ออร่าซุป’ตาร์พุ่ง! “ไมกี้-ญดา” ปังไม่หยุด ควงคู่รับทรัพย์ออกงานอิเวนต์ใหญ่แห่งปี “EVEANDBOY Best Selling Awards 2023

ออร่าซุป’ตาร์พุ่งแรงเกินต้าน สำหรับคู่พระเอกนางเอกแห่งวิกพระรามสี่ “ไมกี้-ปณิธาน บุตรแก้ว” และ “ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร” ที่เกี่ยวก้อยกันโกยทรัพย์ออกงานคู่ครั้งแรกงาน “EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023” ในคอนเซ็ปต์ PINK STAR IN THE CITY งานประกาศผลรางวัลอัน ทรงเกียรติที่การันตี ความนิยมจากยอดขายจริงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศไทย จัดโดย อีฟแอนด์บอย บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของไทย งานนี้ ไมกี้ - ญดา ขึ้นแท่นดาราห้างแตกคู่ล่าสุด กองทัพ แฟนคลับตามมาเชียร์กันล้นหลาม บอกได้คำเดียวว่า ไมกี้ - ญดา จัดเต็มโชว์พิเศษ คว้าไมค์ร้องเพลงและ ไม่พลาดแชร์เคล็ดลับดูแลตัวเองให้สวย-หล่อชวนหลง พร้อมด้วย และ มินิคอนเสิร์ตจาก 11 หนุ่มไอดอลสุดฮอต วง BUSเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาไมกี้-ปณิธาน เผยว่า “เป็นการออกงานคู่กันครั้งแรกก็รู้สึกดีใจที่แฟนๆ มาให้กำลังกันเยอะมาก และรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023 เป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการบิวตี้ สำหรับการดูแลผิวจะดูแลจากภายในสู่ภายนอก ผมจะเน้นทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำ ให้เพียงพอ เนื่องจากผมเป็นคนผิวแห้งมาก การดื่มน้ำก็ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิว และทา มอยส์เจอร์ไรเซอร์ รวมถึงมาส์กหน้าก่อนนอน ส่วนไอเทมบิวตี้ที่มีติดตัวตลอดคือ ลิปบาล์ม ครีมกันแดด และที่ขาดไม่ได้คือน้ำหอม ผมเป็นคนชอบน้ำหอมมากๆ ครับ ส่วนวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผมจะเลือกช้อปจากออฟฟีเซียลช็อป หรือร้านบิวตี้สโตร์ที่มีความน่าเชื่อ”ญดา-นริลญา กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้ร่วมงานในวันนี้ เพราะคุ้นเคยกับ EVEANDBOYอยู่แล้วซื้อเครื่องสำอางสกินแคร์ หรือแม้แต่ของใช้เพื่อความสวยงามอื่นๆ ก็เลือกซื้อที่นี่เป็นประจำค่ะ ส่วนการดูแลผิวจะเลือกสกินแคร์ที่เติมน้ำให้ผิว เพราะเป็นคนผิวแห้งขาดน้ำ และครีมกันแดดเป็นไอเทมที่ต้องทาทุกวัน โดยจะเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ ส่วนผลงานตอนนี้กำลังจะมีซีรีส์ทาง Netflix เรื่อง สืบสันดานจะออนแอร์เร็วๆ นี้ ค่ะสำหรับงาน “EVEANDBOY Best Selling Awards 2023” งานประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์ ความงามอันทรงคุณค่า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย จัดโดย อีฟแอนด์บอย บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของไทย เพื่อตอกย้ำคุณภาพแบรนด์และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ PINK STAR IN THE CITY สะท้อนถึงค่ำคืนของมหานครแห่งความงามที่เจิดจรัสไปด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่การันตียอดขายสูงสุดแห่งปีของเมืองไทย โดยในปีนี้มีทั้งหมด 108 รางวัล จากสินค้ามากกว่า 100,000บิวตี้ไอเทมชั้นนำทั่วโลกพบกับบิวตี้ไอเทมหลากหลายแบรนด์ได้ที่ EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ช็อปออนไลน์ที่ Application, www.eveandboy.com, TikTok Shop, Lazada และ Shopee หรือติดตามกิจกรรมพิเศษจากอีฟแอนด์บอย ได้ทาง FACEBOOK และ INSTAGRAM EVEANDBOY