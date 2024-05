"มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์" และ "เจค บองโจวี" แต่งงานกันแล้ว!

ตามรายงานของ The Sun พ่อแม่ของบองโจวี ทั้ง จอน บองโจวี และ โดโรเธีย บองโจวี รวมถึงพ่อแม่ของบราวน์ ก็ได้มาร่วมงานเช่นกัน "มันเป็นงานแต่งงานที่เรียบง่ายและโรแมนติก มีแค่ครอบครัวกับคนใกล้ชิดเท่านั้นที่มาร่วมงานในขณะที่พวกเขากล่าวคำสาบานกัน"นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้งคู่วางแผนจะจัดงานพิธีใหญ่ขึ้นในปลายปีนี้ด้วยเริ่มมีข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่ในเดือนมิถุนายน 2021 เมื่อ เจค บองโจวี โพสต์ภาพเซลฟี่กับนักแสดงสาวลงโซเชียลมีเดีย ทั้งคู่รู้จักกันผ่านทางอินสตาแกรม และ "เป็นเพื่อนกันมาสักพัก" ก่อนที่จะเริ่มออกเดทกันหลังจากนั้นไม่นาน มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์ และ เจค บองโจวี ก็เริ่มคบกันอย่างเปิดเผย ทั้งคู่ปรากฏตัวร่วมกันบนพรมแดงหลายครั้ง รวมถึงงาน BAFTA Film Awards 2022 และงานเปิดตัวซีซัน 4 ของซีรีส์ Stranger Things และยังคงแชร์ภาพความสัมพันธ์ของพวกเขาบนอินสตาแกรมอยู่เป็นระยะในปี 2023 มิลลี่ บ็อบบี้ บราวน์ เริ่มต้นปีใหม่โดยเรียกเขาว่า “คู่ชีวิต” และสี่เดือนต่อมา บองโจวีก็ได้ขอเธอแต่งงานบราวน์ประกาศการหมั้นบนอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 11 เมษายน ด้วยภาพขาวดำของเธอและบองโจวีกำลังกอดกัน เธอเขียนแคปชันประกาศด้วยประโยคจากเพลง “Lover” ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ว่า "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all 🤍." "ขณะที่ จอน บองโจวี วัย 62 ปี ได้อวยพรทั้งคู่ และมองว่าเขาไม่คิดว่าการแต่งงานกันตั้งแต่อายุน้อยมาก ๆ จะเป็นปัญหาอะไร "ผมไม่รู้ว่าอายุสำคัญหรือเปล่านะ ถ้าคุณเจอคู่ที่ใช่และคุณเติบโตไปไปด้วยกันก็ไม่มีปัญหาอะไร...คำแนะนำของผมคือการเติบโตไปด้วยกันเป็นสิ่งที่ฉลาด ผมคิดว่าลูกทุกคนของผมเจอคนที่พวกเขาคิดว่าสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ และเราก็ชอบแฟนของลูก ๆ ทุกคน""มิลลี่ เป็นคนที่ยอดเยี่ยม" ร็อกไอคอนกล่าว และบอกว่าลูกชายของเขา "มีความสุขมากๆ"