่งรักกับ ‘LOVER’ แล้วมัดรวมฟรีสไตล์สามเพลงรวด ‘JEOPSOK’ (접속) เพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ ตามด้วย ‘BORN HATER’ และเพลงฮิตอย่าง ‘Smoke’วาสนาไอดีอายุ 19 ปี บีไอลงไปหาถึงที่พร้อมถามว่าหลังจากที่ไอดีวัย 19 ตอบว่า “ตอนอายุ 20 อยากไปดูบีไอ” คนตั้งคำถามยิ้มกว้างอินโทรเพลง ‘NINETEEN’ (열아홉) ดังขึ้นในทันที ทุกคนกรี๊ดสนั่นรับโมเมนต์ที่บีไอเดินแจกทั่วฮอลล์เป็นรอบที่ 2 เพลงต่อมา ‘The Island of Misfit Toys’ (망가진 장난감의 섬) ก็ยังแจกเบเนฟิตสบตากันอย่างทั่วถึง กลับเวทีมาชวนกระโดดต่อในเพลง ‘DIE FOR LOVE’ พลังพลุ่งพล่าน เก็บหมดทุกโน้ตไม่มีหลุดแทกุกไอดีกรี๊ดลั่น เรียกไม่หันแล้วจังหวะนี้ส่งท้ายอีกสามเพลงสุดมัน ‘All shook up’, ‘Wave’ (해일) ไลน์เต้นเซ็กซี่ขยี้ใจ และ ‘Beautiful Life’ (개가트닌생) จบเพลงประเทศไทยโดนสารภาพรัก บีไอบอกว่าโดดกันอีกรอบกับ 1 ท่อน ‘Beautiful Life’ (개가트닌생) แล้วไฟบนเวทีก็ดับลงพลังไอดีมีหรือจะอ่อม ทุกคนพร้อมใจกันส่งเสียงทวงคืนเอาล่ะๆ เหมือนคอนเสิร์ตจะจบ... แต่ยังไม่จบ อังกอร์รอบสุดท้ายความยาวเกือบ 1 ชั่วโมงจะเป็นตำนานตลอดไป!!! บีไอ เสิร์ฟเพลงคอมโบเซ็ต แถมใจดีให้ไอดีเลือกเพลย์ลิสต์ได้ตามชอบ โดดไม่หยุดจนลืมไปเลยว่าเคยเจ็บขาเจ็บเข่ามาก่อน และของแท้แน่นอนต้องมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวแฟนๆ ทั่วฮอลล์รอบสุดท้าย ลงสเตจไปหาแฟนๆ รวม 3 รอบจุกๆ ขนาดนี้ ไม่มีใครให้ได้มากกว่าบีไอแล้วจริงๆ ความพิเศษใส่ไข่เซอร์ไพรส์แฟนๆ ยังไม่หมด บีไอ เล่าว่าตัวเขากับ พี่เพดี้ เพิ่งทำเพลงใหม่ด้วยกันระหว่างที่มาไทยครั้งนี้ หลังจากทุกคนได้ฟังก็พร้อมใจกรี๊ดแตกอีกครั้ง เพราะเนื้อเพลงร้องว่า “I'm in Bangkok City” แถมยัง “Feel Good” ด้วยอีก แทกุกไอดีผมยาวไปถึงเกาหลีกันแล้วทั้งฮอลล์ ตั้งตารอวันที่เพลงนี้จะถูกปล่อยออกมาให้ได้ฟินกันก่อนกลับบ้าน ผู้จัด โฟร์วันวันฯ ยังมีกิจกรรม Hi-Touch ปิดท้ายคอนเสิร์ต “บีไอ 2024 ทัวร์ ไฮป์ อัป อิน แบงคอก” (B.I 2024 TOUR HYPE UP IN BANGKOK) #BI_2024HypeUpinBKK สำหรับผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ หลายคนพูดเลยซื้อบัตรงานนี้ไม่มีเสียดายตังค์ บางคนยังบอกค่าบัตรเท่ากับศูนย์บาท เพราะคุ้มมากจริงๆ มันตอบโจทย์ มันเป็นอะไรที่หาความรู้สึกยังไม่ได้ ต้องมาดูบีไอเล่นคอนเสิร์ตด้วยตัวท่านเองติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent และยูทูบ https://www.youtube.com/411ent กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนทุกแพลตฟอร์มรอไว้เลย!!!