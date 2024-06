“แมท ภีรนีย์” น้ำตาเอ่อ แฟนหนุ่มนอกวงการ “เฟม” สวมแหวนขอแต่งงาน อยากให้มีความสุข มีรักที่มั่นคง

โพสต์รูปไปเที่ยวฝรั่งเศสแบบฟินๆ แล้วไปต่อบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์ แต่ก็มีเรื่องให้ฟินยิ่งกว่า โดย แมท ได้โพสต์คลิปโมเมนต์ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการที่ซุ่มเงียบคบกันมาได้พักใหญ่ หอบช่อดอกไม้และแหวนเพชร ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นอร์เวย์ โดยมีคุณพ่อของแมท และคนสนิทร่วมดินเนอร์ด้วย วินาทีถูกขอแต่งงาน ทำเอาแมทน้ำตารื้น ด้วยความตื้นตันแมท ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า… “มีรักก็อยากจะมั่นคง ซื้อสามตัวตรงก็อยากจะถูกบ้าง #งงเหมือนกันนะ (อิโมจิหัวใจสีแดง)”แม้ แมท ภีรนีย์ จะโพสต์คลิปแต่เช้าตรู่ (ประมาณ 04.00 น.) แต่เพื่อนๆ ในวงการ รวมถึงแฟนๆ ก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีท่วมท้นนอกจากนี้ “พี่ตาล” (Chanisa Kristiansen) เพื่อนของทั้งคู่ที่ร่วมทริปไปด้วยก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์ที่ แมท-เฟม ไปเที่ยวด้วยกัน อาทิ ออกเดตที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เล่นน้ำพร้อมหน้าครอบครัวของแมทที่นอร์เวย์ และโมเมนต์นาทีสำคัญขอบทั้งคู่ ที่พี่ตาลได้โพสต์ภาพและแคปชั่นสุดซึ้งว่า…“The last day in May is @mattperanee day! May you be happy and forever with @pimadejf Thank you for having us in your Speacial Day today..ขอบใจนะเฟม ที่ให้พี่ตาลช่วยเตรียมแผนมาเซอร์ไพรส์ขอแมทแต่งงานที่บ้านเรา พี่เห็นความรักและความตั้งใจของเฟมที่อยากให้แมทมีความสุขและมีความรักที่มั่นคง ส่วนตัวพี่เองและเฮียก้อมีความสุขมากๆ ไปพร้อมๆ กับน้องด้วย การเดินทางของการเริ่มชีวิตคู่ได้กดปุ่ม Start แล้วค่ะ ขอให้แมทและเฟมมีความสุขมาก ๆ นะคะยินดีด้วยน๊าที่รักThank you, @kunstsilo, for a beautiful place ❤️ thank you to all staff who helped us to make today to be a Speacial Day the unforgettable day for Matt & Fame, and we all enjoy your exhibition.”เป็นบรรยากาศที่น่ารัก อบอุ่นมากๆ เลย ยินดีด้วยมาก ๆ นะจ๊ะ”ขอบคุณภาพจาก ไอจี ckkristiansen2