”เบิร์ด-แอน-ชาย-เบลล่า“ นำทีมขึ้นรับรางวัล งานประกาศผลรางวัล “คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 20”

อัดแน่นไปด้วยสีหน้าแห่งรอยยิ้มของนักแสดง ศิลปิน พร้อมคนเบื้องหลังในวงการบันเทิงหลากหลายสาขาที่มาร่วมงานประกาศผลรางวัล “คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 20” ซึ่งในปีนี้จัดหนัก จัดเต็ม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของคมชัดลึกอวอร์ด โดยจัดขึ้น ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยามผลรางวัลเกียรติยศ 3 รางวัลรางวัลเกียรติยศ นักร้องเพลงไทยสากล ทรงคุณค่าตลอดกาล“เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์”รางวัลเกียรติยศ สาขาภาพยนตร์ นักแสดง ทรงคุณค่าตลอดกาล“เมฆ วินัย ไกรบุตร”รางวัลเกียรติยศ สาขาละคร นักแสดง ทรงคุณค่าตลอดกาล“เบลล่า ราณี แคมเปน”ผลรางวัลประเภทเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมเพลงดาวหางฮัลเลย์ วง fellow fellowศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมJeff Satur เพลง จากก่อนที่เธอจะลืมฝันศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมโบกี้ไลอ้อน เพลง เลี้ยงไข้ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมวง fellow fellow เพลง ดาวหางฮัลเลย์ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมวง LYKN เพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตายT-POP ยอดเยี่ยมวง 4EVE เพลง หยดน้ำตาผลรางวัลประเภทภาพยนตร์นักแสดงนำชาย ยอดเยี่ยม อวัช รัตนปิณฑะ จากภาพยตร์ ดอยบอยนักแสดงนำหญิง ยอดเยี่ยม ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช จากภาพยนตร์ สมมตินักแสดงสมทบชาย ยอดเยี่ยม ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จากภาพยนตร์ ขุนพันธ์ 3นักแสดงสมทบหญิง ยอดเยี่ยม กรองทอง รัชตะวรรณ จากภาพยนตร์ Red Lifeบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นนทวัฒน์ นำเบญจพล จากภาพยนตร์ ดอยบอยผู้กำกับภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม นนทรีย์ นิมิบุตร จากภาพยนตร์ มนต์รักนักพากย์ภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม ภาพยนตร์ สมมติผลรางวัลประเภท ละคร ซีรีส์ ยอดเยี่ยมบทละคร-ซีรีส์ยอดเยี่ยม ทีม Script Maker จากละคร มาตาลดานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ จาก เกมรักทรยศนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ จากละคร แค้นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ จากละคร มาตาลดานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แอน ทองประสม จาก เกมรักทรยศดาวรุ่งยอดเยี่ยม ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล จากซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ผู้กำกับละคร-ซีรีส์ยอดเยี่ยม ปวันรัตน์ นาคสุริยะ จาก มาตาลดาละครโทรทัศน์-ซีรีส์ยอดเยี่ยม มาตาลดา ช่อง 3สาขายอดนิยม 8 รางวัลสาขา LGBTQ+ ยอดนิยม ป๊ายปาย โอริโอ้สาขานักร้องเพลงไทยสากล ยอดนิยม นุนิว ชวรินทร์สาขา T-POP ยอดนิยม PROXIEสาขาบิวตี้ควีนออฟเดอะเยียร์ ฝ้าย พีรญาสาขา Influencer of the year คัลแลน - จองสาขานักแสดงหญิง ยอดนิยม ฟรีน สโรชาสาขานักแสดงชาย ยอดนิยม ซี พฤกษ์สาขาคู่จิ้นยอดนิยม ฟรีน - เบ็คกี้โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีหน้าแห่งความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมงานทั้งที่มีรายชื่อเข้าชิง และ ไม่ได้เข้าชิง แถมยังมีโชว์พิเศษถึง 3 โชว์ จาก Yes Indeed, ส้ม มารี, Proxie และ นุนิว