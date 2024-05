ตัวจริง! “จุ๋ย วรัทยา” เปิดตัวแชมพูครีมนวดสมุนไพรจากวิฟสกิน มั่นใจด้วยงานวิจัยจาก ม.แม่ฟ้าหลวง

ยั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันแล้ว สำหรับจุ๋ย วรัทยา นอกจากทำหน้าที่แม่และตอนนี้ยังมีอีกบทบาทหนึ่งอย่างของแม่ทัพผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยอันดับ 1 “วิฟสกิน” ที่ตอนนี้มีสินค้าที่วางจำหน่ายอย่าง ขมิ้นโกลด์เซรั่ม ขมิ้นโรสครีม ครีมกันแดด มาสคาร่าและบลัชออน ฯลฯ ซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่อย่างผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศรีษะอย่าง 'VIV SKIN Herbal Conditioning Shampoo' (วิฟสกิน เฮอร์เบิล คอนดิชันนิ่ง แชมพู) แชมพูสมุนไพรไทยที่ได้ต่อยอดจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง“พอวิฟสกินเปิดตัวแชมพูผสมครีมนวด ก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลย แน่นอนว่า วิฟสกิน เฮอร์เบิล คอนดิชันนิ่ง แชมพู เป็นสูตรสมุนไพรที่คัดสรรคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลเส้นผมและหนังศรีษะค่ะ เพราะจุ๋ยมั่นใจว่าเราคือตัวจริงด้านสมุนไพรไทย และเป็นแบบ All in One ซึ่งคือ นวัตกรรมแชมพูผสมครีมนวดผม ผสานสารสกัดบำรุง จบปัญหาผมเชิงลึก ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติและสารสกัด 16 ชนิด ซึ่งเราได้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ เราพัฒนาสูตรและทดลองผลลัพธ์กันมาร่วม 2 ปี จนล็อคสูตรว่า นี่แหละ คือ แชมพูทางเลือกของทุกคน !! ไม่ว่าจะเป็นของคนที่รักสมุนไพร รักสารสกัดจากธรรมชาติ, ของคนที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง หัวล้าน, ของคนที่แพ้ระคายเคืองง่าย ผมมัน คัน รังแค, ของคนที่ผมหงอกเร็วกว่าวัย, ของคนที่มีโรคประจำตัว อยากหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี, ของคนที่ไม่อยากรักษาอาการผมร่วงด้วยยาเพียงอย่างเดียว และของคุณแม่ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ซึ่งแน่นอนว่าจุ๋ยได้ใช้จริง ใช้เองก่อนเปิดตัวให้ลูกค้าใช้ค่ะ” จุ๋ย วรัทยา กล่าวกับผู้สื่อข่าววิฟสกิน เฮอร์เบิล คอนดิชันนิ่ง แชมพู ผสานสารสกัดในการบำรุงเส้นผม และหนังศีรษะ ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม กระตุ้นผมงอกใหม่ ให้ผมดูหนา ดกดำขึ้น ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ชะลอการเสื่อมของเซลล์ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณรากผมให้มีความแข็งแรง นุ่มสลวยเงางาม ชะลอการหงอกของเส้นผม และผสาน Nan Organic Essential Oil Complex จากสมุนไพรน่านออร์แกนิค 9 ชนิด ช่วยบำรุงหนังศีรษะ ลดการเกิดผดผื่น อาการคัน ผมมัน ช่วยลดสาเหตุของการเกิดรังแค และผมแห้งแตกปลาย สระสะอาดหอมสดชื่นด้วยกลิ่นของ Peppermint Oil และ Orange Oil ด้วยสูตรอ่อนโยน 8 Free ได้แก่ SLS FREE / MINERAL OIL FREE / PARABEN FREE / PERFUME FREE / SILICONE FREE / ALCOHOL FREE / COLOR FREE / CRUELTY FREEสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนั้น จุ๋ย วรัทยา กล่าวว่า “วิฟสกิน เฮอร์เบิล คอนดิชันนิ่ง แชมพู เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีมนักวิจัยของบริษัทได้ตั้งใจคัดสรรสารสกัดแต่ละตัวจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาทำการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เลือกที่โดนเด่นเรื่องเส้นผมและหนังศรีษะโดยเฉพาะ ได้แก่ อนุสิทธิบัตร ขมิ้นชัน และเปลือกกาแฟ ซึ่งได้มีการวิจัยรองรับเกี่ยวกับการกระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนังและรากผม พร้อมบำรุงสุขภาพผมและหนังศีรษะ นอกจากนี้ยังมีการนำพืชสมุนไพรอื่นๆ เช่น ใบหมี่, อัญชัน, เหงือกปลาหมอ, ขิง, มะหาด, ว่านห่างจระเข้ เป็นต้น มาผสานร่วมในสูตรได้อย่างลงตัว เรียกได้ว่ามั่นใจในคุณภาพของแชมพูผสมครีมนวดผมตัวนี้กันได้เลยค่ะ”เพราะวิฟสกินไม่ได้มาเล่นๆ เป็น ผู้นำตลาดเครื่องสำอางสมุนไพรของไทย มีนวัตกรรมและงานวิจัยรองรับ รวมถึงได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศ 2 ปีซ้อน เน้นบำรุงสุขภาพผิว มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ อย่าง ขมิ้นโกลด์เซรั่ม ขมิ้นโรสครีม ครีมกันแดด มาสคาร่าและบลัชออน ที่สำคัญ บอสจุ๋ยลองใช้ก่อนวางขายทุกตัว “อย่างแชมพูผสมครีมนวดของวิฟสกิน จุ๋ยก็ลองใช้ก่อนวางขายนะคะ ใช้ตั้งแต่ตั้งท้องน้องพีร์เจ หลังคลอดช่วงให้นมน้องก็ใช้มาตลอด ติดแชมพูตัวนี้มาก เรียกว่าขาดไม่ได้เลยค่ะ เราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นออกมาให้ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุดเพื่อผู้ใช้วิฟสกินทุกคนค่ะ’’ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างวิฟสกิน เฮอร์เบิล คอนดิชันนิ่ง แชมพู ซึ่งมีงานวิจัยรองรับในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ นอกจากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์วิฟสกิน ยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าวิฟสกินด้วยว่าใช้แล้วสามารถคาดหวังผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้จริง เข้าถึงกลุ่มคนได้ทั่วประเทศไทย ทุกเพศ โดยเฉพาะหนุ่มสายวัยเรียน ทำงาน แม่บ้าน พ่อบ้าน ที่รักสุขภาพ รักการดูแลตัวเอง รู้จักเลือกของคุณภาพที่คุ้มค่า และยิ่งไปกว่านั้นเหมาะสำหรับผู้แพ้ง่าย หรือแม้แต่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ มีปัญหาผมร่วง หนังศีรษะบอบบาง“ทีมวิฟสกินรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ ที่เราได้นำภูมิปัญญาไทยอย่างสมุนไพรซึ่งเราตั้งใจผลักดันเพื่อเป็นหนึ่งในไทยซอฟต์พาวเวอร์ และร่วมผสานกับนวัตกรรม ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อสกัดสารสำคัญแบบเข้มข้นที่ดูแลผมแบบครบวงจรตั้งแต่รากผมจรดปลาย พร้อมบำรุงหนังศรีษะ เรียกว่าจัดการปัญหาผมแบบองค์รวมตั้งแต่ต้นตอ จุ๋ยขอฝากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยวิฟสกิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างวิฟสกิน เฮอร์เบิล คอนดิชันนิ่ง แชมพู ด้วยนะคะ วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะส่งต่อลูกรักคนใหม่ไปดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของทุกคนที่บ้านเพื่อให้เสริมความมั่นใจและมีความสุขกับผมสวยสุขภาพดี” จุ๋ย วรัทยา กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจสินค้า หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่facebook : VIV SKIN https://www.facebook.com/vivskin/instagram : VIV SKIN https://www.instagram.com/vivskin/line id : @vivskin (มี @ นำหน้า)สนใจสมัครตัวแทนวิฟสกิน : http://bit.ly/rosecream_fbad2own