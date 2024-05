“Brave Entertainment” ค่ายเพลงเกาหลี ส่งศิลปิน DKB & CANDY SHOP นำร่อง!!! เตรียมโปรเจ็กต์ใหญ่ร่วมกับคนไทยเร็วๆ นี้

ค่ายเพลงอันดับต้นๆ ของประเทศเกาหลี โดยมี박재진Director ของ Brave Entertainment เตรียมมาสร้างปรากฎการณ์ฮือฮากับโปรเจ็กต์สุดพิเศษร่วมกับคนไทย โดยส่งศิลปินสุดฮอตของค่ายอย่าง DKB และ CANDY SHOP นำร่องมาให้คนไทยได้ชื่นชม พร้อมโปรโมทซิงเกิลใหม่ให้แฟนเพลงชาวไทยได้ฟังกันด้วย!!!DKB บอยแบนด์ชาวเกาหลีใต้ที่เดบิวต์มา 8 ปีหลังจาก Big Star เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 ชื่อทีมเป็นตัวย่อของ 'Dark Brown Eyes' และมีแรงบันดาลใจของสมาชิกที่มีดวงตาสีเข้ม ที่จะขยายออกไปทั่วโลกผ่านทางดนตรี ในฐานะกลุ่มที่สามารถมีส่วนร่วมในการอัลบั้มในด้านต่างๆ เช่น เนื้อเพลง การเรียบเรียง การออกแบบท่าเต้น การแสดงผาดโผน และการเป็นดีเจ พวกเขาเริ่มกิจกรรมของพวกเขาอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการแสดงในวันที่ 3 กุมภาพันธ์2020 ประกอบด้วยสมาชิกวงคือ E-CHAN อีชาน 이찬, D1 ดีวัน 디원, GK จีเค 지케이, HEECHAN ฮีชาน 희찬, LUNE รุน 룬, JUNSEO จุนซอ 준서, YUKU ยูคุ 유쿠และ HARRY-JUNE แฮรี่จุน 해리준พร้อมซิงเกิลล่าสุด What The Hell เพลงจังหวะโดนๆ กับท่าเต้นอันทรงพลัง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงของ DKB ที่สุดยอดมากๆCANDY SHOP เดบิวต์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2024 'Candy Shop' หมายถึง 'CAtch N Draw Youth' หรือ “จับและวาดวัยรุ่น” และคำว่า 'Shop' ซึ่งเป็นคำที่สร้างจากการรวมกัน 'Shop' แทนพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกและผู้ฟัง โดยมีความปรารถนาที่จะนําเสนอ ความสามารถในการสร้างความร่วมสมาชิกที่หลากหลายและสีสันเหมือนกับ 'Candy' รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับเพลงที่เป็นที่ยอมรับเจ้าของของสมาชิกในชุมชนเดียวกัน ประกอบด้วยสมาชิก SORAM โซรัม 소람 , SARANG ซารัง 사랑, SUI ซูอี 수이และ JULIA จูเลีย 줄리아พร้อมซิงเกิล Hashtag# (4 ซิงเกิล The 1st Mini Album)เพลงน่ารักๆ ใสๆ สไตล์ CANDY SHOPแฟนเพลงชาวไทยคงได้ดูคอนเสิร์ตแรกในประเทศไทยของสองกลุ่มศิลปินเกาหลี ทั้ง 8 หนุ่มDKB และ 4 สาว CANDY SHOP ที่นำซิงเกิลใหม่ล่าสุด พร้อมลีลาท่าเต้นมาให้แฟนเพลงชาวไทยได้ชมกันในคอนเสิร์ต K-POP ในงาน IKONYX 2024 Concert in Bangkok จัดขึ้นที่ Thunderdome Stadium ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมาในการแสดงของสองกลุ่มศิลปินจากค่าย Brave Entertainment แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของ PerforVi ด้วยการผสมผสานเพลงที่เป็นตัวแทน โดดเด่นด้วยท่าเต้นอันทรงพลัง และความสดใสของพวกเขาและเธอ ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วในฐานะ ศิลปิน ที่แสดงผ่านคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างดีโดยมี D1 ดีวัน 디원 และ SORAM โซรัม 소람เป็นตัวแทนของสมาชิกในวง เผยถึงความรู้สึกที่ได้มาเมืองไทยครั้งแรกว่าดีวัน : วง DKB ได้มีโอกาสไปแสดงในหลายประเทศเยอะและหลายครั้ง แต่ประเทศไทยนี่คือครั้งแรกก่อนที่จะได้เตรียมตัวและเลือกเพลงให้เหมาะกับการแสดงที่ประเทศไทย และมีโอกาสได้เจอแฟนคลับของศิลปินท่านอื่นๆ ด้วยเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ครับ แล้วก็ดีใจมากๆ ที่ได้มาเจอแฟนคลับชาวไทย ก็รู้สึกว่าแฟนคลับชาวไทยเหมาะสมกับอากาศมาก ก็คือร้อนแรงและเอนเนอจี้เยอะมากๆ มีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกครับ”โซรัม : CANDY SHOP เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่ถึง 2 เดือน แล้วรู้สึกว่าเวทีการแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นเวทีที่ใหญ่มากๆเลยได้มาแสดงในเวทีนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ แล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับชาวไทยด้วย ตื่นเต้นมากๆ แล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแฟนคลับชาวไทย เพราะได้มาประเทศไทยครั้งแรกเลย ได้ทานของอร่อย และได้เดินเที่ยวหลายๆ ที่ในประเทศไทยด้วยค่ะ รักนะคะ”นอกจากจะได้มาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้ว ทางต้นสังกัดยังจะมีโปรเจ็กต์ดีๆ ร่วมกับคนไทยในประเทศไทยด้วย ซึ่งทั้งสองศิลปินก็เผยว่าดีวัน : รู้สึกว่าดีใจมากๆ ที่ DKBได้มาแสดงที่ประเทศไทย รู้สึกพึงพอใจมากๆ ถ้ามีโอกาสอยากกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะคอนเสิร์ตเดี่ยว หรือ คอนเสิร์ตของค่ายBrave Entertainment ส่วนเรื่องของแฟนมีทติ้งก็อยากทำมากถ้ามีโอกาส รู้สึกว่าอยากเจอแฟนคลับชาวไทย ครั้งนี้ได้เจอแฟนคลับด้วยได้เจอพี่ๆ สื่อ หลายๆสื่อ ก็อยากกลับมาอีกครับโซรัม : ทาง CANDY SHOP ในครั้งนี้ที่มาประเทศไทยก็คือประสบการณ์ที่ดี และในเดือนมิถุนายนนี้ ทางวงก็จะคัมแบ็คด้วย ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย ช่วงที่คัมแบคด้วยค่ะ”มาติดตามดูกันต่อไปว่า ทางค่าย Brave Entertainment จะมีโปรเจ็กต์อะไรดีๆ ร่วมกับคนไทย และเป็นบริษัทไหนที่ได้ร่วมงานกับค่ายดนตรีคุณภาพเช่นนี้ รวมทั้งศิลปินทั้งสองกลุ่มนี้จะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยในช่วงเวลาไหน ติดตามหรืออัพเดทข่าวสารได้ที่ : Brave Entertainment