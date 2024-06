“เจมส์-กาด” นำทีมบวงสรวงซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” บอสหนุ่มเจ้าอารมณ์กับเลขาหน้าใสฮอตเนิร์ด

30 พฤษภาคม โรส สตูดิโอ ภายใต้ อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ถือฤกษ์ดีบวงสรวง Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ซีรีส์แนวบอยเลิฟ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และ คุณณณิญา พรหมเงิน ผู้อำนวยการสายงานละคร-ซีรีส์ โรส สตูดิโอ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้จัด คุณจุรีลักษณ์ แก้วสว่าง , คุณธนัญฌลี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ทีมนักแสดง เจมส์ เพรสคอท, กาด พลอยสุภา,นิก กัคช์, แฟ้ม ตนุภัทร, แซค ณัฐภัทร, คิณ อาณาคิณ, เพิร์ธ ณภัทร, มาร์ค ธิระศักดิ์, เว็กซ์เตอร์ ศุภมน, ซาร่า สรัลรักษ์ และ ผู้กำกับซีรีส์ คุณเทอม รุ่งรดิศ รุ่งอมรวา ร่วมบวงสรวงในครั้งนี้ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ถ.ประเสริฐมนูกิจบรรยากาศในงานบวงสรวงเต็มไปด้วยความคึกคักสดใส ของเหล่านักแสดงทั้ง 10 คนจากซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก ที่มาพร้อมกับลุคการแต่งตัวสุดแฟชัน หล่อ สวย พร้อมตกหัวใจแฟนคลับ และ ผู้ที่ได้เห็นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เรียกแสงแฟรชเสียงชัตเตอร์จากสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวกันแบบรัวๆ โดยงานนี้ ทั้ง เจมส์ และ กาด ตัวแทนนักแสดงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “วันนี้เป็นวันที่พวกผมรู้สึกตื่นเต้น และเป็นวันที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตของพวกผมที่ซีรีส์เรื่องนี้ จะได้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการ ผมและเพื่อน ๆ ตั้งใจกันมาก และดีใจที่กระแสตอบรับดีตั้งแต่ Pilot ได้ถูกปล่อยไปก็เป็นที่พูดถึงของแฟนๆ ทั้งแฟนชาวไทยและอินเตอร์แฟนด้อม ตอนนี้เราก็กำลังเดินหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่ และมีความคืบหน้าและเบื้องหลังให้แฟน ๆ ได้อัปเดตอยู่ตลอด อยากให้ทุกคนรอชม รับรองเลยว่า ต้องสนุก และพวกผมจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับ เร็ว ๆ นี้พบกันแน่นอน”โดยซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” เป็นเรื่องราวของบอสหนุ่มเจ้าอารมณ์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของธุรกิจอสังหาที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการ เขาไม่เคยศรัทธาในความรัก และทำให้เขาเลือกที่จะมี “คู่ขา” มากกว่าคนรู้ใจ ครั้นเมื่อปัถย์เลขาหนุ่มที่อยู่ข้างกายเขามาตลอด เลือกที่จะ “ลาออก” เหตุเพราะมิอาจห้ามหัวใจไม่ให้ตกหลุมพรางของบอสอารมณ์ร้ายได้ เอรีสจึงต้องพยายามงัดทุกกลเม็ดเพื่อยื้อปัถย์เอาไว้ ท่ามกลางสงครามทางธุรกิจที่มีศัตรูหัวใจเป็นคู่ต่อสู้ ความรักของบอสหนุ่มกับเลขาหน้าใสนี้จะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ในซีรีส์เรื่องนี้เตรียมตัวพบกับความจิ้นฟินเต็มพิกัดตามแบบฉบับของซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” ได้ทางช่อง 8 กดเลข 27 และ inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala (กาก้าอูลาล่า) เร็ว ๆ นี้ พร้อมติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” ได้ทาง FACEBOOK : RoseStudioOfficial / X : @Rosestudio_th / Instargram : Rosestudioth /Tiktok : RoseStudioOfficial / Youtube : Rose Studio และหากใครอยากเห็นไลฟ์สไตล์ของนักแสดงซีรีส์เรื่องนี้ สามารถติดตามได้ที่ RSDG ทุกช่องทางของโซเชียล #บวงสรวงBadGuyMyBoss #BadGuyMyBoss #เจ้านายร้ายรัก #RSDG