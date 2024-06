7 สาว 4EVE เปิดตัวธุรกิจแรกของทุกคน HELLO 4EVE น้ำหวานชงดื่ม พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Thaifex AnugaAsia อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ น้ำหวานเข้มข้น HELLO 4EVE เกิดขึ้น จากการร่วมมือกันระหว่าง RBF ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารมานานกว่า 30 ปี กับ ค่าย XOXO ENTERTAINMENT ของ WORKPOINT ENTERTAINMENT สถานีเจ้าของรายการยอดนิยมมากมาย ที่มีความสนใจในตลาดสินค้าบริโภค และ เจ็ดสาว วง 4EVE“จากตลาดที่เราได้ศึกษามาเรามองเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่พัฒนาขึ้น ทุกอย่างจะต้องรวดเร็ว ทันใจ ดังนั้นทางบริษัทฯ ซึ่งมีแนวคิดว่า ทำอย่างไร ถึงจะทำให้สินค้า ที่เป็นเทรนด์ ที่เรารู้จักกัน มีจุดขายที่เด่นขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การที่เราจะซื้อแล้วใช้เป็นเวลานาน ก็ออกมาเป็นซอง ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีสินค้ามาตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ ชีวิตที่มันรวดเร็วทันใจ”นวัตกรรม คือสิ่งที่เราต้องทำอะไรแหวกแนวขึ้นไป ใครจะเป็นคนกล้าที่จะทำ การทำสินค้า นวตกรรมใหม่ๆ ต้องขึ้นอยู่กับ “ความกล้า” ของคนที่จะบุกเบิก RBF ก็เลยทำ ไซรัปแบบซอง เราเป็นรายแรก หลังจากศึกษามาแล้วก็มีความมั่นใจและกลุ่มวัยรุ่นก็มีการตอบรับอย่างดี การที่เป็นซองทำให้เราสามารถ ส่งออกไปต่างประเทศได้ดี สินค้าตัวนี้น่าจะไปตลาดทั่วโลกได้ เนื่องจากว่า ประเทศไทยเราเป็นประเทศอันดับ 2 อันดับ 3 ที่ผลิตน้ำตาล Supply ให้ทั่วโลก เหตุไฉนเราไม่ทำให้มี Value added แทนที่จะขายน้ำตาลเปล่าๆไป อันนี้จะเป็นโอกาสอันดีเขาไม่ต้องไปทำ Process อะไร เราส่งเป็น Finish Product เราแต่งกลิ่นให้ เราทำเป็น Value added แล้วทำให้ประเทศชาติได้กำไรมากขึ้นที่สำคัญ วง 4EVE เป็น New Generationอันนี้จะโยงไปถึง Soft Power ที่เราตั้งใจจะทำ เป็น Music marketing ที่จะเข้าไปในต่างประเทศ ยกตัวอย่างจากการที่ วง 4EVE ไปเปิดการแสดงที่ลาว ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ น้ำหวานเข้มข้น HELLO 4EVE เต็มซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ที่ประเทศลาวเลย ตอนนี้ก็มีกัมพูชา และเวียดนามติดต่อมา รวมทั้งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคุยกับทางมาเลเซียอยู่ และคาดว่าในงาน Thaifex Anuga Asia จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก“ต้องขอขอบคุณ วง 4EVE ด้วยกระแสของน้องๆ ตั้งแต่ปี 2563 ดังมาเรื่อย มีผลทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ น้ำหวานเข้มข้น HELLO 4EVE เข้าตลาดได้ง่าย น้องๆเป็นที่รู้จักยังมีแฟนคลับเยอะมากๆ เป็นอะไรที่เราต้องขอบคุณWORKPOINT ENTERTAINMENT ที่ทำให้เราได้มาร่วมมือกัน เพราะทั้งสองบริษัทฯ มีความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ”คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่าโดยปกติเวลาศิลปินมีชื่อเสียงขึ้นมา สินค้าก็จะใช้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งระยะเวลาของการเป็นพรีเซ็นเตอร์ โดยปกติแค่ 1 ปี จากนั้นสินค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้คนอื่น หรือไม่ถ้ายาวหน่อยก็จะเป็นพรีเซ็นเตอร์ 3-4 ปี