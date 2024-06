“แม่แมท” เผยแชตว่าที่เขย ส่งขออนุญาต ขอแมท ภีรนีย์ แต่งงาน ก่อนกลับเมืองไทยจะพาคุณพ่อไปสู่ขออย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ ช่วงเช้าวันนี้ (1 มิ.ย.67) ล่าสุดฝั่งคุณแม่พัชนีย์ คงไทย แม่ของแมท ได้เผยข้อความแชตไลน์จากว่าที่ลูกเขย ที่ส่งมาบอกข่าวสำคัญ ข้อความระบุว่า“สวัสดีครับคุณแม่ เฟมนะครับ วันนี้เฟมจะขออนุญาตคุณแม่ Surpise แมท ด้วยการขอแมทแต่งงานนะครับ กลับไปไทย เฟมจะขอพาคุณพ่อไปสู่ขอกับแม่อย่างเป็นทางการนะครับผม”คุณแม่ได้เขียนแคปชั่นว่า “My Matt ขอกับพ่อทางนู้น.. ขอกับแม่ทางนี้… I love you. Let’s hold each other’s hands tightly and take care of each other through happiness and suffering. Help each other avoid it. Towards a beautiful goal. (ฉันรักคุณ. จับมือกันไว้แน่นดูแลกันทั้งสุขและทุกข์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงมัน สู่เป้าหมายอันสวยงาม)”