‘เล็ก is more’ 3 Zweed’n Roll จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ เนื่องในโอกาสสุดพิเศษเดือนแห่งความหลากหลาย

"เล็ก Is More" #3 Presents ‘Zweed n' Roll’ Pride n’ Play ! จากราคา Regular Ticket ราคา 799 บาทแต่ถ้าหากซื้อบัตรแบบคู่ (2 ใบ) จะสนนราคาเพียง 1,398 บาท ยังไม่หมดเท่านี้ ถ้าหากซื้อบัตรแบบกลุ่ม (4 ใบ) ราคาจะตกอยู่ที่ 2,596 บาท กดโปรนี้ได้ในวันที่ 1-7 มิถุนายน นี้อย่างที่รู้กันว่า “ความรักไม่ได้มีแค่ 2 ด้าน” ยังมีเฉดสีอื่น ๆ ให้ผู้คนทั้งหลายได้ค้นพบต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนบทเพลงของทางวงที่จะสังเกตได้ว่าดนตรีดูมีสีสันมากขึ้นในทุกๆ ชุด และ ‘เล็ก Is More’ #3 พร้อมจะพาทุกคนมาร่วมกันซึมซับความรู้สึกทั้งสุข, เศร้า, เหงา, มันส์ แถมเพลงไหนที่หาฟังยาก ! งานนี้เราคัดสรรมาอย่างดี นำเสนอตัวตนของพวกเขาในอีกมุมมองที่มีความต่างและหลากหลาย มาสัมผัสเรื่องราวสุดพิเศษของพวกเขาไปด้วยกันอย่างที่ไม่เคยปรากฎที่ไหนมาก่อน รับรองว่างานนี้ไปเต็มอิ่มไปกับทุกความทรงจำที่แสนหลากหลายอารมณ์ตามแบบฉบับของวง Zweed n’ Roll อย่างแน่นอนพร้อมพาทุกคนเติบโตไปด้วยกันในวันที่ 15 มิถุนายน 2024 บนพื้นที่ใจกลางเมืองอย่าง GLOWFISH SATHORNชาวสวีทเนี่ยนทุกคนห้ามพลาดสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thaiticketmajor- Regular Ticket 799 บาท- บัตรคู่ (2 ใบ) 1,398 บาท จากปกติ 1,598 บาท- บัตรกลุ่ม (4 ใบ) 2,596 บาท จากปกติ 3,196 บาทตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายนนี้เท่านั้น ช้าอดระวังบัตรหมดไม่รู้ตัว !หรือ คลิกลิงก์