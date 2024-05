โซโล่เดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มเสียงดี “2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] in BANGKOK” 24 ส.ค. นี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์

หลังจาก NCT 127 ประสบความสำเร็จกับ “NCT127 3RD TOUR 'NEO CITY : BANGKOK - THE UNITY” ด้วยสถิติโซลเอาท์ 2 รอบสเตเดียมที่ไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยองได้เตรียมกลับมาหา NCTzen ชาวไทยอีกครั้งในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก พร้อมกับโซโล่อัลบั้มแรกอย่าง“YOUTH” ที่เสิร์ฟเพลงแนวป็อป-บัลลาดจุใจแฟนๆ ถึง 10 เพลง“ลิตเติ้ล ไลท์” (Little Light) เพลงไตเติ้ลที่ปล่อยออกมาพร้อมกับอัลบั้มเมื่อวันที่ 22 เมษายน ขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ 3 (รายสัปดาห์) และอันดับ 10(รายเดือน) บนเซอร์เคิลชาร์ต หรือ Gaon Music Chart รวมถึงติดเป็นท็อป 20 ของอีกหลายชาร์ตเพลงในญี่ปุ่น นอกจากนี้ “ไทม์ แมชชีน” (Time Machine) หนึ่งในเพลงบีไซด์ของอัลบั้มนี้ยังได้รับการพูดถึงจากการได้ศิลปินรุ่นพี่อย่าง “แทยอน” (TAEYEON) และแรปเปอร์หนึ่งในสมาชิกวงเดียวกันอย่าง “มาร์ค” (MARK) มาร่วมคอลแลบ โดยที่แทร็กอื่นๆ ในอัลบั้ม เช่น “บีกินนิ่ง” (Beginning), “ฟรอม ลิตเติ้ล เวฟ” (From Little Wave), “เซเรเนด” (Serenade) ก็ยังความสดใสภายใต้คอนเซ็ปต์ “YOUTH” ซึ่งผสานกับสกิลโวคอลสุดอบอุ่นอันเป็นเอกลักษณ์2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ]เปิดเอเชียทัวร์ที่กรุงโซล และจะเดินทางไปยังโยโกฮามา โอซาก้า ฮ่องกง กรุงเทพ มะนิลา และจาการ์ตา รวม 10 รอบการแสดงใน 7 ประเทศทั่วเอเชีย แฟนชาวไทยเตรียมไปให้กำลังใจ และฟินแสงออกหูพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567ที่ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์* เปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลส์แฟนคลับในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 10.00 – 20.00 น. ที่thaiticketmajor.com* รับสิทธิซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของธนาคารยูโอบี ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 10.00 – 22.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก priceless.comเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 16มิถุนายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่thaiticketmajor.com และเปิดจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก ในวันจันทร์ที่ 17มิถุนายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป