Diva รุ่นใหม่ แท็กทีมระเบิดความสนุก! บนคอนเสิร์ตเปิดเวทีประกวดวงดนตรี "THE POWER BAND 2024 SEASON 4"

สะกดคนดูอยู่หมัด เมื่อ Diva รุ่นใหม่ ตัวท็อปแถวหน้าของเมืองไทย นำโดย อิ้งค์-วรันธร เปานิล ที่มาพร้อมกับสาวๆ วง 4EVE และวง PiXXiE เกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคที่ปลุกกระแสวงการ T-Pop ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมไปถึงสาวเสียงใส เบล- วริศรา จิตปรีดาสกุล เจ้าของเพลงสุดคิ้วท์ เอาปากกามาวง ที่ตบเท้ามาโชว์พลังแห่งความเป็นได้บนคอนเสิร์ตเวทีการประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ THE POWER BAND 2024 SEASON 4 รอบโซนนิ่งแสดงสด สนามที่ 1กรุงเทพมหานคร ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อาทิ Muzik Move, LOVEiS Entertainment, Smallroom, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีให้กับน้อง ๆ ผู้เข้าประกวด THE POWER BAND ให้พวกเขากล้าที่จะเดินตามฝันของตัวเองโดยได้ขนเพลงฮิตติดกระแสมากมาย อาทิ เพลงแล้วยังไงต่อ, อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม, ชอบอยู่คนเดียว, I LIKE BOYS, วัดปะหล่ะ, Hot 2 Hot, ติดฝน, มูเตลู, เกินต้าน, ตกหลุมรักรอบที่ล้าน, เอาปากกามาวง และคนหรือไมโครเวฟ มอบความสุขให้กับเหล่าแฟนคลับที่มารอรับชมได้อิ่มเอมไปกับทุกโชว์พิเศษเรียกได้ว่า THE POWER BAND เป็นอีกเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ ที่เปิดโอกาสในการปั้นเมล็ดพันธุ์ใหม่แห่งวงการเพลง ก้าวสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวด สนามแข่งขันที่ 2-5 ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และเฟซบุ๊ก: thepowerband.mahidol ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567โดยรอบโซนนิ่งแสดงสดครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่22 มิถุนายน 2567 ที่จังหวัดขอนแก่น,13 กรกฎาคม 2567ที่จังหวัดเชียงใหม่, 3 สิงหาคม 2567 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 24 สิงหาคม 2567 ที่จังหวัดนครปฐมมาร่วมส่งพลังใจเชียร์กันว่าทีมไหนจะได้ไปต่อบนเส้นทางสายดนตรี กับ THE POWER BAND 2024 SEASON 4เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