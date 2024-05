“น้องไทวี่” มาสคอตใหม่ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โชว์ความสดใส มั่นใจเรื่องประกันภัย ให้ไทวี่ดูแลคุณนะ

หลังจากบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบริการประกันภัยแนวหน้าของประเทศไทย เปิดตัว “น้องไทวี่” (THAIVY) มาสคอตโฉมใหม่ ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา น้องไทวี่ มาสคอตสีเขียว ที่มีคาแร็คเตอร์แข็งแกร่ง มีความเฟรนด์ลี่ ฉลาดรอบรู้ด้านเทคโนโลยี ชอบที่จะท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สำคัญยังใส่ใจห่วงใยในเรื่องของสุขภาพ และพร้อมดูแลและเป็นเพื่อนกับทุกคน ก็เริ่มเดินสายโชว์ความน่ารัก สดใส เป็นมิตร ควบคู่กับนำเสนอความคุ้มค่าของประกันไทยวิวัฒน์ จนสร้างกระแสตอบรับดีมีคนรู้จักในหลายแพลตฟอร์ม พร้อมแฮชแท็ก #ให้ไทวี่ดูแลคุณนะคุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันพยายามสร้างนวัตกรรมด้านการประกันภัยและก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในด้านความคุ้มค่า และสร้างความอบอุ่นใจด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้า รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการและให้คนไทยเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้น ซึ่งเราได้ส่งน้องไทวี่ไปสร้างความสนุกสนานและความอุ่นใจเรื่องประกันภัยในหลากหลายแพลตฟอร์ม เราได้คัดเลือกเพจที่มียอดคนติดตามจำนวนมากและมีคอนเท้นต์ที่โดดเด่น จับมาแมทช์กับโปรโมชันประกันภัยจากไทยวิวัฒน์ที่มีให้เลือกหลากหลายตามไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามความน่ารักและโปรโมชันดี ๆ ของน้องไทวี่และประกันภัยไทยวิวัฒน์กันด้วยนะครับ”ซึ่งในเพจสร้างเสียงหัวเราะอย่าง ขายหัวเราะ น้องไทวี่ได้ไปสร้างความสนุกสานอยู่ในคอนเท้นต์ “ขับน้อย จ่ายน้อย มีอยู่จริง!” ด้วยแผนประกันภัย Top-up เติมชั่วโมงได้, เปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย TVI Connect และแจ้งเหตุได้แบบเรียลไทม์ รู้ตำแหน่งพนักงานเคลมทันที น้องไทวี่ รับบทเป็นผู้นำนวัตกรรมประกันภัยคนใหม่ ที่จะมาช่วยให้ทุกคนสบายใจในทุกการขับขี่ สามารถติดตามคอนเท้นต์ได้ที่นี่ ขายหัวเราะ | Facebook / https://bit.ly/3UE5bqHนัดเป็ด เพจการ์ตูนอารมณ์ดี ที่มาฟิเจอริ่งกับไทวี่ ส่งโปรโมชั่นประกันสุขภาพ ร้อนแรงแผดเผา มาเพิ่มไฟการออกกำลังให้แอ็คทีฟ กับน้องไทวี่ ด้วยประกันสุขภาพ Active Health ยิ่งออกกำลังกาย เบี้ยยิ่งลด พร้อมซัพพอร์ตทั้งเรื่องสุขภาพกายใจ อุ่นใจเรื่องเจ็บป่วย สบายใจค่าเบี้ย ลดสูงสุดทั้ง 40%* ทุกเดือน อยากมีแรงฮึดในการออกกำลังกาย ลองเข้าไปดูการ์ตูนเพิ่มความฮึกเหิม ได้ที่ นัดเป็ด | Facebook / https://bit.ly/4beulmZส่วนเพจ REENNP น้องไทวี่ก็มอบความอุ่นใจ พร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางกับคอนเซ็ปต์ Travel Together เที่ยวสบายใจ เพราะมีน้องไทวี่ และประกันเดินทางจากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ดูแล อุ่นใจ คุ้มครองครอบคลุมตลอดทริป เหมาะสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แวะเข้าไปดูรูปวาดน่ารัก ๆ ละมุนใจ พร้อมน้องไทวี่ ได้ที่ Reenp | Facebook / https://bit.ly/4b9UpQ2แม้แต่คนรักสัตว์ก็สามารถเลือกใช้ประกันรถเปิดปิด แผน Pet Plus ที่มีการคุ้มครองน้องหมาหรือน้องแมวขณะโดยสารรถยนต์ได้ด้วย อย่างใน เพจนวล เพจแอนนิเมชันหมากวนที่ชอบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสังคม มียอดติดตามกว่าล้านคน ได้ลงคอนเท้นต์ “ประกันรถเปิดปิด จ่ายตามที่ขับ ไม่ขับก็ไม่ต้องจ่าย ประหยัดสูงสุด 80% สบายใจทุกการเดินทาง!” พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับเจ้าของแมวหมา แผน Pet Plus คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท คุ้มครองน้องหมาหรือน้องแมวขณะโดยสารรถยนต์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต เพราะรู้ว่าหมาแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและคนรักของเรา ติดตามแอนิเมชั่นน่ารักสุดกวนของนวลและไทวี่ได้ที่นี่ นวล | Facebook / https://bit.ly/3JXVgaxโดยมาสคอตไทวี่ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น และได้ถูกนำไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัทฯ ล่าสุดได้ไทวี่ได้รณรงค์แจกม่านบังแดดในแคมเปญ Protect Your Car ส่งเสริมให้คนไทยขับขี่ปลอดภัย และปกป้องรถที่คุณรัก และสื่อสามารถพบไทวี่ทั่วกรุงเทพฯ ตาม Street View ต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ดังๆ อีกหลายแพลตฟอร์มพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ประกันภัยที่คนใช้ และบอกต่อ” ด้วยแคมเปญ “คิดเผื่อเพื่อเพื่อน ชวนเพื่อนใช้ ได้ทั้งรับ ได้ทั้งลด” สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อ “ประกันรถเปิดปิด” ครั้งแรก รับ e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 1,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนมาซื้อประกันรถเปิดปิดที่เข้าร่วมรายการ และเพื่อนยังได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 บาท เมื่อใช้รหัสโปรโมชันที่เพื่อนแนะนำ นอกจากนี้สำหรับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health เมื่อซื้อพร้อมเพื่อน ยังได้รับส่วนลด สูงสุดท่านละ 2,000 บาท โดยสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข่าวสารและโปรโมชันอัปเดตของไทยวิวัฒน์ได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือโทร.02-200-7000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567