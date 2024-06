“แต้ว” ชื่นชมความแกร่ง ซึ้งกับความสุขเพื่อน “แมท” เตรียมแต่ง “เฟม” ชีวิตกำลังจะลงตัว ฤกษ์ดี very very very soon

สนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมแก๊งเฟอร์บี้ สำหรับและกับข่าวดีของเพื่อนแมท ที่ถูกแฟนหนุ่มที่ซุ่มคบกันขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ เมื่อไม่กี่วันก่อน แต้วเล่าว่าแมทบอกให้ตัดชุดรอได้เลย very very very soon“ใช่ เอาจริงๆ ใจอยากจะตัดชุดรอตั้งแต่เจอเขาอยู่ด้วยกันแล้วแหละ เราเห็นความเป็นซัปพอร์ตเตอร์ที่ดีของเฟม ต้องแบบนี้แหละ ต้องประมาณนี้แหละ ต้องทรงนี้แหละเขาไปรับไปส่ง ดูแลกันและกัน เราเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักแต้วกับแมท เรียกว่าเราโตมาด้วยกัน เริ่มรู้จักละครพร้อมๆ กัน อยู่ในเส้นทางนี้มาด้วยกันเขาเป็นคนที่เก่งมากๆ เลยรู้สึกยิ่งยินดี และชื่นชมในแชปเตอร์นี้ในชีวิตเขาที่กำลังจะลงตัวในด้านความรัก ด้านครอบครัว”มีสัญญาณจากคนรอบข้างมาถามเรื่องข่าวดีของ “แมท” ซึ่งตนก็ฟอร์มๆ ตอบไปว่าตามนั้นแหละ เหมือนว่ารู้“มันมีสัญญาณมาจากคนรอบข้างที่ทุกคนคิดว่าฉันจะรู้ทุกเรื่องแต่พอรู้ว่าเพื่อนมีภาพนั้นจริงๆ ก็ดีใจ ลงตัวซะที นี่แหละน่าจะเป็นกำลังใจให้เขาไปเจอสิ่งอื่นๆ ในชีวิต ทำอย่างอื่นด้วยความรู้สึกที่แฮปปี้ขึ้น ชื่นชมมากๆ กับความแข็งแกร่งของเขา”เผยถึงความสนิทกับ “แมท” เป็นเพื่อนร่วมงาน ไม่ได้สนิทลึกซึ้งเล่าเรื่องส่วนตัวกันมากมาย ไม่ล้ำเส้น ถามไถ่ตามที่สบายใจ“เอาจริงๆ แต้วกับแมท เราเป็นเพื่อนร่วมงาน อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแฮงก์เอาต์กันตลอดเวลา มีปัญหาปรึกษากัน มานั่งจับเข่าคุย เราไม่ได้ขนาดนั้น เราก็เป็นคนที่รับรู้อะไรจากข่าวเหมือนกัน เราก็ห่วงใยกันในฐานะเพื่อนที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกัน ทุกๆ อย่างแต้วก็รับรู้มาประมาณนึงบางทีความสบายใจของคนอาจจะฮีลด้วยเซอร์เคิลที่เขารู้สึกสบายใจ”ส่วนตัวพร้อมไปงานแล้ว แต่ไม่รู้เพื่อนจะให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวไหม“พร้อมค่ะ ซอยเท้ารอพร้อมแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือเปล่านะ ว่าไงว่าตามกัน”โพสต์รูปคู่ร่วมยินดีกับ “แมท” ทำชาวเน็ตชื่นชมอยู่ในวันที่ทุกข์และสุขของเพื่อน“แต้วว่าทุกคนก็ต้องมีการซัปพอร์ตกันในหลายๆ ทางอยู่แล้ว รูปนั้นเป็นรูปในวันเกิดแต้ว เราเองไม่ได้เจอกันบ่อย มันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่คิดถึง อยากจะขอบคุณเขาที่วันนั้นเขามาหาเรา เขาจะติด เขาจะไม่มาก็ได้อยากจะขอบคุณและยินดีกับเขา คือเขาก็ไปอยู่ตั้งไกล ถ้าอยู่กทม. แต้วจะขับรถ ไม่ก็เรียกแกร็บไปแล้ว”