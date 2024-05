เอาใจคนรักคอนเสิร์ต! “LIVE NATION TERO” จัดโปรแกรม “CONCERT WEEK” บัตรคอนฯราคาเดียว 990 บาท 27 – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น!

เป็นโปรแกรมพิเศษที่ทาง “Live Nation”(ไลฟ์ เนชั่น) จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อแฟน ๆ ในแคนาดาและอเมริกา และในปีนี้ เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของโปรแกรมดังกล่าว Live Nation จึงขอขยายความสุขให้คนรักคอนเสิร์ตทั่วโลก ด้วยการเสนอโปรโมชันสุดปัง บัตรคอนเสิร์ตราคาพิเศษ หรือสิทธิพิเศษให้แฟน ๆ ชาวไทยในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับแฟน ๆ ในประเทศไทย Live Nation Tero จะจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตราคาพิเศษ 990 บาท* สำหรับโชว์ที่ร่วมรายการ จะมีคอนเสิร์ตดังต่อไปนี้• ATARASHII GAKKO! World Tour in Bangkok• Chris James: Dopamine Overload Asia Tour 2024 in Bangkok• LANY a beautiful blur : the world tour Bangkokโปรแกรม Concert Week ในประเทศไทย จะเริ่มจำหน่ายวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 ทาง livenationtero.co.th โดยผู้ซื้อบัตรจะต้องเป็นสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโรเท่านั้น สามารถสมัครได้ฟรีทาง livenationtero.co.th/register*ราคาบัตรไม่รวมค่าออกบัตร 30 บาท บัตรคอนเสิร์ตมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ที่นั่งและโซนเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนดเท่านั้น