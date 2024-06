บันเทิงรอบโลก "เทย์เลอร์ สวิฟต์ - บิลลี ไอลิช" แย่งอันดับ 1 Billboard

ถูกจับมาชนกันจนได้สำหรับ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" และ "บิลลี่ ไอลิช" หลังโดนสื่อและชาวโซเชียลโยงเข้าหากันหลายรอบ ล่าสุดก็เรื่องออกอัลบั้มหลายเวอร์ชั่น จนล่าสุดทั้งคู่กลายเป็นคู่แข่งบนชาร์ต Billboard 200 กับตำแหน่งอันดับ 1 ของอัลบั้มขายดีประจำสัปดาห์ แม้ผลงานของทั้งคู่จะออกห่างกันถึงเกือบเดือนครึ่ง แต่ The Tortured Poets Department กลับฮิตถล่มทลาย ครองอันดับลากยาวติดมา 1 สี่สัปดาห์ติดต่อกัน จนมาชนกัน "Hit Me Hard And Soft" งานใหม่ของ "บิลลี่ ไอลิช" พอดี ซึ่งก็แน่นอนว่าหวังว่าจะครองอันดับ 1 ปัจจัยสำคัญก็คือ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ได้ปล่อยอัลบั้มเวอร์ชั่นพิเศษออกมาในวันที่ 16 พฤษภาคม ก่อนวันปล่อยปล่อยผลงานของ "บิลลี่ ไอลิช" เพียงวันเดียว จนสุดท้าย "เทย์เลอร์ สวิฟต์" ก็ครองอันดับ 1 ไปได้จริง ๆ"นิกกี้ มินาจ" โดนรวบข้อหาพกยาเสพติด ระหว่างอยู่ที่สนามบินในเมืองอัมสเตอร์ดัม ในเนเธอร์แลนด์ งานนี้ไม่ต้องรอให้สื่อเจ้าไหนมาเสนอข่าว เพราะเจ้าตัว Live ระหว่างจับกุมผ่าน IG ให้แฟน ๆ ดูกันแบบสด ๆ เลย "นิกกี้ มินาจ" ถ่ายทอดสดการถูกจับกุมของเธอเองในอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม โดยเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า "นิกกี้ มินาจ" มียาเสพติดผิดกฏหมายอยู่ในครอบครอง ขณะที่กำลังจะเดินทางออกจากประเทศ ก่อนจะถูกพาตัวขึ้นรถตู้ไปสถานีตำรวจในกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ลงโทษเป็นการปรับเงิน ก่อนจะปล่อยให้เดินทางออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปในที่สุด"เคที่ เพอร์รี่" เพิ่งจะประกาศยุติการบทบาทผู้ตัดสินในรายการ 'American Idol' หลังทำหน้าที่นี้มานานถึง 7 ซีซัน ทำให้แฟนๆ เชื่อว่า "เคที่ เพอร์รี่" อาจจะมีโปรเจ็คอื่น และจะเป็นการปล่อยเพลงใหม่ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์โซเชียลมีเดียด้วย "เคที่ เพอร์รี่" ได้รีแบรนด์ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง ทั้ง Instagram, TikTok และ Spotify โดยมีโลโก้ "KP" ที่ออกแบบสไตล์ฟิวเจอร์ริสติก เป็นตัวอักษรโครเมียมเหนือพื้นหลังสีส้ม ส่วนเว็บไซต์ก็มีอักษรย่อ "KP" เหมือนกัน และแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเธอขณะที่อีกด้าน "เลดี้ กาก้า" ก็กำลังทำงานสำหรับสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 7 เหมือนกัน ด้วยการบอกตรง ๆ ว่ากำลังทำเพลงใหม่อยู่ และจะไม่เหมือนผลงานที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ในช่วงถามตอบหลังจากฉายหนังคอนเสิร์ต Chromatica Ball ผลงานเรื่องล่าสุด "เลดี้ กาก้า" บอกว่ายังสนุกกับการพยายามหาแนวเพลงใหม่ ๆ และลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ เพราะรู้สึกมั่นใจว่าแฟน ๆ จะสนับสนุนเสมอ ไม่ว่าทิศทางดนตรีของตัวเองจะไปในทางไหน โดยอัลบั้มล่าสุดของ "เลดี้ กาก้า" คือ Chromatica เมื่อปี 2020 เช่นเดียวกัน แต่แม้จะไม่มีออกอัลบั้มใหม่มา 4 ปี แต่ "เลดี้ กาก้า" ก็ไม่เคยว่าง เพราะมีทั้งอัลบั้มเพศกับ "โทนี่ เบนเนตต์" และยังไปเล่นหนังมาถึง 2 เรื่อง