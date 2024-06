“วิว วรรณรท-สกาย” แชร์เคล็ดลับสวย หล่อ ออร่าพุ่ง! ในงาน AESLA

“AESLA” หรือ บริษัท เอสล่า จำกัด ภายใต้การบริหารของประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์และเวชสำอางด้านความงามในระดับสากล มาตรฐาน U.S.FDA และ Gold Standard ตัวแทนจำหน่าย Hydrafacial ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เดินหน้าจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 27 ปีของแบรนด์ Hydrafacial พร้อมยกระดับการเปิดตัว Hydrafacial Syndeo ขึ้นไปอีกขั้น ภายใต้ชื่องาน “The Future of Skin Health Technology - Meet Syndeo™ and Delight Yourself with Glowing Results.” ณ Firefly Bar โรงแรม Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok งานนี้ได้ 2 นักแสดงคนดังอย่างและมาร่วมแชร์เคล็ดลับการมีผิวสวยสุขภาพดีในช่วง Celebrity Talk พูดคุยกับพิธีกรจุดประกายความว้าวเป็นให้อยากหันมาดูแลตัวเองโดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากและพร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ด้านความงาม คลินิกชั้นนำ เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมงานอย่างมากมาย งานครั้งนี้ร่วมกับพาร์ตเนอร์อย่าง Hydrafacial โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมตนวัตกรรมทรีตเมนต์ใหม่ล่าสุด Hydrafacial Syndeo พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสกัดบูสเตอร์ต่างๆ เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมงานได้อัปเดตไปพร้อมกันกับเทรนด์ความงามในปี 2024 ซึ่งนวัตกรรมทรีตเมนต์อย่าง Hydrafacial Syndeo ยังตอบโจทย์ในแง่ไลฟ์สไตล์ ภาพลักษณ์มีความเข้าถึงง่ายสามารถติดต่อ บริษัท เอสล่า จำกัด และติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ เว็บไซต์ : https://aesla.com/, Facebook : AESLA, Instagram : aesla.aesthetics และ Line@ : @AESLA