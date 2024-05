“เชน ธนา”จับมือพันธมิตรปั้น“ซอฟต์ พาวเวอร์ by ขอนแก่น”ขึ้นชั้นสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

ขอบคุณชุมชน วิสาหกิจ ผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่น สินค้าOTOP ของชาวขอนแก่นทุกคนที่มาด้วยความตั้งใจ ขอบคุณ Partner Huawei Thailand วันนี้ผู้บริหาร Huawei Mr.Louie Hu Chief Marketing officer and Head of Sales of South East Asia เดินทางมาร่วมส่งพลังใจให้ชุมชน ให้ธุรกิจท้องถิ่นด้วยตัวเอง ให้กำลังใจทีมอมาโด้ได้ส่งมอบ Smart watch หัวเว่ยให้ครอบคลุมชาวขอนแก่นทั่วทุกพื้นที่

เดินหน้ากับงานซอฟต์ พาวเวอร์ สำหรับและคณะผู้บริหารบริษัทอมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ “นิยุทธ์ สืบสาย” หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,“รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล” รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ประกิต ทองแท่งไทย”ประธานบริษัท บริสครับ จำกัด จังหวัดขอนแก่น และ Mr.Louie Hu Chief Marketing officer and Head of Sales of South East Asia บริษัท Huawei จำกัด เดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อร่วม “งานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นรายได้สู่ท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมซอฟต์ พาวเวอร์ จากสินค้าโอท็อปและสินค้าวิสาหกิจชุมชนจ.ขอนแก่นภายในงานมีบริษัทห้างร้านต่างๆ สินค้าโอท็อป สินค้าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รวม50กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมและมีการเซ็นMOU ร่วมกันสนับสนุนสินค้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,,อมาโด้และพันธมิตรทางการค้า ในการร่วมมือประชาสัมพันธ์และวางแผนการตลาดให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมนี้ของจ.ขอนแก่น เดินหน้าเป็น”ซอฟต์ พาวเวอร์เมืองไทย By ขอนแก่น”โดยเร็วที่สุด ในการเข้าสู่ตลาดการค้าของไทยและตลาดโลก ผ่านระบบการค้าออนไลน์และรูปแบบต่างๆเชน ธนา กล่าวว่า ตนตั้งใจเดินทางไปทุกจังหวัดในการผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดโลก จ.ขอนแก่นคือจังหวัดที่หก ซึ่งตนตั้งใจจะใช้ช่องทางสื่อ ”Show By chaintana” ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมซอฟต์ พาวเวอร์ สินค้าโอท็อปและสินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนั้นๆ ให้มีช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้นผ่านแผนการตลาดรูปแบบต่างๆทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ออนแอร์ ร่วมกับทุกฝ่ายและพันธมิตรของอมาโด้กรุ๊ปเพื่อสร้างโอกาสและรายได้รวมทั้งชื่อเสียงให้ประชาชนในจังหวัดนั้นๆให้มีมิติก้าวกระโดดในด้านการผลิตตลอดจนถึงการขยายการตลาดในช่องทางออนไลน์ “Show By chaintana”บรรยากาศภายในงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นจ.ขอนแก่นนั้นพบว่า ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีสีหน้าที่มีความสุขเพราะทุกคนสามารถขายสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถเพิ่มฐานการผลิตรวมถึงสร้างรายได้ให้กับแรงงานในชุมชนเพิ่มขึ้นมาด้วยการมีอมาโด้และพันธมิตรทางธุรกิจมาช่วยกันประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง ตนและพันธมิตรทางธุรกิจตั้งใจกระตุ้นสินค้าวิสาหกิจชุมชนและโอท็อปด้วยการก้าวกระโดด คือขับเคลื่อนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ประเทศไทยให้ได้ กิจกรรมคราวนี้ ชาวขอนแก่นและใกล้เคียงที่มาร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่และช่องทางออนไลน์ให้การตอบรับกับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิสาหกิจชุมชน ตนขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดพลังซอฟต์ พาวเวอร์เมืองไทยที่แท้จริงและยั่งยืนต่อไปจากนั้น เชน ธนา โพสต์เฟซบุ๊คกิจกรรมดังกล่าว ใจความว่า… ”เสร็จไปอีกหนึ่งจังหวัด #ขอนแก่นโมเดล วันนี้สเกลงานใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งขั้น สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าโอท็อป ของดีเมืองขอนแก่น ตบเท้าเข้าเสนอข้อมูลเตรียมผลักดันออกทีวี กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งตรงสินค้าจากขอนแก่นไปทั่วทุกจังหวัดทั่วไทยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา คุยกันไม่ถึง5วัน รวมพลังได้อย่างสมบูรณ์ส่วนแฟนๆเตรียมอุดหนุน Set สินค้าภูมิปัญญาขอนแก่น ต้นมิย.นี้แน่นอน ในทีวีช่องชั้นนำของประเทศไทยที่เรารัก และดีใจล่วงหน้าที่ได้ร่วมอุดหนุนคนไทย ซื้อของไทย ใช้ของไทยครับ #โชว์บายเชนธนา”