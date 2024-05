“แอฟ ทักษอร” ร่วมฉลองเดินฟิน่าเล่ 95 ปี JUBILEE DIAMOND สวมเครื่องประดับเพชร 125 ล้านบาท โชว์เครื่องประดับเพชรระดับเวิลด์คลาสจากทั่วทุกมุมโลกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เจิดจรัสไปด้วยเครื่องประดับเพชรชื่อดังจากหลายมุมโลก และคลาคล่ำไปด้วยเหล่าคนดังและเซเลบริตี้ ที่เป็นเพชรเลิฟเวอร์ ต่างพร้อมใจกันมาชมความงดงามของเครื่องประดับเพชรระดับเวิลด์คลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน Jubilee Diamond 95th Anniversary, House of Excellence ที่ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) โดย คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมความอัศจรรย์ของเพชรพิเศษสุดยอดเรื่องความสวยงาม ที่เจียระไนสุดงดงามและเครื่องประดับเพชรระดับสุดยอด มาไว้ที่ ชั้น B1 ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม เมื่อค่ำคืนของวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาโดย Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ให้กับเพชรเลิฟเวอร์ พร้อมชมโชว์พิเศษ “Bring World Class Diamond To You” การแสดงเครื่องประดับเพชรผ่านนางแบบรุ่นใหญ่ อุ๋ม อาภาศิริ, ซินดี้ สิรินยา และต่าย เพ็ญพักตร์ และปิดท้ายฟิน่าเล่อย่างงดงามและสุดอลังการ ด้วยชุดเครื่องประดับเพชรที่แสดงโดย นางแบบกิตติมศักดิ์ แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ The Friend of Jubilee คนแรกคุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงว่า ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 95 ปี ของ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) โดยได้รวมหลายแบรนด์จากทั่วมุมโลกที่มีความเป็นเลิศทั้งจาก เบลเยี่ยม อังกฤษ อิตาลี่ ญี่ปุ่น และไทย มาอยู่ในงาน เพราะ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เป็นเหมือนบ้านที่รวมความเป็นเลิศจากหลากหลาย ที่มาไว้ที่เดียวกัน รวมถึงเครื่องประดับเพชรภายใต้แบรนด์ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) อย่างแบรนด์ Excellence (เอกซ์เซลเล้นซ์) ซึ่งเป็นคอลเล็คชั่นคลาสสิคอายุเกือบ 15 ปี แบรนด์ Forevermark (ฟอร์เอฟเวอร์มาร์ค) ที่เป็นแบรนด์เพชรอันดับหนึ่งของโลกจาก De Beers รวมถึงแบรนด์ใหม่อย่าง Sinfonia d’Oro (ซินโฟเนียดิโอโร่) เป็นงาน italian goldsmith handcraft นำเข้าทั้งชิ้น“ความพิเศษของงานนี้คือ แบรนด์ Love 100 (เลิฟวันฮันเดรด) ที่มีความน่าสนใจอยู่ความสวยของเพชร ที่เปล่งประกายงดงามแม้มองด้วยตาเปล่า และที่สำคัญผู้สร้างแบรนด์คือ คุณ Gabi Tolkowsky นักเจียระไนเพชรชื่อดังของโลก ทายาทรุ่นที่ 7 ของตระกูลที่เป็นผู้คิดค้นการเจียระไนเพชรทรงกลมแบบ ideal cut ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน และยังเป็นผู้เจียระไนเพชรที่ชื่อว่า Golden Jubilee ซึ่งเป็น World Largest Facet Diamond ซึ่งเพชร Golden Jubilee นี้ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในโอกาสขึ้นครองราชย์ครบ 50 ปี โดยในค่ำคืนนี้ ลูกชายของคุณ Gabi คุณ Jean Paul Tolkowsky เจเนอเรชั่นที่ 7 แห่งตระกูล Tolkowsky (ทอลคอฟสกี้) มาอยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ” คุณอัญรัตน์ เผยและกล่าวถึงเครื่องเพชรที่เป็นฟิน่าเล่โชว์โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ แอฟ ทักษอร ด้วยว่า นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีความพิเศษเฉพาะ ทั้งกำไล สร้อยคอ ต่างหู มีมูลค่าเครื่องประดับเพชรกว่า 125 ล้านบาท เพื่อเป็นการฉลองในวาระโอกาสสำคัญที่ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ครบรอบ 95 ปี ในปีนี้ด้าน นางแบบกิตติมศักดิ์ แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ The Friend of Jubilee คนแรก ที่ได้สวมเครื่องประดับ Fashion Set จาก Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เปิดเผยว่า ดีใจที่ได้ทำงานกับแบรนด์คนไทย และสนุกมากที่ได้สัมผัสกับเครื่องประดับสวยๆ ตลอดเวลา ตอนทำงานรู้สึกว๊าวและประทับใจกับเครื่องประดับทุกชิ้นที่ได้สวมใส่ บางชิ้นมีความเรียบ แต่เมื่อได้ใส่ทำให้รู้สึกพิเศษ สัมผัสได้ถึงความเหนือ ความต่าง ความ Excellence และรู้สึกได้ถึงคุณภาพระดับโลกจริงๆ ค่ะแอฟ ทักษอร ได้เปิดเผยถึงคำนิยามของความ Excellence ในผู้หญิง ด้วยว่า เป็นผู้หญิงที่รู้จักคุณค่าของตัวเองตลอดเวลา เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานได้ แต่ก็ต้องเข้มแข็ง และต้องเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวและคนรอบข้างได้ ผู้หญิงนั้นเหมือนเพชร สวยและแข็งแกร่งด้วยค่ะสำหรับ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ตลอด 95 ปีของการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ได้กลายเป็นแบรนด์เครื่องเพชรที่ครองใจลูกค้าได้เป็นอันดับหนึ่งของวงการ การันตีด้วยคุณภาพระดับโลก บ่มเพาะทั้งงานฝีมือ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบ “ชิ้นเครื่องประดับที่ดีที่สุด” แด่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) สามารถดำเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนานกว่า 95 ปีไฮไลท์พิเศษภายในงาน ได้นำคอลเล็คชั่นเครื่องประดับเพชรระดับโลกที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทย ไม่ต้องไปถึงบินไปทั่วโลก ได้รวบรวมไว้ในงานนี้ ได้แก่เพชร Love100 (เลิฟวันฮันเดรด) เพชรทรงกลม 100 เหลี่ยม ที่ออกแบบการเจียระไนจากตระกูลทอลคอฟสกี้ที่เป็นตระกูลต้นตำรับการออกแบบการเจียระไนเพชรทรงกลมที่เป็นมาตรฐานจนทุกวันนี้ จุดเด่นของการเป็นเพชร 100 เหลี่ยมคือ มีประกายเพชรมากกว่าเพชรทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple Excellent Cut) ถึง 25% และเปิดให้ผู้ชมได้สัมผัสและเปิดให้จับจองเป็นครั้งแรกในไทย และมีจำนวนจำกัดSinfonia d’Oro (ซินโฟเนียดิโอโร่) งาน handcraft Gold Jewelry จากช่างทอง goldsmith มากฝีมือจากอิตาลี แขกทุกท่านจะพบความอัศจรรย์ในชิ้นงานที่เปล่งประกายเหมือนมีเพชรเล็กๆ ซ่อนอยู่ โดยเป็นงานจากทอง 100% ความวิจิตรของแต่ละชิ้นนั้นควรค่ากับคำว่า Italian Craftmanship อย่างแท้จริงForevermark (ฟอร์เอฟเวอร์มาร์ค) แบรนด์เพชรอันดับหนึ่งของโลก จาก De Beers ที่ดารา Hollywood ใส่ในงาน red carpet มายาวนานต่อเนื่องหลายปี งานนี้ได้นำเพชรมาตรฐานและเพชร De Beers Forevermark Black Label Collection ที่เป็นท็อปเกรด (Top Grade) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความหายาก และที่สุดของความสวยงามและเปล่งประกายมาให้แขกผู้มีเกียรติได้มาสัมผัสJubilee Centennial 90 Facets (ยูบิลลี่เซ็นเทเนี่ยลไนน์ตี้ฟาวเซ็ท) เพชรทรงคูชชั่น 90 เหลี่ยม เจียระไนพิเศษเพื่อ JUBILEE DIAMOND (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) เท่านั้น และมาพร้อมความเปล่งประกายมากกว่าเพชรคุชชั่นปกติถึง 60% เพชรพิเศษนี้ออกแบบการเจียระไนโดย บารอนคริสทอฟ แห่งเมือง แอนท์เวิร์บ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเพชร 90 เหลี่ยมนี้เป็นความภูมิใจของ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ในการเป็นเพชร Master Cut แบบแรกของประเทศไทยและได้รับสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งภายในงานแขกผู้มีเกียรติจะได้สัมผัสประกายเพชรเจิดจรัสที่รู้สึกได้แม้มองด้วยตาเปล่านอกจากนี้ ในงานยังพบกับ The Excellence Collection คอลเล็คชั่นที่ทำให้ทั้งประเทศได้รู้จักกับเพชร Triple Excellent Cut Grade การเจียระไนระดับที่ดีเลิศทุกมิติและเป็นคอลเล็คชั่นอันดับหนึ่งของ Jubilee Diamond (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ตั้งแต่ปี 2011 ชูความโดดเด่นด้านคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ สะท้อนงานศิลปะอันงดงาม รวมถึงการเปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่ระดับมาสเตอร์พีชชิ้นอลังการ ผลงานศิลปะชั้นเลิศที่การันตีด้วยรางวัลระดับโลก และคอลเล็คชั่นเพชรกะรัตที่มีพร้อมความคุ้มค่ามาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อแบบตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับพบสินค้าคอลเล็คชั่นใหม่มากกว่า 5,000 รายการ ที่มีทั้งความลักซ์ชัวรี่และความแรร์ คุ้มค่าน่าสะสมเป็นเจ้าของ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนำไปร่วมบริจาคทุนการศึกษาเด็กยากไร้ให้น้องได้มีโอกาสสู้ต่อกับนิตยสารแพรว โครงการแพรวทอล์ค แชริตี้ 2024