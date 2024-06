“อัพ-ภูมิ” เสิร์ฟความจิ้น ฟิน ของ ใน มิวสิควีดีโอเพลง “อยู่กับฉัน ฝันถึงใคร” เพลงประกอบซีรีส์ MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน

เรื่องราวใน ซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” ต่างก็สนุกเข้มข้น พร้อมทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างหวีดไปกับ โมเมนต์ น่ารักๆของตัวละคร หมิง กับ โจ แล้ว ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ YYDS Entertainment ขอเสริฟ์ความจิ้น ฟิน พร้อมเสียงร้อง ของ สองหนุ่ม อัพ – ภูมิ ใน มิวสิควีดีโอเพลง “อยู่กับฉัน ฝันถึงใคร” เพลงประกอบซีรีส์ MY STAND-IN พร้อมชม ได้แล้ววันนี้ ในทุกช่องทาง Social Media ของ iQIYI Thailandงานนี้ สองหนุ่ม อัพ ภูมิพัฒน์ และ ภูมิ ภูริพันธ์ จะแสดงใน มิวสิควีดีโอ แล้ว ยังขอฝากเสียงร้องของทั้งคู่อีกด้วย นอกจากนี้ มิวสิควีดีโอ ยังได้ผู้กำกับซีรีส์ เป๊ปซี่ บัญชร วรเศรษฐ์อารี มากำกับมิวสิควีดีโอ นี้อีกด้วย โดยเนื้อเรื่อง มิวสิควีดีโอ เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครหมิงและโจ ตัวละครหลักในซีรีส์เรื่อง MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน มิวสิควีดีโอเสริมแทรกเนื้อหาในซีรีส์ และยังมีฉากที่ชวนฟิน ชวนจิ้น จนทำให้อยากไปติดตามซีรีส์ของทั้งคู่อีกด้วยสามารถรับชม มิวสิควีดีโอเพลง “อยู่กับฉัน ฝันถึงใคร” เพลงประกอบซีรีส์ My Stand-in ตัวนาย ตัวแทน เวอร์ชั่น อัพ – ภูมิ ได้แล้วที่ Social Media ของ iQIYI Thailandและติดตาม รับชม iQIYI Original “MY STAND-IN ตัวนาย ตัวแทน” ทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com พร้อมชมย้อนหลัง ได้แล้วเช่นกัน