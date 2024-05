“ฌอน คิงสตัน” เจ้าของเพลง Beautiful Girl โดนจับคดีฉ้อโกง หลอกซื้อทีวีอ้างชื่อ “จัสติน บีเบอร์”

ตามรายงานระบุว่าระหว่างตำรวจเข้าจับกุมขณะที่เขาเปิดการแสดงอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คฤหาสน์ในเซาท์ฟลอริดา ที่เขาเช่าไว้ถูกบุกค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัว เจนิซ เทิร์นเนอร์ แม่ของเขาวัย 61 ปี ไว้ด้วยสำนักงานนายอำเภอ Broward ได้เผยผลการจับกุมในครั้งนี้ว่า “ตำรวจในเออร์วิน รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จับกุม คีฌอน แอนเดอร์สัน หรือที่รู้จักในชื่อ ฌอน คิงสตัน ตามหมายจับของสำนักงานนายอำเภอ Broward ในข้อหาฉ้อโกงและโจรกรรม ซึ่งเขาจะถูกจับเข้าคุกในซานเบอร์นาร์ดิโน แคลิฟอร์เนีย”ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม ฌอน ได้โพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมว่า "ผู้คนชอบพลังลบ แต่ผมเป็นคนดี และแม่ของผมก็เช่นกัน!““ทนายของผมจะจัดการทุกอย่างตามที่เราพูด”ตามรายงานจาก Page Six ของหนังสือพิมพ์ The New York Post ระบุว่า ฌอน ถูกจับกุมระหว่างการแสดงที่ฐานทัพสหรัฐฯ ฟอร์ตเออร์วิน ซึ่งอยู่ในทะเลทรายและอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสประมาณ 150 ไมล์ซึ่งเขาถูกจ้างให้แสดงในงาน Family and Morale, Welfare and Recreation (MWR) ของกองทัพสหรัฐฯการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการฟ้องร้องข้อพิพาทกันระหว่าง ฌอน กับ Ver Ver Entertainment ในคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน ก.พ. โดยบริษัทกล่าวหาว่าเขาละเมิดสัญญาและฉ้อโกง จากการซื้อทีวี Colossal ขนาด 232 นิ้วรวมถึงระบบเสียง ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าประมาณ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4 ล้านบาทตามเอกสารยังระบุด้วยว่า ฌอน สัญญาว่าจะจัดทำวิดีโอส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกับ จัสติน บีเบอร์ เพื่อนและผู้ร่วมงานของเขาในเพลง Eenie Meenieซึ่งทางโจทก์ ได้ระบุในคดีความว่า ฌอน คิงสตัน ได้กล่าวเท็จเหล่านี้เพื่อชักจูงโจทก์ให้ติดตั้งทีวีและระบบเสียงใหญ่มหึมาขนาด 232 นิ้ว เพื่อจะได้ชำระเงินดาวน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีการตกลงให้ ฌอน ชำระเงินดาวน์ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นชำระเงินครั้งที่สองจำนวน 47,827.16 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งจะมีมูลค่ามากกว่า 38,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทีวีและระบบเสียงแต่เจ้าตัวกลับไม่รักษาข้อตกลงหลังจากติดตั้งระบบเสร็จสิ้นไปแล้ว ทั้งการชำระเงินครั้งที่ 2 รวมถึงคลิปวิดีโอโปรโมตทางทนายความตัวแทนของแร๊ปเปอร์หนุ่มและแม่ของเขาได้ระบุว่า พวกเขารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่จะจัดการเรื่องนี้ในชั้นศาล และมั่นใจว่าวิธีการแก้ปัญหาของ ฌอน และ แม่ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน