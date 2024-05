“STRATOSPHERE” Art Auction รันวงการประมูลศิลปะพุ่งทะยานเหนือชั้น! สู่จุดสูงสุดใหม่กับ 12 ไฮไลต์งานศิลป์ล้ำค่า คว้ายอดประมูลรวม 43 ล้านบาท

ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของนิทรรศการและการประมูลในเมืองไทยอีกครั้ง เมื่อ The Art Auction Center จับมือกับ 66 Tower พาผู้ชมออกเดินทางผ่านชั้นสตราโตสเฟียร์แห่งความคิดสร้างสรรค์และปลดปล่อยจินตนาการ ผ่านผลงานศิลปะคัดสรรถึง 127 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “โดยเฉพาะ 12 ผลงานไฮไลต์จากศิลปินระดับ Old Master และศิลปินรุ่นใหม่ ที่ทำให้บรรยากาศในการประมูลลุกเป็นไฟ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและการประมูลศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อนจะสิ้นสุดการประมูลด้วยยอดรวม 43 ล้านบาทถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของวงการประมูลงานศิลปะไทยอีกครั้ง หลังได้นำพาผู้ชมทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ของการแสดงออกทางศิลปะใจกลางกรุง บนชั้น 21 อาคาร 66 Tower ที่อบอวลไปด้วยคนรักงานศิลปะ ท่ามกลางการตกแต่งที่แบ่งนิทรรศการเป็น 4 โซน เพื่อสะท้อนมนต์เสน่ห์ของ 4 บรรยากาศบนท้องฟ้าในแต่ละห้วงเวลา และประดับประดาด้วยงานศิลป์ที่เข้ากับแต่ละโซนคือ Aurora Awakening (แสงแรกอันนุ่มนวลยามรุ่งอรุณ ปลุกสรรพชีวิตให้ตื่นจากการหลับใหล) Zenith Radiance (ดวงตะวันอันเจิดจ้าที่ส่องประกายสวยงามทรงพลัง พร้อมนำพาสู่การผจญภัยที่รออยู่เบื้องหน้า) Twilight Serenade (บทเพลงแห่งแสงสุดท้ายที่ขับขาน ยามตะวันลับขอบฟ้า) และ Darkness Descent (ความงดงามแห่งราตรีกาล นำพาผู้คนสู่ห้วงฝันและจินตนาการอันไม่รู้จบ)12 ไฮไลต์งานศิลปะในนิทรรศการและการประมูล “STRATOSPHERE” Art Auctionท่ามกลางผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมของศิลปิน Old Master และศิลปินรุ่นใหม่มาแรงของไทย หลายชิ้นจัดเป็นงานหาชมยากและเป็นของรักของหวงของเหล่านักสะสม โดยมี 12 ผลงานไฮไลต์ที่เปรียบเสมือนเพชรยอดมงกุฎของการประมูล STRATOSPHERE ที่สร้างสีสันให้คนรักงานศิลป์ร่วมประมูลกันอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็นปิดประมูลที่ 4,061,750 บาท ผลงานที่เลื่องชื่อในการถ่ายทอดความงดงามของผิวพรรณที่ดูเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวา ทั้งดวงตา ใบหน้า และสัดส่วน รังสรรค์ออกมาได้งดงามดุจเทวเนรมิต พร้อมการตัดเส้นอย่างละเมียดบนเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ดูราวกับจะพลิ้วไหวได้จริงยามขยับกาย ดังภาพเขียนมีชีวิตและลมหายใจปิดประมูลที่ 2,669,150 บาท ผลงานแสดงภาวะของจิตใต้สำนึกผ่านตัวตนที่เป็นรูปธรรมภายนอกเหนือความเป็นจริงที่เป็นสามัญ มีความสลับซับซ้อนทางมิติ ซึ่งล้วนเป็นสัจธรรมตามธรรมชาติที่กวนจิตใต้สำนึกให้กังวลและหวาดกลัวปิดประมูลที่ 2,321,000 บาท ผลงานลำดับแรก ๆ ในการเริ่มต้นชุด “จักรวาล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของศิลปิน ต่อยอดจากภาพวาดที่ได้แรงบันดาลใจจากแสงอาทิตย์ นำไปสู่การแต่งเติมเส้นสายขับเน้นรายละเอียดของสรรพสิ่งสอดประสานกันในธรรมชาติ จนเข้าตานักสะสมและได้รับความนิยมในระดับนานาชาติปิดประมูลที่ 2,204,950 บาท ประติมากรรมรูปทรงถุงกระดาษเป็นการกระตุ้นแนวความคิดในแง่ของการมีอยู่ของศิลปะเชิงพาณิชย์ ด้วย The Metropolitan Museum of Art หรือ The Met มาเปิดร้านขายศิลปะจำลองของพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่ปรารถนาจะครอบครองผลงานของศิลปินระดับโลก