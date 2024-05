“นวธัญฯ NVT” ยกขบวนผลไม้ระดับพรีเมียมจากต่างประเทศ ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2024

รวมถึง Fruitbuddy Australia, Seeka New Zealand, Cape Produce New Zealand, IPG USA Paramount USA, Sage USA ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน

ผู้นำในการนำเข้าผลไม้พรีเมียมจากต่างประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ยกขบวนผลไม้พรีเมียมจากต่างประเทศส่งตรงมาถึงไทย ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกManaging Director บริษัท นวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 4 ที่ได้มาร่วมออกบูธแสดงสินค้า โดยในปีนี้จะมีผลไม้เกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี,เปรู, ชิลี, นิวซีแลนด์ ฯลฯ มาร่วมแสดงหลากหลายชนิดเช่นเคย แต่ที่พิเศษสุดและเป็นครั้งแรกที่เรานำเข้ามา คือ Foxy สตรอว์เบอร์รี่ที่ส่งตรงจากแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกรรมวิธีการปลูกอย่างเอาใจใส่จากเกษตรกร จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะผลที่ใหญ่ สีแดงสด รสชาติหวานอมเปรี้ยวอย่างลงตัว Tarzi, Dazzle แอปเปิ้ลจากประเทศนิวซีแลนด์ โดย Tarzi มีลักษณะผลมีสีแดงสด เนื้อกรอบ รสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอมที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วน Dazzle จะมีผิวสีแดงสด เงางาม เนื้อข้างในสีขาว รสชาติหวาน เนื้อสัมผัสกรอบ เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ และที่ขาดไม่ได้เลย คือ แอปเปิ้ล Envy หรือ ที่รู้จักในนาม King of Apple มาให้ทุกท่านได้ชิมในงานนี้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาหลังจากได้มาออกบูธ ก็จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งลูกค้าเก่าที่รู้จักเราอยู่แล้วก็แวะเวียนมาที่บูธ มาซื้อสินค้า ซึ่งต่างก็ชื่นชมว่าสินค้าของเราคุณภาพดี รสชาติอร่อย นอกจากนั้นยังเป็นการโปรโมทตัวธุรกิจของเราให้ลูกค้าใหม่ได้รู้จักมากขึ้น แถมยังเป็นข้อดีให้ลูกค้าที่รับสินค้าของเราไปก็ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้มาร่วมพูดคุยเจรจาทางธุรกิจ หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการนำเข้าผลไม้กันด้วย โดยในปี้นี้ เราได้เชิญคู่ค้าอย่างMr. Craig Hall, Managing Director จาก RD8 Fresh Produce Group ประเทศนิวซีแลนด์กล่าวว่า “เราร่วมงานกับ NVT มาประมาณ 15 ปีครับ ซึ่งผมเป็นบริษัทส่งออกจากนิวซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์ของผมมีเชอร์รี่, แอปเปิ้ล แล้วก็มีตระกูลเบอร์รี่ต่างๆ ผมรู้สึกดีใจ และรู้สึกว่าบริษัทผมประสบความสำเร็จ ที่คนไทยชื่นชอบผลไม้ของผม และรู้สึกขอบคุณที่ บริษัท นวธัญฯ ช่วยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ถ้าถามว่าบริษัทคู่ค้าก็มีหลายบริษัททำไมผมถึงเลือกนวธัญฯ ก็เป็นเพราะว่าเราทำงานกันด้วยความซื่อสัตย์และบริษัทนี้มีความชำนาญในเรื่องผลไม้ ซึ่งไม่ว่านวธัญฯ จะนำผลไม้อะไรเข้ามาขาย ผมรู้สึกว่าเค้าประสบความสำเร็จทุกอย่าง และสำหรับประเทศไทยบอกได้เลยว่าบริษัท RD8 เราเลือกทำงานกับบริษัทนี้บริษัทเดียวเท่านั้น”ด้าน Mr. Sam White, Country Manager - Thailand จาก T&G South East Asia กล่าวว่า “สำหรับบริษัท T&G กับ บริษัท นวธัญฯ เรารู้จักกันผ่านคำบอกเล่าและชื่อเสียงที่บอกต่อๆ กันมา ว่าบริษัทเรามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม และยังมีห้องเย็นที่ได้มาตรฐานระดับโลก และสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราเน้นถึงคุณภาพของสินค้าที่เมื่อไปถึงมือผู้บริโภคต้องดีและอร่อยเท่านั้น และเมื่อสินค้าดีก็เป็นการบอกต่อทำให้บริษัทของเราขายของได้เยอะและเร็วมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมต้องขอบคุณบริษัท นวธัญฯ ด้วยครับ”ส่วน Mr. Adrian Surianingrat, Export Manager จาก Tran Brothers Fruit Co ประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “บริษัทผมเป็นบริษัทที่ส่งออกสตรอว์เบอร์รี่จากออสเตรเลีย ซึ่งสำหรับสตรอว์เบอร์รี่นั้นจะมีความเซนซิทีฟเยอะมาก ซึ่งต้องบอกว่าบริษัท นวธัญฯ มีความเข้าใจในตัวสินค้ามากๆ ทำให้บริษัทของผมรู้สึกดีที่ได้ทำงานกับบริษัท นวธัญฯ เพราะไม่ค่อยมีปัญหาให้ปวดหัวเท่าไหร่ คุณแอร์เคยบอกกับผมว่า ถ้าคุณภาพของผลไม้ของบริษัทผมไม่ดี คุณแอร์ก็จะขายใครไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะให้คุณแอร์ขายได้ก็ต้องส่งผลไม้ที่มีคุณภาพที่ดีและอร่อยมาให้คุณแอร์ขายเท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่เรายึดถือกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันครับ”Mr. Patrick Zhiheng Su, General Manager จาก Xiamen Sweetseason TradingCo., Ltd. ประเทศจีน กล่าวว่า “สำหรับตลาดลิ้นจี่ในประเทศไทย ต้องบอกว่าประเทศไทยถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งของลิ้นจี่ ด้วยความที่คนไทยคุ้นเคยกับลิ้นจี่อยู่แล้วแต่สำหรับพันธุ์ของลิ้นจี่บริษัทผมเป็นลิ้นจี่ไร้เมล็ด และที่ประเทศจีนจะมีหลายสายพันธุ์มากกว่า”ด้านคู่ค้ารายใหญ่ในประเทศไทยต้องยกให้บริษัท ซันไดมอนด์ เฟรช จำกัด ซึ่งตอนนี้ SunDaimond Fresh มีหน้าร้านอยู่ที่ Tops, Gourmet Market, Big C และ Foodland กว่า 100 สาขา ทั่วประเทศไทย คุณวาสนา นาเสริฐกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “ที่เราเลือกบริษัท นวธัญฯ เป็นคู่ค้าที่สำคัญของเรา เพราะว่าตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาบริษัทของเราก็ได้การสนับสนุนที่ดี และถือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทเรามาตลอดก็คือบริษัท นวธัญฯ ซึ่งต้องบอกว่าความเหนือชั้นเหนือกว่าบริษัทอื่นๆ ของนวธัญฯ ก็คือสินค้าของบริษัทนี้จะมีให้เลือกเยอะมากและคุณภาพของสินค้าก็จะคุณภาพดี มีความพรีเมียมกว่าที่อื่น ทำให้เมื่อเรานำมาขายนั้น สินค้าขายออกได้ดีมากลูกค้าก็ต่างชื่นชอบ ซึ่งตอนนี้บริษัทเราจากที่มีหนึ่งสาขา ตอนนี้เรามีเป็น 100 สาขาทั่วประเทศแล้วค่ะ”นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีบริษัทคู่ค้าที่สำคัญ อาทิ Mr. Na Young-ho, President จาก Chang-Rak Farms ประเทศเกาหลีใต้Mr. Atsushi Takanami, CEO and Sales Manager จาก Jewelry Farm Group Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่นคุณแอร์ กล่าวตบท้ายว่า “เราขอให้ความมั่นใจว่า NVT จะรักษามาตรฐานของสินค้าทุกชิ้นให้มีคุณภาพดีให้อยู่ในมาตรฐานระดับโลก สด อร่อย สะอาด แบบนี้ตลอดไป เราจะพยายามพัฒนา และสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยแบบนี้ตลอดไปค่ะ”พบกับบูธผลไม้พรีเมียม จาก นวธัญ ได้ที่งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2024 ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 (Challenger Hall 3 บูธ 3-A27 เมืองทองธานี)