แน่นอนว่าต้องมีดาราหรือศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนถ้าอย่างนั้นอายุการทำสินค้าก็จะสั้น ระยะหลังๆ ศิลปินดารานักร้อง ยูทูบเบอร์ คนที่มีชื่อเสียง ถึงวัยหนึ่งเขาก็จะเริ่มอยากทำธุรกิจ อยากมี Product เป็นของตัวเอง พอถึงวันนั้นกระแสนิยมก็ผ่านช่วงเวลา Peak ของเค้าไปแล้ว มันอาจจะไม่คล้ายๆเดิม เลยมาคิดว่า การทำ Product หรือสินค้า ในช่วงที่วงกำลังเติบโตไปด้วยกันก็จะดี ความยากอยู่ที่ว่าผู้ผลิตสินค้า เขายินดีที่จะยก Brand ให้เราถือร่วมกันไหม ซึ่งบังเอิญว่า RBF ยินดีและ Welcome เลยเป็น Model Business ที่มีศักยภาพ หรือ Performance ที่จะเป็น Long term โดยจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้กันหมด คือให้หุ้นกันดีกว่า ทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่“ความหมายคือ สินค้าตัวนี้หรือสินค้าตัวอื่นในอนาคต จะมีเป็นเจ้าของร่วมกัน 3 Parties คือ 1. บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 2. RBF และ 3.ตัวศิลปินเอง มันเป็นการทำ Business Model ให้กระชับมากขึ้น พอมันกระชับมากขึ้น สินค้า Consumer Product แบบนี้มันก็ราคาเข้าถึงง่าย ทำให้โครงสร้างราคาค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด”ด้าน เจ็ดสาว วง 4EVE กล่าวว่า ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าได้ทำร่วมกับเพื่อนเพื่อน 4EVE แล้วก็ภูมิใจ เพราะเป็นแบรนด์สินค้าตัวแรกของตัวเองเหมือนกันที่สำคัญเป็นน้ำหวานที่ ทำให้นึกถึงวัยเด็กเวลาจะกินพวกน้ำแข็งใสอะไรอย่างนี้ก็ต้องนึกถึงน้ำหวานมันเป็น การเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรากับสินค้าตัวนี้ คุณภาพดี, รสชาติอร่อย หลักๆก็ตื่นเต้นกับสินค้าตัวนี้“ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน อากาศร้อน ก็จะทำให้คนหงุดหงิดง่าย การที่เราได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆก็จะช่วยได้ดีโดยเฉพาะ HELLO 4EVE เพราะมีรสชาติที่หวานกำลังพอดี ที่สำคัญทำได้หลากหลายเมนู ราคาถูกและก็ได้จำนวนเยอะ สามารถทานได้ในระยะเวลาที่นานและแบ่งทานได้หลายคนเลยค่ะ”อยากให้สินค้าส่งทั่วถึงคนทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือคนต่างจังหวัด,ร้านในห้างหรือร้านของชำก็อยากให้สินค้าเราได้เข้าถึงพวกเค้าทุกคน ที่สำคัญมันยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนอย่างเช่น สามารถขายน้ำแข็งใสหน้าโรงเรียน, ที่โรงอาหารและอื่นๆ ค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองชิม อยากให้สินค้าตัวนี้เป็นที่รู้จักของหลายหลายคน และแน่นอนอยากให้ยอดขายสูงๆค่ะ”สาวๆวง 4EVE ยังฝากถึงแฟนคลับด้วยว่า “ฝากทุกคนเอ็นดูน้อง Hello 4EVE ด้วยนะค่ะ สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะ share ความสุขให้กับคนรอบตัวด้วย Hello 4EVE กันนะ อย่าลืมอุดหนุนกันเยอะเยอะนะค่ะ”ผลิตภัณฑ์ น้ำหวานเข้มข้น HELLO 4EVE(ตราเฮลโหล โฟร์อีฟ) กลิ่นสละ (สีแดง) และ กลิ่นครีมโซดา (สีเขียว) มีจำหน่ายในแบบซองพกพารายแรกของประเทศไทยและของโลกขนาด 40 มล. ราคา 10 บาท ตามร้านสะดวกซื้อ หรือในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนอกจากนี้น้ำหวานเข้มข้น HELLO 4EVE (ตราเฮลโหล โฟร์อีฟ) กลิ่นสละ (สีแดง) และ กลิ่นครีมโซดา (สีเขียว) ยังมีขนาด 710 มล. บรรจุในขวดแก้วใส ฝาเกลียวอะลูมิเนียม วางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ หรือในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อีกด้วย