คอนเสิร์ตรวมด้อม “นนท์ ธนนท์-ไบร์ท-เดอะ ทอยส์-เจฟ ซาเตอร์” สร้างปรากฏการณ์ ตำนาน 4 คิงส์ใน “The Kingdoms Concert”

เปิดอาณาจักร The Kingdoms อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เรียกตัวชาวด้อมของทั้ง 4 คิงส์ สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงอย่างท่วมท้น กับการรวมตัว 4 ศิลปินชายแห่งยุค อย่าง NONT TANONT (นนท์ - ธนนท์ จำเริญ) ค่าย LOVEiS Entertainment, Bright (ไบร์ท - วชิรวิชญ์ ชีวอารี) ค่าย Cloud9 Entertainment, The Toys (ทอย - ธันวา บุญสูงเนิน) ค่าย What The Duck และ Jeff Satur (เจฟ - วรกมล ซาเตอร์) ค่าย Wayfer Records ภายใต้บริษัท Warner Music Thailand ไว้บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรก! ในคอนเสิร์ต “The Concert Application presents The Kingdoms Concert” (เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน พรีเซนต์ส เดอะ คิงดอมส์ คอนเสิร์ต) เรียกเสียงดังสนั่นจากแฟนๆ ทั้ง 2 รอบการแสดง กว่า 15,000 คน ที่ถูกจับจองเต็มทุกที่นั่ง เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีวินาทีแรกที่เปิดตัวก็ทำให้ผู้ชมตกตะลึงกับโปรดักชันสุดไฮเทค ทุกสายตาและทุกที่นั่งแทบหยุดการเคลื่อนไหว เพราะโดนสะกดด้วยความเท่ของทั้ง 4 ศิลปิน ในเพลง ‘Demons’ และ ‘Believer’ ที่ทำโชว์ออกมาได้ลงตัวและฮึกเหิม ผ่านทั้ง 4 อาณาจักร ที่มี ‘คิงส์’ ทั้ง 4 สไตล์ มาเรียก ‘ด้อมส์’ ของตัวเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมเปิดม่านความสนุก ตื่นเต้น อย่างต่อเนื่อง ด้วย “King of the Wizard” เวทมนต์ความสามารถของ The Toys (ทอย - ธันวา บุญสูงเนิน) ที่เนรมิตหลายเพลงฮิต เช่น ‘ก่อนฤดูฝน’ ให้มีชีวิตด้วยหุ่นยนต์ช่วยพูด! และเพลง ‘นอนได้แล้ว’ รวมถึงเพลง ‘รักแรก’ ที่ร้องบนเวทีเป็นครั้งแรกอีกด้วย ทำให้แฟนเพลงโดนตกจากความนิ่งที่ทรงพลังของ The Toys ก่อนส่งต่อให้ “King of the Cloud” ที่ขอเปิดตัวแบบไม่ธรรมดา ขอมาเหนือเมฆ! จากด้านบนของเวที เรียกได้ว่าใช้พื้นที่ของอิมแพ็คฯ อย่างคุ้มค่า ทำแฟนเพลงกรี๊ดสนั่นด้วยความเท่ของ Bright (ไบร์ท - วชิรวิชญ์ ชีวอารี) หยิบเอาหลายเพลงฮิตอย่าง ‘Try’ และ ‘My Ecstasy’ มาทำได้ถึงใจ ‘ชาวไบร์ท’ ได้สุด ๆผ่านไป 2 อาณาจักร คนดูแทบหมดเสียงกรี๊ด แต่ไม่รอช้าส่ง “King of the World” มาเขย่าเวทีด้วยเพลงฮิต จาก NONT TANONT (นนท์ - ธนนท์ จำเริญ) พร้อมออกสเตปไม่ธรรมดากับแดนเซอร์เต็มเวที ทั้งร้องและเต้นไม่มีแผ่ว และยังมีโมเมนต์กับ The Toys และ Jeff Satur ให้แฟนๆ ได้เคลิ้มไปกับโลกดนตรีของ NONT TANONT ต่อเนื่องด้วยการเปิด “King of the Darkness” พาทุกคนดำดิ่งความมืดไปกับ Jeff Satur (เจฟ - วรกมล ซาเตอร์) ที่มาขยี้ใจทุกคนในอิมแพ็คฯ ด้วยเซอร์ไพรส์กองทัพโดรนบนอากาศในเพลง ‘Dum Dum’ และลูกไฟท่วมเวทีไปกับเพลง ‘Sky Falls’ และแถมด้วยโมเมนต์สุดน่ารักของ NONT TANONT และ Jeff Satur ด้วยเพลง ‘ไม่รักไม่ต้อง’ ออกสเตปเต้นสุดน่ารัก สร้างเสียงกรี๊ดในฮอลล์ดังสนั่นไม่เพียงแค่นั้น แขกรับเชิญทั้ง 2 วัน ก็สร้างเสียงกรี๊ดไม่แผ่ว อย่าง POP PONGKOOL (ปองกูล สืบซึ้ง) ที่มาเซอร์ไพรส์ในวันแรก ร่วมร้องด้วยกันในเพลง ‘คนที่ไม่เข้าตา’ และ ‘สลักจิต’ พร้อมได้เจ้าของเพลงฮิตที่มาแรงสุดในขณะนี้ เจ้าพ่อสายคอนเทนต์ อย่าง TIMETHAI (ธามไท แพลงศิลป์) มาร่วมโชว์สเตปเพลง ‘Hit Me Up’ และ ‘มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก’ เซอร์ไพรส์แฟนๆ กันวันสุดท้ายปิดจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงาม กับ Super Band และเมดเล่ย์เพลงฮิต จาก 4 หนุ่ม The Kingdoms ท่ามกลางเสียงของแฟนๆ ที่คอยสนับสนุนอย่างล้นหลาม เต็มอิ่มกันทุกด้อมส์! กว่า 40 เพลง โดยทั้ง 4 ศิลปิน ได้รับส่งอารมณ์และถ่ายทอดทุกโชว์ด้วยความตั้งใจ ผนวกกับ เวที แสง สี เสียง ที่ดีไซน์ออกมาอย่างอลังการ ส่งเสริมให้คอนเสิร์ตนี้ เป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆ ประทับใจมากที่สุดในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตวันที่สอง ก็ได้มีโมเมนต์สุดซึ้ง! เมื่อ The Toys ได้เผยความรู้สึกที่ท่วมท้น ผ่านน้ำเสียงระเรื่อ “ความจริงผมจะเลิกทำเพลงแล้ว ผมไม่ได้อยากทำเพลงต่อแล้ว แต่ว่าในคอนเสิร์ตนี้ พวกคุณทำให้ผมยังอยากที่จะทำเพลงต่อ” ในโมเมนต์นั้นทั้ง 4 ก็ได้โอบกอดกัน ทำน้ำตาแตกกันทั้งฮอลล์ นั่นเป็นเหตุผลของการรวมตัว ‘คิงส์’ และ ‘ด้อมส์’ ของทั้ง 4 ที่มารับส่งพลังงานให้กันและกัน ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นเสียงตอบรับที่ทรงพลังและมีคุณค่า ครบรสเต็มอิ่มทุกความรู้สึก ทั้งความซึ้ง ความฮา และความสุขทำให้คอนเสิร์ต “The Concert Application presents The Kingdoms Concert” (เดอะ คอนเสิร์ต แอปพลิเคชัน พรีเซนต์ส เดอะ คิงดอมส์ คอนเสิร์ต) กลายเป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำที่สุดในใจของแฟนประจำปี 2024 เป็นที่เรียบร้อย และการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่าง 2 บริษัทใหญ่แห่งวงการเพลง LOVEiS Entertainment (เลิฟ อิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) และ Muzik Move (มิวซิกมูฟ) ซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งต่อ ๆ ไปในอนาคต#MuzikMove #LOVEiSENTERTAINMENT#TheKingdomsConcert#TheKingdomsConcert_D1#TheKingdomsConcert_D2#NONTTANONT #bbrightvc #THETOYS #JeffSatur