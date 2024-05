ฉลองวันเกิด “ไฮโซชูชัย” เจ้าแม่เพชรหมื่นล้าน พร้อมโชว์อลัง “เจนี่-ตงตง-ไนกี้” หุ้มเพชรกว่า 5,000 ล้าน ในธีม Diamond Night Pool Party

กระแสแรงมากๆ กับงานใหญ่แห่งปี ที่สุดของที่สุด! กับงานฉลองครบรอบวันเกิดของ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศเจ้าแม่เพชรหมื่นล้าน เจ้าของร้านเพชรสุดหรู เจมพีชบายชูชัย Gempeace by Chuchai ชั้น M ห้างดิเอ็มโพเรียม และเป็นผู้บริหารโรงแรมดัง ชูชัยบุรีศรีอัมพวา Chuchaiburi Sri Amphawa สมุทรสงครามปีนี้มาในธีม Diamond Night Pool Party เพิ่งจัดจบไป ที่คฤหาสน์หรูหลายร้อยล้าน แถวเลียบด่วน รามอินทรา กรุงเทพ ครั้งแรกในชีวิตของนางเอกแรง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ที่กล้าเซ็กซี่ห่มเพชรมากกว่า 1,500 ล้านบาท แล้วเดินสวยๆ ลงไปต่อแหวกว่ายต่อที่สระว่ายน้ำ เปียกปอนไปแต่เซ็กซี่ซี๊ดทวีคูณความเร่าร้อนด้วยทีมนายแบบหุ่นล่ำ ที่เห็นแล้วหิวฟินแตกไปเลย ส่วนสุดหล่อ ไนกี้ นิธิดล และ ตงตง เดอะสตาร์ กฤษกร กนกธร ออร่าเกินห้ามใจ ที่เพิ่งมีข่าวกับชูชัย แต่ตอนนี้มีแฟนสวยคนใหม่แล้ว ก็มาร่วมแฟชั่นในงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีทีมอินฟลูเอนเซอร์ดังแรงทั่วฟ้าเมืองไทย นำทีมกระหึ่มโดย ไบรอัน ตัน รวมไปถึงแขกวีไอพี อาทิ คุณไก่ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี , หมอกี้ อังคนางค์ชากีร่า บำรุงสรณ์ , คุณสุณี หวังวณิชกุล , คุณโต๊ด พุฒิพงศ์ ไพพรรณรัตน์ , แม่ลี ดร.ศริญญา สิทธาไชย , คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดละครดัง ช่อง 3 ,ดีเจปุ๊กโก๊ะ ,จอห์นนี่ ห่าว ฯลฯ ก็พร้อมใจกันมาร่วมสร้างสีสันสุดพลัง ท่ามกลางการขับกล่อมเสียงเพลงจาก นักร้องดัง เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์เดอะวอยซ์ออลสตาร์ The Voice All Starคนแรกของประเทศไทย โดยมีสองพิธีกรดัง ปุ๋ย นิทัศน์ ธำรง และ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา รับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง IG :chuchaitheuniverse https://www.instagram.com/chuchaitheuniverse/ฉลองวันเกิดปีนี้ ชูชัยมาในชุดดอกสีทองดอกเงิน แจ่มจรัสจริง ออกมาแจกแหลกของดีจากสปอนเซอร์ ทางด้าน ไนกี้ นิธิดล หล่อแรงเกินห้ามใจมาเลย อุ้มคุณชูชัยลงสระว่ายน้ำ อิงแอบแนบชิด พร้อมเค้กศิวลึงก์ แต่ตอนจะมอบมีพลาด ทำเค้กหล่อนตุ๊บ! ช็อกไปทั้งงาน! จนชูชัยต้องปลอบๆ บอกดังๆ ว่า “ไม่เป็นไร เค้กตก หมายถึงงานโอเคๆ ตกลงๆ”แฟชั่นโชว์โลกไม่กล้าลืม นำทีมเฟี้ยวโดย ไบรอัน ตัน พร้อมนางงามแซ่บแรงจากเวที มิสฟ้าบุญเลิศเวที Miss Fabulous Thailand และนายไทย,เกาหลีหล่อล่ำที่เปลือยอกห่มเพชร แจกเพชรให้ผู้มาร่วมงานด้วย รวม 300,000 บาทสปอนเซอร์แห่มาล้นงาน เช่น SORA UNESHU ,บริษัท โค้ก หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) ,FUSION ,NADIN SOUTH AUSTRALIA WINE ,Full Moon Malt ,ร้านจิรกาล ,ยุ้ง 7 ,ที่นี่เฉิงตู ,เถวี่ยน ,The seafood ,ร้านเพื่อนเค้ก ,Jo Malone,AIS (Serenade)สปอนเซอร์รายใหญ่ ได้แก่ SLC Clinic,โก๋แก่ จากคุณจิราภรณ์ รวยเจริญทรัพย์ ,Go hair โกแฮร์ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ , Sim 789 ดร.ไก่ มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี ที่มาแจกซิมราคา 1 ล้านบาท ,Union food ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จากคุณสุนีย์ หวังวาณิชกุล, SHAKIRA SKIN ชากีร่าสกิน จากคุณหมอกี้ อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ,ส.ขอนแก่น จากคุณ นิรมล รุจิราโสภณครบจบล้นจุกที่งานนี้! ขนเพชรมาโชว์ให้ตาแตก รวมมากกว่า 5,000 ล้านบาท มากกว่าสะพรึง เพราะเป็นงานฉลองวันเกิดที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของประเทศไทย กับค่ำคืนแห่ง Diamond Night Pool Party รอยาวๆ ไปเลยปีหน้า 2568 มีทีเด็ดเยอะกว่านี้แน่นอน!#เจนี่เทียนโพธิ์สุวรรณ #ตงตงกฤษกร #ตงตงเดอะสตาร์ #ตงตงชูชัย #ไนกี้นิธิดล #ชูชัยชัยฤทธิเลิศ #เจ้าแม่เพชรหมื่นล้าน #ชูชัยบุรีศรีอัมพวา #ชูชัยเพชร#ปาร์ตี้วันเกิด #เพชรห้าพันล้าน