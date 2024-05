วอนบิน ปฏิเสธร่วมงานฉลอง 20 ปี หนังประวัติศาสตร์ "Taegukgi" ไม่รับงานแสดงใด ๆ มา 14 ปีเต็ม

ในงานนี้ ผู้กำกับ คังเจกยู และนักแสดงนำ จางดงกอน จะเข้าร่วมงานแต่ วอนบิน อีกหนึ่งนักแสดงนำจะไม่ปรากฏตัว"Taegukgi" เป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงความขัดแย้งและความรักระหว่างพี่น้องสองคนในสงครามเกาหลี หนังเปิดตัวครั้งแรกในปี 2004 และกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุ 10 ล้านคนเป็นเรื่องที่สองในเกาหลีใต้ โดยหนังจะถูกนำกลับมาเข้าฉายอีกครั้งในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ด้วยความละเอียด 4Kวอนบิน เป็นนักแสดงชายที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ เขาเริ่มต้นอาชีพในปี 1997 ด้วยละคร "Propose" และสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติจากภาพยนตร์เรื่อง "Mother" และ "The Man from Nowhere" อย่างไรก็ตาม หลังจาก "The Man from Nowhere" ในปี 2010 เขาก็ไม่รับงานแสดงอีกเลยปัจจุบัน วอนบิน ปรากฏตัวเฉพาะในโฆษณาเท่านั้น ขณะที่ อีนายอง ภรรยาของเขาได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแฟชั่นว่า "สามีของฉันยังคงดูผลงานต่างๆ และรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นภาพยนตร์ดีๆ คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้เห็นเขาในผลงานใหม่ค่ะ"