อีกนัยหนึ่งเป็นการยกระดับการจำลองแบบให้กลายเป็นศิลปะชั้นสูงปิดประมูลที่ 1,508,650 บาท ผลงานที่ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง “Lust of Life” หรือ “แรงปรารถนาเพื่อชีวิต” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอาภัพของวินเซนต์ แวนโก๊ะ นำพาให้ประเทืองเบนเข็มสู่การสร้างผลงานศิลปะที่ค่อย ๆ พัฒนาจากภาพอึมครึม เศร้าหมอง สู่การนั่งมองการเปลี่ยนแปลงของแสงอาทิตย์จนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานบรรยากาศเหนือตาเห็นปิดประมูลที่ 1,392,600 บาท “ธรรมบท” ถือเป็นหัวใจหลักที่สรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างครอบคลุมที่สุด แสดงธรรมในรูปแบบของการอุปมาอุปไมย ผลงานแสดงให้เห็นร่างทั้งร่างอัดแน่นอยู่ในภาพ ประหนึ่งอัดแน่นอยู่ในกรอบความคิด ความเคลื่อนไหวในผลงานเป็นการย้ำเตือนให้เห็นถึงความพยายามดิ้นรนหลุดพ้นจากความชั่ว เพราะหากเรายิ่งเฉื่อยชา จิตก็จะชินชาและกลืนหายไปกับความชั่วนั้นปิดประมูลที่ 1,276,550 บาท ผลงานชั้นครูของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2544 และบูรพศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2561ปิดประมูลที่ 1,044,450 บาท ศิลปินผู้หลงใหลในหุ่นกระบอกจีนและหุ่นไทยโบราณ แปรเปลี่ยนระนาบผ้าใบให้เกิดมิติทับซ้อนด้วยเส้นร่างอันขึงขัง แต่งเติมน้ำหนักขับเน้นให้ภาพหุ่นโบราณเต็มไปด้วยมนต์สะกดปิดประมูลที่ 986,425 บาทปิดประมูลที่ 928,400 บาท MACKCHA สร้าง Chalotte จากตัวตนของเธอ เพื่อเป็นภาพแทนในการแสดงมิติของอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย ซับซ้อน และสร้างสรรค์ผลงานด้วยโทนสีน้ำเงิน-ขาวเป็นหลัก สอดแทรกคาแร็กเตอร์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในทุกชิ้นงาน เพื่อสื่อถึงความหลงใหลที่เธอมีให้กับท้องทะเลปิดประมูลที่ 812,350 บาท ศิลปินผู้แจ้งเกิดจากมหานครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานชุด ‘Teleport’ ที่มีเอกลักษณ์และแนวคิดที่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมประเด็นหลากหลาย ผลงานของเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงและขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกครั้งที่จัดนิทรรศการ เช่นเดียวกับผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ที่ได้จากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ GONGKAN ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ในปี พ.ศ. 2562ปิดประมูลที่ 812,350 บาท ผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2549 ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ “Chatchai is dead. If not, he should be”STRATOSPHER ยังรวบรวมผลงานศิลปะที่สร้างความประทับใจและดึงดูดให้ผู้ยกประมูลแข่งกันยกป้ายประมูลกันอย่างดุเดือด เช่น After Adam & Eve ผลงานของกิตติ นารอด, ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคคอลลาจสื่อผสม ของอุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ผลงานเหรียญ โดย ศิลป์ พีระศรี, ธ ธง ผลงานของคามิน เลิศชัยประเสริฐและ River in Gold ผลงานของนิติ วัตุยา เป็นต้นแม้ว่านิทรรศการและการประมูลSTRATOSPHERE จะสิ้นสุดลง แต่ผู้สนใจสามารถติดตามการประมูลงานศิลปะของ The Art Auction Center ครั้งต่อไปได้เร็ว ๆ นี้ สำหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะหาชมยาก หรือเข้าร่วมการประมูลครั้งต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ https://www.facebook.com/theartauctioncenter สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 233 7939 และ 065 097 9909