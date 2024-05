อาชญากรรมช็อคโลก!! พี่ชายไอดอลสาวชื่อดังมีเอี่ยวในคดี Burning Sun

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม BBC ได้ปล่อยสารคดีเกี่ยวกับคดี Burning Sun ชื่อว่า “Burning Sun – Exposing The Secret K-pop Chat Groups” ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญในปี 2019ในสารคดีนี้ เผยให้เห็นว่า นอกจากซึงรี จองจุนยอง และชเวจงฮุน ยังมี ควอนฮยอกจุน พี่ชายของยูริวง Girls’ Generation ที่มีส่วนร่วมในคดีนี้ด้วยโดยนักข่าวคังคยองยุนเปิดเผยว่าควอนฮยอกจุนเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเหล่าดารานักร้องดัง โดย ควอนฮยอกจุน คนนี้มีส่วนไปที่รีสอร์ตสกี กับ ชเวจงฮุน และผู้หญิงบางคน ที่นั่นเขาได้วางยา ข่มขืน และถ่ายวิดีโอผู้หญิงเหล่านั้น"พวกเขาดื่มร่วมกัน และผู้หญิงกล่าวว่าไม่นานหลังจากดื่มเครื่องดื่มพวกนั้น พวกเธอเกือบจะสูญเสียความทรงจำ ในสภาพนั้นพวกเธอถูกถ่ายวิดีโออย่างลับ ๆ" นักข่าวคังคยองยุนกล่าวกลุ่มชายห้าคนได้ถ่ายวิดีโอขณะที่ ควอนฮยอกจุน ข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่ง "อีกวิดีโอหนึ่งแสดงให้เห็นชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์จากด้านหลังผ่านประตูที่เปิดไว้ ราวกับเป็นเรื่องตลก ข้อความจากแชทกลุ่มของจองจุนยองและชเวจงฮุนบอกว่าผู้หญิงคนนั้นถูกข่มขืนในขณะที่เธอหมดสติ ฉันมีหลักฐานเพียงพอที่จะสงสัยว่าผู้หญิงเหล่านี้หมดสติทั้งหมด" คังคยองยุน กล่าวหลังจากถูกจับกุม ควอนฮยอกจุน อ้างว่าเขาเข้าร่วมกลุ่มแชทธุรกิจเท่านั้น เพราะเขาเคยเป็นหุ้นส่วนลงทุนในบาร์ Mildang Pocha กับ ซึงรีต่อมาเขาได้ขอโทษต่อสาธารณะ และหวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกครอบครัวของตัวเอง "ทุกอย่างเป็นความผิดของผมเองทั้งหมด เกิดจากความประมาทของผม ผมสำนึกถึงความผิดทุกวัน ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใครด้วยกำลังหรือการบังคับ ผมจะใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากขึ้นกับคู่หมั้นของผม ครอบครัวของผม และน้องสาวที่มีชื่อเสียงของผม ผมจะรับผิดชอบต่ออาชญากรรม ที่ผมได้ก่อความเสียหายถาวร และไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมได้กับเหยื่อ"หลังต้องโทษจำคุกระยะสั้น มีข่าวว่าเขาหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่กลับทำให้เกิดความไม่พอใจในสังคมหลังจากการสอบสวนและการพิจารณาคดี ควอนฮยอกจุน พร้อมกับพนักงานของ Burning Sun ชื่อ "คิม" และอดีตพนักงานบริษัทบันเทิงชื่อ "ฮอ" ถูกตั้งข้อหาข่มขืนร่วมกัน, ข้อหาถ่ายคลิป และแจกจ่ายวิดีโอลามก อัยการขอให้ศาลลงโทษจำคุก 10 ปีสำหรับ ควอนฮยอกจุน ซึ่งเป็นโทษที่หนักที่สุดในบรรดาผู้ต้องหาทั้งห้าคนในเดือนพฤศจิกายน 2019 ควอนฮยอกจุนถูกตัดสินว่ามีความผิดในการมีส่วนร่วมในการข่มขืนและกิจกรรมกลุ่มแชทที่ผิดกฎหมาย โทษจำคุก 10 ปีถูกลดลงเหลือ 4 ปี ควอนฮยอกจุนยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงโซลแต่ถูกปฏิเสธ ปัจจุบัน ควอนฮยอกจุน ยังอยู่ในเรือนจำ และจะได้รับการปล่อยตัวในอีก 4 เดือนข้างหน้าควอนฮยอกจุน ได้เปลี่ยนชื่อทางกฎหมายเป็น ควอนยอนโอ ซึ่งหลายฝ่ายมองวาเป็นความพยายามในการ "เริ่มต้นชีวิตใหม่"ก่อนถูกตัดสินโทษ ควอนฮยอกจุนเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีความฝันอยากเป็นนักร้อง แม้จะไม่ใช่คนดัง แต่เขาเคยปรากฏตัวในรายการ "I Can See Your Voice" ในเวลานั้นเขาได้รับความสนใจมาก ในฐานะพี่ชายของไอดอลสาวชื่อดัง