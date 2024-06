10 ดาราอนาคตฮอลลีวูด

วงการบันเทิงกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ฮอลลีวูดก็ไม่ต่างกัน นักแสดงรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาล่าสุดได้ทำลายรูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมโดยคนดังเหล่านี้ไม่เพียงแค่แสดงภาพยนตร์ แต่ยังปรากฏตัวในรายการทีวี และนำเสนอความเป็นตัวต้นในรูปแบบบันเทิงอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะจากทาง โซเชียลมีเดียล่าสุดสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ The Hollywood Reporter ได้จัดอันดับนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพทางการเงินมากที่สุดในฮอลลีวูดในปัจจุบัน และน่าจะกลายเป็นนักแสดงระดับ "เอลิสต์" ไปอีกนานหลายปี1. ทิโมธี ชาลาเมต์นับตั้งแต่บทบาทในหนังดัง "Call Me By Your Name" ทิโมธี ชาลาเมต์ ได้กลายเป็นนักแสดงที่น่าจับตามอง จนมาตอกย้ำความดังกับงานอย่าง "Dune" และยืนยันว่าเขาสามารถนำแสดงเดี่ยวในหนังฟอร์มใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจอย่าง "Wonka" ได้ด้วย ทิโมธี ชาลาเมต์ ยังมีแผนจะรับบทในภาพยนตร์ชีวประวัติของ บ็อบ ดีแลน อีกด้วย2. ฟลอเรนซ์ พิวจ์ฟลอเรนซ์ พิวจ์ ได้รับความสนใจจากการแสดงที่น่าทึ่งใน "Little Women" ของ เกรตา เกอร์วิก นับตั้งแต่นั้น เธอได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมด้วยบทบาทในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง "Black Widow", "Oppenheimer" และ "Dune: Part Two" ความหลากหลายในการแสดงของ พิวจ์ ทั้งในหนังฟอร์มใหญ่ และงานในระดับเล็ก ๆ ลงมา ยังคงทำให้ทั้งนักวิจารณ์และแฟน ๆ ทึ่งในความสามารถของเธอ3. เซนดายาเซนดายา ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งบนพรมแดงและจอภาพยนตร์ เธอได้ดึงดูดความสนใจจากการปรากฏตัวในงาน Met Gala และได้รับคำชมสำหรับบทบาทใน "Dune: Part Two" และ "Challengers" ความสามารถในการผสมผสานแฟชั่นกับการแสดงแบบเมธอดของ เซนดายา ทำให้เธอเป็นดาวเด่นในทุกที่ และเปลี่ยนตัวเองจากอดีตดาราเด็กของ Disney ได้โดยสิ้นเชิง4. อันยา เทย์เลอร์-จอยอันยา เทย์เลอร์-จอย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากการแสดงใน "The Queen's Gambit" เธอได้รับบทเป็น ฟูริโอซา ใน "Furiosa: A Mad Max Saga" ของ จอร์จ มิลเลอร์ อันยา เทย์เลอร์-จอย ยังประสบความสำเร็จกับการเล่นหนังหลายแนว หลังแจ้งเกิดจากหนังแนวสยองขวัญอย่าง The Witch5. เกลน พาวเวลล์เกลน พาวเวลล์ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นดาราชั้นนำในปีที่ดูเหมือนจะเป็นปีที่ใหญ่สำหรับเขา หลังจากความสำเร็จอย่างมากของ "Anyone But You" พาวเวลล์จะปรากฏใน "Hit Man" และ "Twister" ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเขาบ่งชี้ว่าเขากำลังจะกลายเป็นดาราชั้นนำในฮอลลีวูด6. เจนนา ออร์เตกาจากบทนำในหนังชุด Scream เจนนา ออร์เตกา ได้กลายเป็นชื่อที่คนรู้จักจากบทบาท Wednesday Addams ในซีรีส์ของ ทิม เบอร์ตัน ที่ฉายบน Netflix ในปี 2022 ตั้งแต่นั้น ออร์เตกาก็ยังคงเป็นที่ต้องการในวงการบันเทิง และจะได้กลับไปร่วมงานกับ ทิม เบอร์ตัน อีกครั้งใน Beeltejuice Beetlejuice7. ออสติน บัตเลอร์ออสติน บัตเลอร์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากการแสดงเป็น เอลวิส เพรสลีย์ ใน "Elvis" ที่ทำเงินฮิตแบบเซอร์ไพรซ์​ นอกจากนี้เขายังทำให้ผู้ชมทึ่งกับบทบาทใน "Dune: Part Two" ที่ ออสติน บัตเลอร์ เปลี่ยนตัวเองโดยสิ้นเชิง จนคนดูแทบจะจำไม่ได้8. เจค็อบ เอลอร์ดีจาก "The Kissing Booth" ถึง "Euphoria" เจค็อบ เอลอร์ดี ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะรับบทที่หลากหลาย การแสดงเป็น เอลวิส เพรสลีย์ ใน "Priscilla" ของ โซเฟีย คอปโปลา และบทบาทที่โดดเด่นใน "Saltburn" ของ เอเมอรัลด์ เฟนเนล ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความหลากหลายของเขา9. ซิดนีย์ สวีนีย์ซิดนีย์ สวีนีย์ ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมตั้งแต่การแสดงเป็น แคสซี ใน "Euphoria Season 2" เธอยังคงครองหน้าจอด้วยบทบาทใน "Anyone But You", "Madame Webb" และ "Immaculate" การปรากฏตัวในรายการตลก SNL ยังทำให้ใคร ๆ ก็พูดถึง ซิดนีย์ สวีนีย์ ที่นอกจากฝีมือการแสดงจะไม่แย่แล้ว ยังไม่เขินที่จะอวดความเซ็กซีของตัวเอง10. พอล เมสเคลพอล เมสเคล ได้รับความสนใจอย่างมากจากซีรีส์ "Normal People" ในปี 2020 การแสดงนำในภาพยนตร์อินดี้ "Aftersun" ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชาย ยิ่งไปกว่านั้น แฟน ๆ ยังคงรอคอยการแสดงของเขาใน "Gladiator II" ของ ริดลีย์ สก็อตต์ ซึ่งคาดว่าจะยิ่งส่งเสริมอาชีพของเขา และน่าจะทำให้ พอล เมสเคล ดังในวงกว้างซะที