เพลินกับเมนูยอดนิยมจาก ”Jumbo White Asparagus“ แห่งแดนยุโรป

เพลินกับเมนูยอดนิยมจากแห่งแดนยุโรป พร้อมเสน่ห์อาหารอิตาเลียนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแท้ที่ Otto Italian Restaurant เมนูยอดนิยมที่ได้แรงบันดาลใจจากเทศกาลเก็บเกี่ยว Jumbo White Asparagus หน่อไม้ฝรั่งขาวล้ำค่าจากธรรมชาติ ที่เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าทั่วยุโรปราวเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนของทุกปี หนึ่งในประเพณีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเยอรมนี คือเทศกาลเก็บเกี่ยว Jumbo White Asparagus หรือที่ชาวเยอรมนีเรียกว่า “Spargel Festival” สู่แรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูยอดนิยมของชาวยุโรป ที่เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนแท้สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ออตโต เรสเตอรองค์ (Otto Italian Restaurant) พร้อมเสิร์ฟเมนูยอดนิยมจาก Jumbo White Asparagus ที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรปมานานกว่า 2,000 ปี ส่งตรงความสดใหม่นำเข้าจากประเทศเยอรมันและฮอลแลนด์ความพิเศษที่ทำให้ Jumbo White Asparagus เป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปมาจากรสชาติหวานละมุนตามธรรมชาติ ที่นิยมนำมาปรุงเป็นเมนูคลาสสิก Jumbo White Asparagus with Hollandaise Sauce รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยหัวหน้าเชฟมากฝีมือแห่งออตโต เรสเตอรองค์ ผู้พร้อมนำเสนอแก่นแท้ของอาหารอิตาเลียนตอนใต้และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน วัตถุดิบสดใหม่จากท้องทะเล ผสมผสานความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูวัตถุดิบพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นของไทยJumbo White Asparagus with Hollandaise Sauce เมนูพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูคลาสสิกของชาวเยอรมัน ที่นิยมรับประทานอย่างแพร่หลายในฤดูเก็บเกี่ยว Jumbo White Asparagus ช่วงเวลาที่ชาวเยอรมันจะออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลประจำปี ถือเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศ เชฟเจจึงนำ Jumbo White Asparagus ปรุงเข้ากับ Hollandaise Sauce สูตรลับ หอมกลิ่นเนย Isigny นำเข้าจากฝรั่งเศสที่มีรสชาตินวลละมุน ดึงจุดเด่นตามธรรมชาติของ Jumbo White Asparagus ได้อย่างสมบูรณ์แบบ“เรายังพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะรับประทานคู่กับ Jumbo White Asparagus with Hollandaise Sauce ได้อย่างลงตัว โดยแต่ละวัตถุดิบจะมอบสัมผัสและรสชาติที่มีเสน่ห์แตกต่างกันไป แล้วยังมอบความรู้สึกตื่นเต้นที่คุณจะได้จับคู่ความอร่อยกับวัตถุดิบนำเข้าอย่าง Parma Ham, Oscietra Caviar, Veal หรือ Australian Wagyu Tenderloin แนะนำให้แพร์ริ่งกับเครื่องดื่มรสชาติสดชื่นเพิ่มความรื่นรมย์ ผมเชื่อว่า เมนูนี้จะทำให้คุณประทับใจในมนต์เสน่ห์ของหน่อไม้ฝรั่งขาวที่ชาวยุโรปชื่นชอบมานานนับศตวรรษ”นอกจากนี้ เชฟเจยังได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีนำเข้าจากต่างประเทศ ที่จะเพิ่มความอร่อยและความสนุกในการรับประทานคู่กับเมนูคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็น•Jumbo White Asparagus with Hollandaise Sauce (890 บาท)•Jumbo White Asparagus with Parma Ham (990 บาท)•Jumbo White Asparagus with Vitello (990 บาท)•Jumbo White Asparagus with Australian Wagyu Tenderloin (1,690 บาท)•Jumbo White Asparagus with Oscietra Caviar (1,690 บาท)ดื่มด่ำความอร่อยของ Jumbo White Asparagus with Hollandaise Sauceท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามใจกลางทองหล่อ กรุงเทพฯ และผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงความสวยงามของอิตาลีทางตอนใต้ พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567 ที่ออตโต เรสเตอรองค์ (OTTO Restaurant) ชั้น 11 โรงแรมมูว์ แบงค์คอก (MUU Bangkok) บริการที่จอดรถฟรีที่ Eight Thonglor Mall ตั้งแต่เวลา 11.30 - 22.30 น. สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 090 9000 ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.ottoitalianrestaurant.com และ https://www.instagram.com/otto__restaurant/